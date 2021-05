Après la vidéo choquante de Shweta Tiwari, son ex-mari Abhinav Kohli sort avec sa version de «  TRUTH  »

Un jour après que l’acteur de télévision Shweta Tiwari a publié une vidéo choquante sur Instagram qui montrait son ex-mari Abhinav Kohli « agressant » leur fils Reyansh et elle, Abhinav est allé en direct pour publier une compilation de vidéos montrant leur fils Reyansh refusant de retourner auprès de sa mère. .

Shweta avait partagé une vidéo dans laquelle on pouvait voir Abhinav Kohli en train d’arracher Reyansh des bras de l’actrice.

Maintenant, au cours d’une session en direct d’une heure, Abhinav a affirmé que son fils Reyansh était venu rester avec lui lorsque Shweta avait été testé positif au coronavirus l’année dernière. Il a ajouté que Reyansh avait refusé de lui revenir malgré la demande de tout le monde. Abhinav a partagé des vidéos où l’on peut voir Reyansh pleurer et dire qu’il veut vivre avec son père. Quand il insiste, l’enfant se met à pleurer pour exprimer sa colère.

Cela vient après que Shweta ait partagé les images de vidéosurveillance de sa société où Abhinav pouvait être vue en train de la pousser ainsi que Reyansh dans une tentative d’arracher l’enfant. Abhinav a joué les vidéos sur son ordinateur portable alors qu’il était mis en ligne sur Instagram. Dans une vidéo, nous pouvons voir Reyansh jouer avec Abhinav et rire sur ses genoux. Il est daté du 16 octobre 2020.

Abhinav dit qu’il aime profondément son fils, et c’est cet amour qui le tirera vers son père. Il dit également que Shweta trompe les médias.

Shweta Tiwari a précédemment publié les images de vidéosurveillance avec une longue note sur Instagram dans laquelle elle affirmait que Reyansh avait « peur de son père » et qu’il ne voulait pas le voir. Dans la légende, elle a écrit: « Maintenant, que la vérité sorte !!!! (Mais cela ne restera pas éternellement sur mon compte, je finirai par le supprimer, je publie ceci maintenant pour révéler la vérité, puis ça disparaîtra C’est pourquoi mon enfant a peur de lui! Après cet incident, mon enfant a eu peur pendant plus d’un mois, il avait tellement peur qu’il ne dormait même pas correctement la nuit! Sa main lui faisait mal pendant plus de 2 semaines. Même maintenant il a peur que son papa rentre à la maison ou le rencontre. Je ne peux pas laisser mon enfant traverser ce traumatisme mental .. Je fais de mon mieux pour le garder calme et heureux! Mais cet homme horrible s’assure que la santé mentale de mon bébé reviendra Si ce n’est pas de la violence physique, alors qu’est-ce que c’est !!!! ?? Ce sont les images de vidéosurveillance de ma société (sic). «

Auparavant, Abhinav avait accusé Shweta d’avoir abandonné son péché de Reyansh pour participer à «Khatron Ke Khiladi 11», qui est actuellement abattu au Cap, en Afrique du Sud. Shweta avait partagé les images de CCTV en réponse aux accusations.

Shweta Tiwari et Abhinav Kohli se sont mariés en 2013 mais sont séparés.