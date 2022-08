Après Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan, les internautes ciblent le film d’Akshay Kumar ; tendance ‘Boycott Raksha Bandhan’ pour CETTE raison

Depuis quelques jours, les internautes ciblent Aamir Khan vedette Laal Singh Chaddha. #BoycottLaalSinghChaddha est à la mode sur les réseaux sociaux alors que les internautes sont contrariés par les déclarations précédentes d’Aamir et Kareena Kapoor Khan. Maintenant, les gens sur les réseaux sociaux ciblent Akshay Kumar vedette Raksha Bandhan et #BoycottRakshaBandhan est à la mode sur Twitter. Eh bien, il y a plusieurs raisons derrière la tendance #BoycottRakshaBandhan, et l’une d’elles est l’écrivain du film Kanika Dhillon. Les internautes ciblent Kanika pour les tweets qu’elle avait publiés il y a quelques années.

Les gens sur les réseaux sociaux partagent des captures d’écran de ses tweets. Un internaute a tweeté : “Nous, les hindous, allons boycotter #KanikaDhillon, elle est l’auteure de ce film #RakshaBandhan et vous pouvez voir son message sur les réseaux sociaux #BoycottRakshaBandhanMovie #BoycottBollywood #BoycottKanikaDhillon, nous allons vous montrer cher #KanikaDhillon.”

Nous les Hindous allons boycotter #KanikaDhillon elle est l’auteur de ce film #RakshaBandhan et vous pouvez voir sa publication sur les réseaux sociaux #BoycottRakshaBandhanMovie #BoycottBollywood #BoycottKanikaDhillon ???? nous allons te montrer mon cher #KanikaDhillon pic.twitter.com/bDGWw3LVxT Viraj (@Viraj83097708) 2 août 2022

Vous êtes contre la tradition hindoue et travaillez également sur un film intitulé #RakshaBandhan Vous voulez essentiellement de l’argent de la tradition hindoue mais détestez la tradition hindoue Nous les hindous #BoycottRakshaBandhanMovie Paiso ke liya nachne wale hum différence na samjaye hijab aur ghoonghat moi#KanikaDhillon pic.twitter.com/CPvl09Fo5m Namo Fan club (@NamoandRSS) 2 août 2022

Vous savez déjà quoi faire avec @akshaykumar flim Raksha Bandhan. Abhi maza ane wala hai !!#BoycottRakshaBandhanMovie pic.twitter.com/1vy10Zy5H7 (@sushant_soul) 2 août 2022

On se demande si comme Aamir Khan, Akshay Kumar fera également une déclaration sur la tendance #BoycottRakshaBandhan. Récemment, lors d’une interaction avec les médias, Aamir a déclaré : “Je suis triste que certaines personnes qui disent cela, dans leur cœur, croient que je suis quelqu’un qui n’aime pas l’Inde. Mais c’est faux. C’est plutôt malheureux que certaines personnes pensent de cette façon. Ce n’est pas le cas. S’il vous plaît, ne boycottez pas mon film. S’il vous plaît, regardez mon film.

Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan sortiront le 11 août 2022. Les bandes-annonces et les chansons des films ont créé un bon buzz de réédition, et on s’attend à ce que les deux films réussissent au box-office.