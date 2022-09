Après la victoire électorale, Meloni devrait changer la politique migratoire de l’Italie

ROME – Pendant des années, Giorgia Meloni s’est insurgée contre les politiques migratoires de l’Italie, les qualifiant de trop indulgentes et affirmant qu’elles risquaient de transformer le pays en “camp de réfugiés de l’Europe”. Maintenant, en tant que prochain Premier ministre présumé de l’Italie, la migration est l’un des domaines où Meloni peut le plus facilement apporter des changements radicaux.

“L’approche intelligente est la suivante : vous venez chez moi selon mes règles”, a déclaré Meloni, du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia, plus tôt ce mois-ci dans une interview au Washington Post.

Ses idées, prises ensemble, semblent considérablement resserrer les portes de l’une des destinations de première ligne de l’Union européenne pour les immigrés sans papiers.

Alors que dans d’autres domaines – comme les dépenses et la politique étrangère – Meloni serait plus contrainte par l’Europe, les pays ont beaucoup de latitude pour gérer leurs propres frontières, et elle a depuis longtemps clairement indiqué que l’arrêt des flux à travers la Méditerranée était l’une de ses priorités.

Mais cela ne signifie pas qu’il sera sans complication.

Les efforts visant à empêcher les navires de sauvetage humanitaire d’accoster dans les ports italiens pourraient entraîner des contestations judiciaires. Et si Meloni étouffe les voies vers l’Italie, le volume des traversées augmenterait probablement vers d’autres pays méditerranéens comme l’Espagne – comme cela s’est produit il y a trois ans lorsque l’Italie a été brièvement dirigée par un gouvernement anti-migration et populiste.

“Vous pouvez faire des choses assez rapidement [on migration] c’est draconien, symbolique, et ça envoie un message clair : on est là, on fait quelque chose. Mais il y a des problèmes en magasin », a déclaré Andrew Geddes, directeur du Centre de politique migratoire de l’Institut universitaire européen de Florence.

“Quand vous arrêtez les passages à niveau et que vous les déviez [elsewhere], c’est là que vous entrez en conflit avec l’UE », a-t-il déclaré. “Cela va donner vie à un vieux conflit.”

Le parti de Meloni a reçu plus de soutien que tout autre groupe lors des élections nationales de dimanche, leur donnant un mandat clair pour diriger le prochain gouvernement italien et plaçant Meloni en position de devenir Premier ministre. Au cours de la courte campagne, qui a suivi l’effondrement du gouvernement d’unité de Mario Draghi, la migration ne figurait pas parmi les priorités, compte tenu de la flambée des factures énergétiques, d’une récession imminente en Europe et d’autres complications résultant de la guerre de la Russie en Ukraine.

Mais la migration touche toujours une corde sensible chez de nombreux électeurs de droite en Italie, qui estiment que le pays a reçu peu d’aide de l’Europe pour gérer le fardeau de l’accueil et de l’intégration des nouveaux arrivants. Une vague record de demandeurs d’asile et de réfugiés en 2015 et 2016 a transformé la migration pendant plusieurs années en pierre de touche politique et a contribué à déclencher un mouvement nationaliste à travers l’Europe. Bien que le parti de Meloni n’ait pas immédiatement bénéficié de ces sentiments, elle a ensuite siphonné les votes d’un groupe d’extrême droite italien rival, la Ligue, qui a grimpé en flèche en partie à cause de la réaction migratoire.

Les niveaux de migration vers l’Europe sont loin des chiffres d’il y a sept ans. Mais ils ont repris cette année, par rapport aux taux juste avant et après la pandémie. Les politiciens alliés à Meloni attribuent la hausse aux politiques laxistes sous les gouvernements récents, y compris celui de Draghi.

Jude Sunderland, directeur associé de Human Rights Watch basé en Italie, a déclaré que les gens optaient pour le voyage pour d’autres raisons, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires et la détérioration des conditions dans leur propre pays.

Meloni et les deux autres partis de sa coalition ont déclaré dans une plate-forme publiée conjointement qu’ils souhaitaient bloquer les débarquements des navires de sauvetage afin de mettre fin au “trafic d’êtres humains” en provenance d’Afrique. Une telle décision serait un retour à la période de 2018 et 2019, lorsque la politique italienne était dominée par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Matteo Salvini, qui a juré d’arrêter “l’invasion”.

La première décision de Salvini a été de fermer les ports à la multitude de groupes non gouvernementaux qui naviguent autour de la Méditerranée et tentent de sauver les immigrants de leurs bateaux fragiles. Son déménagement a conduit à des affrontements prolongés et risqués dans lesquels des bateaux avec des centaines de migrants à bord ne pouvaient trouver nulle part où accoster, et ont parfois passé des semaines en mer pendant que les pays européens négociaient sur la manière de répartir les passagers.

La pratique a entraîné Salvini dans plusieurs affaires judiciaires. Entre-temps, les ONG ont vu leurs bateaux confisqués et confrontés à des contestations judiciaires italiennes.

Certains experts ont fait valoir que la traversée de la Méditerranée était devenue plus meurtrière à l’époque de Salvini : le nombre d’arrivées en Italie a chuté, mais le nombre de décès n’a pas diminué proportionnellement.

“Nous savons que ce sera plus difficile [again]. Nous savons que ce sera plus difficile », a déclaré Mattea Weihe, porte-parole de Sea-Watch, basée à Berlin, l’une des ONG qui s’occupe des opérations de sauvetage. Weihe a déclaré que son groupe, en vue de la victoire attendue de l’extrême droite en Italie, avait acheté un nouveau navire de sauvetage comme “un moyen d’apporter un jeu différent à la table”.

Meloni a également appelé, à plusieurs reprises, à un “blocus naval” de la Méditerranée. Un porte-parole de Meloni a déclaré lundi qu’une telle initiative ne pouvait être menée que par l’Europe et en coopération avec les pays d’Afrique du Nord.

Dans l’interview avec The Post, Meloni a déclaré que “les flux de migrants doivent être gérés”, car “les nations n’existent que s’il y a des frontières et si celles-ci sont défendues”. Elle a déclaré que l’Italie avait donné aux immigrants peu de voies légales, tout en laissant la migration dominée par des «passeurs» et des «conducteurs d’esclaves».

« Est-ce une approche intelligente ? Non », a-t-elle dit. “Laisser entrer des centaines de milliers de personnes, puis les garder à vendre de la drogue ou à se prostituer en marge de notre société, ce n’est pas de la solidarité.”

Elle a suggéré que l’Italie, en coopération avec l’Europe, mette en place des soi-disant hotspots en dehors de l’UE où les demandeurs d’asile et les réfugiés potentiels peuvent être contrôlés, seuls ceux qui sont approuvés étant autorisés à passer. Les politiciens de gauche et de droite parlent depuis longtemps de telles idées, mais les obstacles sont multiples : peu de pays veulent accueillir de tels centres, et la possibilité d’abus des droits est monnaie courante. La Grande-Bretagne poursuit actuellement un plan connexe visant à envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda, mais son déploiement a été compliqué par des contestations judiciaires.

Au sein de l’Union européenne, plusieurs pays au fil des ans ont pris des mesures importantes pour rendre plus difficile l’accès des immigrants sans papiers au bloc. La Grèce a été accusée d’avoir intercepté des immigrants en provenance de Turquie et de les avoir refoulés dans les eaux internationales. Et l’Italie, dans une politique soutenue à la fois par la gauche et la droite, s’est efforcée de renforcer et d’équiper les garde-côtes libyens pour faire reculer les immigrés cherchant à traverser la Méditerranée.

Même sous Draghi, les groupes de sauvetage ont dû faire face à des obstacles, notamment des retards en mer. Mais il était rare qu’ils se voient refuser l’accès au port.

Rossella Miccio, présidente d’Emergency, une ONG italienne qui prévoit de lancer une mission de recherche et de sauvetage en Méditerranée le mois prochain, a déclaré qu'”il y a eu trop d’homogénéité généralisée dans la politique italienne” qui met de côté “la priorité de droits humains.”

Elle pensait que le climat se détériorerait davantage.