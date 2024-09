Après la victoire de Lamorne Morris aux Emmy Awards, Max Greenfield et Damon Wayans Jr. ont réagi comme leurs nouveaux personnages féminins

Lamorne Morris a eu le grand honneur d’être l’un des Les gagnants des Emmy Awards 2024 lors de la diffusion télévisée du week-end dernier. L’acteur est surtout connu pour avoir joué Winston Bishop dans Nouvelle fillemais après avoir reçu des éloges majeurs pour son rôle dans la dernière saison de Fargoil a remporté pour la première fois le prix du « Meilleur acteur de soutien dans une série limitée ou d’anthologie ou un film ». Maintenant, deux de ses Nouvelle fille les costars viennent de réagir à la récompense, et ils imitent leur Nouvelle fille rôles. De grande envergure.

Max Greenfield et Damon Wayans Jr, qui ont joué Schmidt et Coach dans Nouvelle fille aux côtés de Lamorne Morris, a parlé à ET de la grande victoire de l’acteur de Winston entre deux animations CBS présente : vous riez à CBS : une soirée de comédie « assis » cette semaine. Découvrez leurs réponses :

Au moment où Lamorne Morris a été mentionné, on a eu l’impression que les deux acteurs se sont directement affrontés. Nouvelle fille mode. Comme ils l’ont partagé, ils avaient tous deux été en contact avec Morris récemment au sujet de cet honneur. Greenfield l’a même appelé sur FaceTime aux côtés de Jake Johnson (alias Nick Miller) pour découvrir qu’il passait la journée suivante au DMV pour une raison quelconque. (Maintenant, cela ne ressemble-t-il pas à une intrigue de Winston ?)

Wayans Jr. a également partagé qu’il avait envoyé un SMS à Morris pour lui dire qu’il pensait qu’il pourrait gagner (ce qui est tout à fait Coach de sa part).

Après que les fans aient regardé le TikTok beaucoup d’entre eux ont commenté l’histoire de Greenfield et Wayans Jr. en parlant de leur partenaire, et de leur énergie à Schmidt et Coach. Découvrez ce que les gens ont dit :

« Les félicitations ressemblaient beaucoup à celles de Schmidt » – @spideyhyde

« la tête sur l’épaule est tellement codée Schmidt 😭😂😂😂 » @barbieee..f

« Ce ne sont que Schmidt et Coach, ont-ils vraiment joué dans la série ? » -@c0ach_finstock

« Ce sont tous leurs personnages dans la vraie vie » -@imetgabrielle

« Ce n’est qu’un épisode de New Girl, ce SONT leurs personnages » – @spiderpuff_

Quand tu joues dans Nouvelle fille pendant sept saisons comme ces deux-là, il y a de fortes chances que vous vous infiltriez dans votre personnage, que votre personnage s’infiltre en vous, ou un peu des deux. Cela aide aussi que leur sitcom soit l’une des Les émissions de télévision les plus visionnables de tous les temps donc le public a l’impression de les connaître.

Quoi qu’il en soit, Lamorne Morris a remporté un Emmy après sa première nomination pour le prix. Découvrez son discours de remerciement amusant où il s’est moqué de sa fille :

Votre mélange quotidien d’actualités sur le divertissement

Lamorne Morris reçoit l’Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée ou une anthologie ou un film – YouTube



Regarder sur

C’est une réussite assez étonnante pour l’acteur, d’autant plus que il a été nominé aux côtés de Robert Downey Jr. Jonathan Bailey, Tom Goodman-Hill, John Hawkes, Lewis Pullman et Treat Williams. Son Nouvelle fille Les membres du casting semblent super fiers, et c’est doux de savoir qu’ils sont toujours en contact.