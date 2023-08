Après la tempête au box-office Gadar 2; Sunny Deol promet Gadar 3 [Watch Video]

Après avoir créé une énorme tempête au box-office avec Gadar 2, Déol ensoleillé promet de revenir avec Gadar 3. Oui, vous avez bien lu, l’acteur qui surfe sur le succès et est extrêmement submergé par une réponse incroyable pour Gadar La suite a été repérée à l’aéroport, où les paparazzi ont interrogé la star d’action sur la réalisation du troisième volet du film, et il a accepté avec joie et a dit: » Woh bhi hojayega « . Les fans sont ravis de l’enthousiasme de Sunny Deol et célèbrent son succès avec lui.

Sunny Deol est prêt pour Gadar 3.

Sunny Deol est devenu le nouveau roi du box-office avec sa sortie à succès Gadar 2, et moins d’une semaine après la sortie, le film a gagné 284 crores et envisage 300 crores au cours du deuxième week-end. L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a partagé la magnifique course au box-office Gadar 2 avait et comment il continue de dominer le box-office, et cela a rendu Tara Singh, alias Sunny Deol, extrêmement confiante quant à la réalisation Gadar 3.

Le succès de Gadar 2 a même rapproché Sunny Deol de son père et de la star vétéran de Bollywood Dharmendraet c’était la première fois que Sunny Deol posait publiquement avec ses demi-sœurs Esha Déol et Ahana Déol lors de la projection spéciale du film, et les fans étaient ravis de voir ce moment emblématique.

Gadar 2Prédiction du box-office à vie

Gadar 2 a fait des ravages au box-office, et il brille à travers les villes. On estime qu’il gagne environ au moins Rs. 450 crores et au-delà au cours de sa vie, comme l’a prédit l’expert commercial Komal Nahta. Dans une conversation exclusive avec BollywoodLife, Komal Nahta mentionné que le film continuera à créer des merveilles au box-office et que l’activité globale du film sera d’environ Rs 500 à 55o crore. Gadar 2 est de loin le film le plus réussi de Sunny Deol, et avec cela, il est devenu le premier acteur de 60 ans à franchir 200 crore et plus.