Après la tragédie de la mortinaissance, elle s’est mise à aider les autres

« Le centre se concentrera uniquement sur la recherche visant à combler l’écart d’équité en matière de santé dans les résultats de santé maternelle et infantile grâce à la recherche scientifique et au développement technologique », a déclaré Cherot.

La Marche des dix sous a lancé un nouveau centre qui recherchera et s’attaquera aux problèmes de santé et aux disparités raciales de longue date qui, selon eux, font des États-Unis l’un des pays développés les plus dangereux pour l’accouchement.

Et l’année dernière, suite à une demande du Congrès, un groupe d’experts s’est réuni pour discuter de la mortinaissance. En mars, le groupe de travail sur la mortinaissance de l’Institut national de la santé infantile et du développement humain des National Institutes of Health a publié un rapport axé sur les obstacles à la collecte de données sur les mortinaissances, les communautés à risque plus élevé, l’impact psychologique et le traitement des mères après la mortinaissance, et facteurs de risque connus.

Ils ont recommandé d’améliorer la tenue des dossiers et la collecte des données; remédier aux disparités de risque; et réduire le taux de mortinaissance aux États-Unis grâce à des efforts de recherche et de prévention.

O’Donnell a pris des mesures en main et a embauché un pathologiste placentaire de Yale pour aider à déterminer la cause du décès d’Aaliyah. Elle avait dépassé son placenta.

Et elle travaille à l’expansion d’Aaliyah en action pour aider à combler les lacunes qu’elle voit dans le système.

« Personne ne devrait entrer dans un hôpital enceinte et en sortir les bras vides. Surtout si cela peut être évité. Toutes les mortinaissances ne sont pas évitables, mais beaucoup, beaucoup le sont. Et nous pouvons changer cela et je suis ici pour le faire.