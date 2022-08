Après la star de Pushpa Allu Arjun, Kartik Aaryan REJETTE un accord énorme pour approuver une marque de pan masala [Full Report]

Kartik Aaryan est devenu une star bancable. Alors que des biggies comme Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan, Samrat Prithviraj et d’autres ont échoué au box-office, son film Bhool Bhulaiyaa 2 a réussi à faire des merveilles au box-office. Son film fait partie des très rares films de Bollywood qui ont réussi à gagner une bonne collection au box-office dans l’ère post-pandémique. Maintenant, il fait partie des acteurs les plus occupés de Bollywood. Une fois de plus, l’acteur a fait la une des journaux et la raison vous fera davantage le respecter. Kartik Aaryan a rejeté une grosse affaire pour endosser une marque de tabac.

Kartik Aaryan REJETTE une grosse affaire

Selon un rapport de Bollywood Hungama, Kartik Aaryan a rejeté une grosse affaire de près de Rs 8 à 9 crore pour approuver une marque pan masala. La nouvelle a été confirmée par un gourou de la publicité sur le portail. Décrivant Kartik Aaryan comme un homme de principes, le gourou de la publicité a déclaré que l’acteur était très conscient de ses responsabilités en tant qu’icône de la jeunesse et a donc rejeté l’offre.

Dans le passé, il y a eu tout un tohu-bohu autour des acteurs de Bollywood approuvant les marques pan masala. Akshay Kumar avait reçu de vives critiques pour être monté à bord d’une marque de tabac. Il a dû se retirer de la publicité et même s’excuser auprès de ses fans. Ajay Devgn et Shah Rukh Khan, qui ont également soutenu une marque de pan masala, sont la cible des trolls depuis un certain temps.

Le prochain film de Kartik Aaryan

En parlant de Kartik Aaryan, son prochain grand film est Shehzada. L’acteur est assez confiant que le film fera des merveilles au box-office. Dans une interview, il avait mentionné qu’il espérait que le film ferait plus d’affaires que Bhool Bhulaiyaa 2. Il a également des films comme Freddy et Satyaprem Ki Katha dans son chat.