Après la session marathon, les négociations de la WGA se terminent vendredi sans accord – The Hollywood Reporter

La Writers Guild of America a de nouveau rencontré les dirigeants et les négociateurs des studios et des streamers vendredi lors d’une séance de négociation marathon qui n’a pas abouti à un accord, bien que des initiés du côté de la direction aient affirmé que des progrès étaient en cours.

Les pourparlers se sont poursuivis tard dans la nuit le troisième jour où les négociateurs syndicaux ont rencontré un groupe de hauts dirigeants d’entreprises, dont Bob Iger de Disney, David Zaslav de Warner Bros. Discovery, Donna Langley de NBCUniversal et Ted Sarandos de Netflix, dans les bureaux de l’Alliance des producteurs de films et de télévision. à Sherman Oaks. La réunion a commencé à 11h00 (heure du Pacifique) et s’est terminée à 20h45, selon des sources.

Les parties ont fait « beaucoup de progrès et [engaged in] de bonne foi, mais ils ont besoin de plus de temps », a déclaré une source proche de la direction. « Tout le monde est pleinement engagé, mais [it’s] on ne sait pas quels sont les plans exacts.

Les réglementations potentielles sur l’utilisation de l’IA sont restées une question clé à la table. « L’IA reste le problème le plus épineux », a déclaré une source proche de la direction. Sur cette question, a déclaré l’intéressé, « ils sont encore très éloignés les uns des autres ».

Dans sa propre déclaration vendredi soir aux membres, le comité de négociation de la WGA a noté que les deux parties se rencontreraient à nouveau samedi. « Merci pour la merveilleuse démonstration de soutien sur les lignes de piquetage aujourd’hui ! Cela signifie beaucoup pour nous alors que nous continuons à travailler pour un accord que les écrivains méritent », a écrit le comité.

Les négociateurs avaient progressé au cours des jours de négociations précédents, selon des sources proches du studio, mais l’ambiance s’est détériorée du côté de la direction jeudi soir, lorsque le syndicat serait revenu avec des demandes sur des questions que les studios pensaient déjà réglées. « Nous nous sommes tous mis en colère », a déclaré une source proche du studio, même si vendredi, leur sentiment était que les deux parties avaient l’intention de conclure un accord et étaient en train de surmonter le contretemps. Alors que les négociations se prolongeaient vendredi, les PDG ont passé de longues périodes à attendre dans leur salle de caucus et à tuer le temps, ont déclaré des initiés du studio familiers avec les débats.

Pendant ce temps, l’ambiance parmi les écrivains sur les lignes de piquetage bondées de vendredi était à un optimisme prudent, alors que les membres du syndicat prévoyaient que la fin de l’arrêt de travail historique pourrait être proche. « Le fait qu’ils parlent depuis trois jours d’affilée est formidable », a déclaré le showrunner Marc Guggenheim (Légendes de demain) dit THR chez Disney.

Jeudi soir, des sources côté studio ont affirmé que leur équipe avait pris des mesures sur les principales questions de la WGA, notamment l’intelligence artificielle et la compensation résiduelle liée au succès des émissions en streaming. Les besoins en personnel de télévision avaient également été un sujet de discussion majeur ce jour-là à la table de négociation et la direction y avait fait des compromis, selon ces sources. Dans un message adressé aux membres jeudi soir, le comité de négociation de la WGA a simplement déclaré que « la WGA et l’AMPTP se sont rencontrés pour négocier aujourd’hui et se rencontreront à nouveau demain », et a exhorté les membres à se présenter en force aux piquets de grève de vendredi.

La grève de 144 jours de la Writers Guild of America est désormais à 10 jours d’égaler l’arrêt de travail de 1988 comme la plus longue grève de l’histoire du syndicat. En juillet, plusieurs mois après le début de la grève de la WGA, les membres du syndicat des artistes SAG-AFTRA ont rejoint leurs homologues écrivains sur les piquets de grève, dont la combinaison a pratiquement stoppé la plupart des productions hollywoodiennes.

22 septembre, 21h48 Mis à jour avec la déclaration du comité de négociation de la WGA.