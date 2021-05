Après la suspension de Twitter, Kangana Ranaut quittera-t-il également Instagram? | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice controversée Kangana Ranaut a de nouveau attiré l’attention après avoir fait la une des journaux pour avoir suspendu son compte Twitter le 4 mai. et elle soupçonne que si cela continue, elle ne durera probablement pas plus d’une semaine sur la plate-forme de médias sociaux.

Dans son histoire Instagram, elle a écrit: «Instagram a supprimé mon message où j’ai menacé de démolir COVID parce que certains ont été blessés. Terroristes et sympathisants communistes de Matlab suna tha twitter pe lekin fan club COVID. mais ne pensez pas que ça durera plus d’une semaine. «

Découvrez son message:

Le 8 mai, Kangana avait annoncé dans un post Instagram qu’elle avait contracté le COVID-19 et l’a appelé « rien d’autre que la petite grippe ». Cependant, le message n’est pas disponible pour le moment.

Plus tôt, mardi 4 mai, le compte Twitter de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a été suspendu par la plate-forme de médias sociaux pour violation de ses règles par l’actrice.

L’action de Twitter est intervenue après que l’actrice a publié des tweets sur les élections au Bengale et ses violences ultérieures.

Dans ses tweets, l’actrice de «Manikarnika» a affirmé qu’un «génocide» était en cours au Bengale et a demandé au Premier ministre Narendra Modi «d’apprivoiser» la ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee en utilisant son «Virat Roop» du «début des années 2000» au Bengale.

Sur le plan du travail, Kangana Ranaut sera vue dans Thalaivi – un biopic sur la vie de l’actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa.