Après la star de Pushpa Rashmika Mandanna, cette beauté du Karnataka attire l’attention des cinéastes Telugu

Rashmika Mandanna, qui a débuté dans les films Kannada, est devenue l’une des meilleures stars en Inde. Après des succès dans son pays d’origine, elle a régné sur l’industrie cinématographique Telugu. Sa gentillesse a fait d’elle le béguin national. Le dernier film de Rashmika Mandanna, Sita Ramam, est également un succès. Rashmika Mandanna a atteint la célébrité pan-indienne en tant que Srivalli de Pushpa. Que ce soit les chansons ou la chimie avec Allu Arjun, les fans l’aimaient dans le film. Maintenant, il y a une autre actrice du Karnataka qui occupe une place de choix aux yeux des cinéastes et des stars de l’industrie cinématographique Telugu.

Au cours des dernières années, nous avons vu que des actrices comme Pooja Hegde, Rashmika Mandanna, Kiara Advani et Raashi Khanna ont attiré l’attention des créateurs. Mais maintenant, il y a une demande pour de nouveaux visages. Il semble que l’une des actrices qui a attiré l’attention est Srinidhi Shetty. Les gens qui ont vu Cobra ont aimé ses talents d’actrice car elle avait un rôle décent en tant que personnage, Bhavana Menon. Les cinéastes du Sud estiment qu’elle a le bon mélange de superbes looks desi et de sensualité pour laisser une marque à l’écran. Srindhi Shetty est vu dans Cobra avec Chiyaan Vikram. L’actrice a joué Reena dans les films KGF. Mais son rôle minuscule n’a guère eu d’importance dans le film. Mais les gens l’aimaient avec Yash.

Rashmika Mandanna s’est vraiment fait un nom. L’autre actrice est Krithi Shetty. Elle a été vue dans le film Uppena avec Panja Vaishnavv Tej. L’actrice a également joué Shyam Singha Roy avec Nani. L’actrice de Kannada déploie sûrement ses ailes et impressionne la nation !