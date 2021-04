Après la vaccination, la vidéo de la réunion de famille surprise

Josh Reynolds, qui travaille dans la vente de technologies et vit à American Fork, dans l’Utah, s’est fait vacciner sans en parler à sa famille élargie. Deux semaines après sa deuxième injection, à la mi-avril, M. Reynolds, 29 ans, a emmené sa femme et son jeune frère, tous deux également vaccinés, et sa fille de 6 mois, au New Jersey. Ils ont loué une voiture à l’aéroport et se sont arrêtés devant la maison de son oncle, qu’ils n’avaient pas revu depuis avant la pandémie. «Nous avons perdu mon père il y a deux ans et nous avons toujours été proches de cet oncle en particulier», a-t-il déclaré. «Nous discutons tous les jours, et il est comme un frère aîné. «Il n’avait même pas rencontré ma fille», a-t-il ajouté. Ils ont attendu 45 minutes pour qu’il rentre à la maison, se sont cachés dans la rue, puis ont sonné à la porte. «La surprise était tellement meilleure que je n’aurais pu le penser», a déclaré M. Reynolds, qui avait imaginé le moment à plusieurs reprises avant qu’il ne se produise. «Ma tante pleure. Mon cousin a accouru et a pris ma fille de mes mains. Le chiot s’est enfui par la porte d’entrée.

En 2021, il a capturé le moment entier sur son téléphone et l’a partagé sur Twitter. «Avec la terrible année que tout le monde a vécue avec la pandémie, on a presque l’impression qu’il n’y a pas de fin en vue», a-t-il déclaré. «Pour montrer aux gens:« Regardez, nous sommes vaccinés, nous pouvons revoir notre famille », je sentais que le monde avait besoin de voir cela.» Des vidéos de personnes entièrement vaccinées surprenantes leurs proches font le tour des réseaux sociaux. Les clips se situent quelque part entre « Caméra cachée»Et les rapatriements militaires, et montrent des membres de la famille qui rient spontanément, pleurent, se serrent dans leurs bras et se tournent autour du fait que quelqu’un qu’ils n’ont pas vu depuis plus d’un an est là en chair et en os. Les motivations des gens pour les publier sont pures. Certains veulent partager leur bonheur; d’autres veulent montrer la puissance des vaccins. Ces surprises demandent du travail et une compétition amicale a même vu le jour. « Je ne veux pas mettre une vidéo sur l’autre, car ils sont tous si heureux, mais égoïstement, je pense que la nôtre est la meilleure », a déclaré M. Reynolds. «Mon oncle a joué au basketball à l’université. Le voir descendre du sol aussi haut et entendre sa voix crier si haut, c’était incroyable. Le matin où Grant Tosterud, 26 ans, météorologue à Albuquerque, entreprenait son expédition surprise, il a vu quelqu’un d’autre sur les réseaux sociaux. «Je ne me souviens pas des détails, mais ce type est entré dans sa maison, et ses parents faisaient quelque chose à l’intérieur et se sont retournés», a-t-il déclaré. «Cela m’a rendu plus nerveux que ma configuration n’allait pas fonctionner.»

Il avait beaucoup réfléchi à son plan. Le jour où son deuxième vaccin était prévu, il a réservé un billet d’avion pour Fargo, ND, où vit sa mère. Il s’est arrangé pour qu’un ami de la famille vienne le chercher à l’aéroport afin qu’il puisse frapper à la porte et la prendre complètement au dépourvu. «Je sais à quel point ma mère me manque», a déclaré M. Tosterud. «Une surprise signifierait beaucoup plus et serait beaucoup plus amusante qu’elle ne s’attend à ce que je vienne.» Rien ne s’est passé comme prévu. Elle n’était pas à la maison alors il a attendu 15 minutes sur la terrasse. «Heureusement, le soleil brillait», dit-il. Puis elle se dirigea vers la maison, les sacs à la main après avoir fait quelques courses. Pourtant, le moment était parfait. «Je suis déçu de moi-même, car j’ai arrêté la vidéo pour pouvoir lui faire un câlin, mais j’aurais dû continuer à rouler», a-t-il déclaré. Ses téléspectateurs – entre Facebook et Twitter, il y en a environ 5000 – ont raté une étreinte qui a en fait duré cinq minutes. C’est devenu le passe-temps préféré de Meryn Hayes pour regarder ces types de vidéos. «Je les vois sur Twitter faire défiler mon flux. Je les vois sur TikTok », dit-elle. «Je dirais qu’au cours des deux à trois dernières semaines, ils ont commencé à devenir plus fréquents.» «J’en vois deux ou trois par jour», a-t-elle ajouté. «S’ils arrêtent de monter, je vais les trouver parce qu’ils me rendent si heureuse.» Elle a pleuré sur chacun d’eux. «Une partie de cela est de m’imaginer en tant que parent qui n’a pas vu mon enfant depuis un an», a déclaré Mme Hayes, 33 ans, productrice dans un studio d’animation à Raleigh, Caroline du Nord. gonfler. »

Même certaines personnes qui se considèrent généralement privées partagent le moment sur les réseaux sociaux, ce qui montre à quel point ce moment est global. Debbie Lowenthal, 50 ans, a été séparée de sa mère de 77 ans de plus de 2500 miles pendant la pandémie. Elle travaille pour un hôpital et une association d’infirmières à Juneau, en Alaska, et sa mère vit seule à Pleasanton, en Californie. Dit Lowenthal. Ainsi, après qu’elle et sa fille en âge de fréquenter l’université aient été vaccinées, ils ont prévu une visite surprise. «Je ne voulais pas qu’elle s’inquiète que nous venions ou que nous devions nettoyer sa maison», a déclaré Mme Lowenthal. «Ou que se passerait-il si quelque chose arrivait et que nous ne pouvions pas venir? Elle serait tellement déçue. Mme Lowenthal voulait publier la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire valoir un point sur les vaccins. «Je voulais que les gens sachent que si vous vous faites vacciner, vous pouvez aller voir un membre de la famille sans masque», a-t-elle déclaré. «C’est un problème qui est désormais politique, ce qui m’attriste vraiment.» Mais en tant que personne privée qui publie rarement, elle était nerveuse. «Je l’ai envoyé à un ami et lui ai dit:« Pensez-vous que je devrais le publier? », A déclaré Mme Lowenthal. «Elle a dit: ‘Je braille, oui, montre aux autres.’ Je l’ai fait. Je n’ai même pas vraiment tout regardé. C’est trop émouvant pour moi et je n’aime pas me voir en vidéo. « Les gens qui publient des vidéos de visites surprises disent que ces réunions sont des jalons aussi cruciaux que le premier jour d’école ou un engagement.