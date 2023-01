Après la victoire de Trump Trial, Alvin Bragg se prépare pour l’année 2

Certaines politiques de la note de service ont été rapidement annulées : en l’espace d’un mois, le bureau a recommencé à inculper les personnes accusées de vols commerciaux à main armée et de possession d’armes à feu comme des criminels. Depuis lors, M. Bragg semble avoir eu peu de problèmes à rechercher des solutions traditionnelles pour les crimes les plus graves. Confronté à une forte augmentation des meurtres et des fusillades, son bureau a nommé un tsar des armes à feu, Peter Pope. Les poursuites pour possession d’armes à feu sont passées à 560 en 2022, contre 492 l’année précédente et 258 en 2019.

Les meurtres et les fusillades ont chacun diminué de 20% à Manhattan en 2022 par rapport à l’année précédente, dépassant une baisse similaire à New York dans son ensemble. Mais dans l’arrondissement, comme dans le reste de la ville, d’autres crimes majeurs ont augmenté, notamment des vols, des viols et des agressions criminelles.

“Je ne pense pas que quiconque puisse fermement connaître la réponse” à la question de savoir si la criminalité va baisser, a déclaré M. Bragg, ajoutant que “nous avons des défis particuliers dans des poches de la ville”.

Certains des détracteurs de M. Bragg disent qu’il n’a pas été assez dur à l’égard des crimes violents. Sur une échelle de notation de A à F, Jennifer Harrison, la fondatrice de Victims Rights NY, a donné au nouveau procureur de district un Z.

“Il a été à la hauteur de tout ce qu’il a dit qu’il allait faire dans cette note de service du premier jour, ce qui est un manquement à son devoir”, a-t-elle déclaré, accusant M. Bragg d’avoir échoué de nombreuses manières à poursuivre les criminels graves.

Malgré les critiques, le procureur de la République a conservé son intérêt pour les alternatives à l’incarcération. En mars, il a créé une division au sein du bureau appelée Pathways, dont la mission est d’identifier les accusés qui bénéficieraient de programmes liés à la santé mentale, à la toxicomanie ou à d’autres causes profondes de la criminalité plus qu’ils ne le feraient s’ils étaient derrière les barreaux.

C’est peut-être le changement le plus important par rapport au mandat de M. Vance : le nouveau procureur de district a augmenté ses investissements dans la recherche d’alternatives à la prison et à la prison, en embauchant 30 employés supplémentaires pour superviser ce domaine de travail du bureau et en intégrant des chefs de bureau adjoints spécifiquement axés sur le question dans chacun de ses six bureaux de jugement.