Plus de neige hivernale devrait tomber à travers le Royaume-Uni alors que le Met Office émet des avertissements à travers le pays quelques heures après que la tempête Bella a ravagé une grande partie du pays.

Certaines parties du Royaume-Uni étaient déjà couvertes dimanche après que Bella ait apporté des vents violents et de fortes pluies pendant la nuit le lendemain de Noël.

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour la glace et la neige à travers l’Écosse, le nord de l’Angleterre, l’Irlande du Nord et certaines parties du nord du Pays de Galles.

Les avertissements entrent en vigueur à 15 heures le dimanche et doivent rester en place jusqu’à 18 heures le lundi, avec une bande de pluie, du grésil et jusqu’à deux pouces de neige sur le point de tomber.

La neige et le grésil sont une possibilité en Écosse à partir de dimanche matin, et se déplaceront vers le sud tout au long de la journée, entraînant le risque de glace et de mauvaises conditions de conduite.

Des cerfs rouges se tiennent dans la neige à Glence, en Écosse, après qu’une grande partie du pays a été recouverte dimanche à la suite de la tempête Bella

Le chasse-neige répand du sable lorsqu’il passe à Killin, dans le Stirlingshire, où le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes

La neige est sur le point de tomber au Royaume-Uni alors que le Met Office émet des avertissements à travers le pays quelques heures après le coup de la tempête Bella. Sur la photo: un chasse-neige parcourt l’A82 à Glencoe, en Écosse, dimanche

Certaines parties du Royaume-Uni étaient déjà couvertes dimanche malgré Bella apportant des vents violents et de fortes pluies pendant la nuit. Sur la photo: Red Deer profitant de la neige à Glencoe, en Écosse

Certaines parties du nord-ouest de l’Angleterre ont vu de la neige et du grésil ce matin. Sur la photo: Nenthead en Cumbrie dimanche

Le Met Office a émis des avertissements de neige pour certaines parties de l’Écosse. Sur la photo: un homme nettoie la neige d’une allée dans le Stirlingshire

Glencoe était recouvert d’une épaisse couche de neige tandis que des gens beaucoup plus au sud étaient également en train de déblayer des routes dans certaines parties du Stirlingshire dans la ceinture centrale dimanche matin.

Nenthead en Cumbrie était tout aussi hivernal, avec de la neige recouvrant les collines du village.

Jusqu’à dimanche soir et lundi, les météorologues avertissent que la neige et la glace pourraient également présenter un risque pour les régions plus centrales et méridionales de l’Angleterre.

Plus tard dans la semaine et vers la nouvelle année, les conditions resteront froides avec le soleil et la possibilité d’averses hivernales, a déclaré le Met Office, ajoutant que les trajets en train pourraient être affectés et que les routes seraient probablement verglacées.

Le Met Office a émis un avertissement météorologique jaune pour la glace et la neige à travers l’Écosse, le nord de l’Angleterre, l’Irlande du Nord et certaines parties du nord du Pays de Galles. Il doit être en place jusqu’à lundi, avec une bande de pluie, de grésil et jusqu’à deux pouces de neige sur le point de tomber

Tempête de neige: la tempête Bella a frappé des parties du nord-ouest et de la Cumbrie (photo) ce matin avec des vents forts et de fortes averses de neige. Cela survient alors que les prévisionnistes mettent en garde contre des semaines de conditions hivernales qui devraient frapper certaines parties du Royaume-Uni

Il a averti que la glace allait probablement se former sur les surfaces non traitées dans la zone d’avertissement dimanche à la suite des fortes pluies de la tempête Bella, tandis que le temps plus froid en Écosse transformera les averses en neige.

Lundi, alors que les précipitations se déplacent vers le sud à travers l’Angleterre et certaines parties du Pays de Galles, la pluie pourrait se transformer en neige, a déclaré le Met Office.

Il a ajouté qu’il y avait une probabilité de 1 à 3 cm ou même de 5 à 10 cm de neige à certains endroits.

Alors que le ciel devrait se dégager pendant la nuit de dimanche, la glace restera probablement.

La neige est venue alors que les vents causés par la tempête Bella ont atteint plus de 100 km / h pendant la nuit, tandis que la pluie frappait le Royaume-Uni.

Deux avertissements d’inondation menaçant la vie restent en place dans le Northamptonshire après des jours de temps hivernal pendant les vacances de Noël, avec une vague de froid avec des conditions glaciales et hivernales à venir.

Les habitants des régions qui ont subi de graves inondations ces derniers jours font partie de ceux qui peuvent s’attendre à de la neige, a rapporté The Sun.

La vitesse maximale du vent a été enregistrée aux aiguilles sur l’île de Wight où elle a atteint 106 mph pendant la nuit de samedi.

Beaucoup plus au sud en Écosse, Killin dans le Stirlingshire était également recouvert de neige dimanche

Les randonneurs dans la neige sur Bleaklow Moor dans le Peak District du Derbyshire, après des jours de temps humide et hivernal pendant les vacances de Noël

En plus des conditions orageuses, les températures resteront glaciales dans certaines régions jusqu’à la semaine prochaine, ce qui incitera les professionnels de la santé à offrir des conseils sur la façon de rester en sécurité par temps plus froid.

Le Dr Ishani Kar-Purkayastha, consultant en santé publique à Public Health England a déclaré: « Chauffez votre maison à au moins 18 ° C si vous le pouvez, en particulier si vous avez une mobilité réduite, avez 65 ans et plus, ou souffrez d’un problème de santé tel que le cœur ou les poumons. maladie.’

La tempête Bella fait suite à des conditions relativement calmes et froides à travers le Royaume-Uni vendredi, qui a vu un Noël blanc dans certaines régions plus au nord du pays.