Après la sortie du Royaume-Uni, le virage de la Hongrie vers l’Est révèle une fois de plus à quel point le fanatisme libéral déchire l’UE

Alors que l’hégémonie occidentale touche à sa fin, le bloc pourrait éventuellement être contraint de se redéfinir comme la péninsule occidentale de la Grande Eurasie

La réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan a provoqué un tremblement de terre géo-économique, alors que des géants eurasiens tels que la Chine, l’Inde, la Russie, le Pakistan et l’Iran intègrent leurs économies à de nouveaux niveaux.

Pendant ce temps, la Turquie veut être le premier pays de l’OTAN à rejoindre le groupe.

Les contrecoups de la rencontre se font aussi sentir en Europe. Plus précisément, alors que je suis assis ici au Forum économique de Budapest, organisé par la Banque centrale de Hongrie, je peux sentir l’esprit de Samarkand de l’OCS, alors qu’un avenir eurasien est en train d’être tracé.

L’effondrement du système économique international

Les systèmes économiques internationaux libéraux ont tendance à se former lorsqu’il y a une concentration du pouvoir économique sous un leader fort. Avec une immense concentration de poids fiscal, l’Occident collectif a pu agir comme un «hégémon bénin» qui pouvait fournir des biens publics et créer la confiance dans un ordre économique international stable. C’était l’Union européenne dans laquelle la Hongrie s’est intégrée dans les années 1990, lorsque les États-Unis étaient la seule superpuissance et que l’UE était considérée comme une locomotive de la prospérité économique et sociale sur tout le continent.

Cependant, trois décennies plus tard, le monde est un endroit très différent. La part relative de l’UE dans l’économie mondiale continue de décliner à mesure que la compétitivité industrielle se détériore, que la dette atteint des sommets insoutenables et que l’avenir de l’euro s’annonce sombre. Aux États-Unis, la situation économique et les problèmes de stabilité politique sont également préoccupants.

Bruxelles est également incapable de faciliter une coopération plus large. Le bloc n’a jamais été en mesure d’accueillir la Russie, le plus grand État du continent, provoquant une relance de la dynamique de la guerre froide. La demande britannique de préservation de la souveraineté politique des parlements nationaux n’a pas pu être satisfaite et la Grande-Bretagne a donc quitté l’UE. Il apparaît maintenant qu’il n’y a pas non plus de place dans la tente européenne pour les aspirations conservatrices de la Hongrie et de la Pologne. Alors que le bloc menace de suspendre des milliards de fonds à la Hongrie, il devient plus difficile de préserver l’indépendance politique.

Lorsqu’un hégémon économique est en déclin relatif, le système économique international commence à se fragmenter. Pour défendre leur position dans le système international, les États-Unis et l’UE utilisent la coercition économique contre leurs alliés et leurs adversaires. L’Occident perturbe les chaînes d’approvisionnement de puissances rivales telles que la Chine et la Russie pour empêcher leur ascension, tandis que des amis et alliés tels que l’Inde, la Turquie et la Hongrie sont également punis pour ne pas avoir fait preuve de loyauté géoéconomique. Par la suite, l’ère unipolaire est révolue. L’Occident n’est plus capable d’agir comme un hégémon bénin en fournissant des biens publics ou en administrant un système économique international basé sur la confiance.

Montée de l’Eurasie

Le système économique international se fragmente à mesure que les dépendances économiques formées au cours des dernières décennies sont militarisées. Une multitude de problèmes allant des technologies perturbatrices à la guerre et à la dégradation de l’environnement menacent le monde, mais la coopération nécessaire s’essouffle. Il est évident que l’ordre unipolaire est déjà révolu et qu’un ordre multipolaire émerge à sa place pour raviver la connectivité économique et restaurer la stabilité.

Ceci est facilité par le partenariat de la Grande Eurasie, qui implique le développement d’un nouvel écosystème géoéconomique multipolaire. Les pays du supercontinent eurasien développent la connectivité entre leurs hubs technologiques et leurs hubs financiers, tout en se connectant physiquement à d’immenses projets d’infrastructures pour former de nouveaux corridors de transport.

L’objectif de Budapest est de devenir un nœud clé du nouvel écosystème géoéconomique eurasien et de relancer la connectivité économique dans un format multipolaire. La Hongrie a été le premier pays d’Europe centrale et orientale à signer un accord d’échange de devises avec la Chine, et le premier en Europe à rejoindre l’initiative d’infrastructure de la ceinture et de la route d’un billion de dollars de la Chine. Non seulement Budapest se rapproche du moteur de croissance de l’Asie, mais elle s’érige également en pont entre l’Est et l’Ouest.

La Hongrie résiste également à de nouvelles sanctions contre la Russie pour maintenir l’accès aux ressources énergétiques. En termes simples, l’Eurasie relance la mondialisation.

Une voie conservatrice

La trajectoire eurasienne de la Hongrie est également cohérente avec ses aspirations conservatrices. Après des décennies de communisme et le développement de l’homme marxiste, la Hongrie cherche naturellement à restaurer le rôle de la culture nationale, de l’Église et des valeurs traditionnelles dans sa conscience nationale.

Alors que les nouvelles technologies et les forces effrénées du marché provoquent des perturbations, il est nécessaire d’équilibrer le changement avec la continuité. Le conservatisme ancre donc la stabilité dans l’éternel alors que l’accent mis sur la famille, la foi et les traditions relie le passé à l’avenir, pour préparer la société aux perturbations.

Pourtant, le libéralisme dans l’Occident collectif n’est pas particulièrement tolérant envers les valeurs conservatrices. Alors que l’État-nation libéral était auparavant un vecteur de réussite, le libéralisme a commencé à se dissocier de l’État-nation au cours des dernières années. L’homme libéral se libère rapidement de son propre passé à travers le multiculturalisme, la laïcité radicale, l’abandon de la reconnaissance de la famille comme principale institution d’une société stable et l’aversion pour les valeurs traditionnelles.

En revanche, la coopération dans une Eurasie multipolaire n’implique pas l’exportation d’un système politique ou d’un conformisme autour de « valeurs ». Les différentes civilisations de la maison eurasienne recherchent la connectivité économique et culturelle, tout en préservant leur spécificité culturelle respective. En tant que pays conservateur, il devient paradoxalement plus facile pour la Hongrie de préserver sa spécificité européenne dans le format eurasiatique multipolaire.

Espérons que la Hongrie montrera la voie au reste de l’Europe en termes de transition de l’ordre unipolaire conflictuel à un format multipolaire coopératif – comme la péninsule occidentale de la Grande Eurasie.