Après la sortie du premier look de Saif Ali Khan Arjun Kapoor dans ‘Bhoot Police’ en tant que ‘CHIRAUNJI’

Les créateurs de ‘Bhoot Police’ ont révélé l’affiche de premier aperçu du personnage d’Arjun Kapoor. Il joue le rôle de ‘Chiraunji’ dans le film.

Partageant l’affiche, le compte Twitter officiel de Tips Films and Music a écrit : « Découvrez la porte mystérieuse des pouvoirs surnaturels en riant ! Rencontrez CHIRAUNJI dans #BhootPolice. Bientôt sur @DisneyplusHSVIP.

Arjun peut être vu en train de tuer un regard dur à cuire sur l’affiche. Il porte une tenue noire surdimensionnée avec un pendentif en forme de couteau et des bagues cloutées. Donnant un regard intense, il porte un bâton de feu dans une main.

Les fans ont adoré son look et attendent avec impatience d’en savoir plus sur son rôle.

Pour les non avertis, le look de Saif Ali Khan a également été présenté plus tôt dans la journée. L’affiche a été partagée par son épouse Kareena Kapoor Khan. Il jouera ‘Vibhooti’ dans le film.

Arjun Kapoor, Yami Gautam et Jaqueline Fernandez ont également partagé le premier regard sur leurs comptes Instagram respectifs. La prochaine comédie d’horreur devait auparavant sortir en salles le 10 septembre. Cependant, les créateurs auraient confirmé sa sortie numérique en juin. « Bhoot Police » a été abattu dans l’Himachal Pradesh à la fin de l’année dernière.

Le prochain film est dirigé par Pawan Kripalani, qui a déjà réalisé des films comme « Ragini MMS » et « Phobia ». Le film retracera l’histoire d’un groupe de chasseurs de fantômes et leurs aventures hilarantes. « Bhoot Police » marque la première collaboration entre Saif et Arjun, qui sort actuellement avec la meilleure amie et actrice de Kareena, Malaika Arora.

Produit par Ramesh Taurani et Akshai Puri. En plus de « Bhoot Police », Saif sera également vu dans « Adipurush » de Prabhas. Dans le réalisateur d’Om Raut, Saif jouera le rôle de Ravana. Saif, qui est apparu pour la dernière fois dans la série Amazon Prime Video « Tandav », a également « Bunty Aur Babli 2 » en préparation