Après la saison des petits groupes, Reed-Custer cherche à maintenir son élan – Shaw Local

Il y avait très peu d’indicateurs que la saison d’évasion de Reed-Custer arrivait en 2021, mais la saison 10-2 des Comets nous a rappelé qu’il ne faut parfois pas grand-chose pour déclencher une percée.

À l’approche de 2021, Reed-Custer n’avait pas participé aux séries éliminatoires depuis 2009, qui a également marqué la dernière saison gagnante du programme. À la fin de la saison dernière, les Comets avaient remporté la première campagne de victoires à deux chiffres du programme et sa première apparition en quart de finale des séries éliminatoires.

Quel a été l’initiateur d’un revirement aussi impressionnant ? Le quart-arrière Jake McPherson pointe directement vers la victoire 56-34 de Reed-Custer sur Arcola lors de la semaine 2, une équipe qui a remporté le reste de ses matchs et sa conférence après que les Comets les aient démantelés assez facilement.

“On nous a tous dit que le match d’Arcola était la clé de voûte de notre saison. Si nous avions perdu ce match, cela n’aurait pas été formidable pour nous en termes de saison », a déclaré McPherson. “Mais si nous les avions battus, et nous avons fini par le faire, et nous avons perdu environ 50 points sur eux, et cela nous a vraiment ouvert les yeux sur ce que nous pourrions faire.”

À partir de là, les Comets ont continué à ouvrir les yeux de l’adversaire, ne perdant qu’une seule fois en saison régulière face à Wilmington, ennemi de longue date et champion d’État de classe 2A, avant de remporter des victoires sur Peotone et Chicago Clark en séries éliminatoires et avant de perdre de manière déchirante, 28-24, à Byron. Les Tigres, les éventuels champions d’État de classe 3A, ont marqué avec neuf secondes à jouer pour remporter la victoire.

“C’était nul, mais la chose à laquelle je pense le plus, c’est que nos deux défaites étaient contre deux champions d’État, donc il n’y a rien à retenir”, a déclaré McPherson. “Cela me fait juste penser que nous étions à un jeu d’un état potentiellement gagnant.”

Morris High School 7 sur 7 Un receveur Reed-Custer saute la défense pour une réception de touché lors du Morris High School 7 le 12 juillet 2022. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Ce même dynamisme est partagé par ses coéquipiers, dont beaucoup reviennent car une grande partie de la surprenante équipe 2021 de Reed-Custer était dirigée par des sous-classes. Ils se sont consacrés à assurer une autre course très profonde.

« Nous avons fait de l’haltérophilie l’an dernier pendant l’intersaison, mais ce n’était pas aussi intense que cette année. Nous avons atteint notre maximum, et nous crions et hurlons tous », a déclaré McPherson. «Nous sommes tous super excités pour cette saison. Nous pouvons vraiment dire que nous le voulons plus. Cela nous pousse une tonne.

L’entraîneur de Reed-Custer, Gavin Johnston, lui-même diplômé en 2008 et ancien quart-arrière All-State, n’avait aucune explication magique pour expliquer ce qui a poussé son programme à terminer une telle ascension fulgurante.

“C’était juste les enfants”, a déclaré Johnston. «Ils ont acheté. Vous regardez nos gars et ils ont finalement acheté la salle de musculation. Et nous avons juste des enfants phénoménaux qu’ils comprennent et sont fiers de leur communauté, et ils ont décidé qu’ils n’allaient pas être les chiens fouetteurs du [Illinois Central Eight] plus. Et enfin tourner le coin était vraiment super à voir.

Presque tout ce noyau revient pour essayer de faire un autre pas en avant.

«Vous pouvez dire que l’urgence des enfants à l’entraînement est également là, ils ne se relâchent de personne ici. Nous avons beaucoup d’entraîneurs universitaires, mais nous avons l’impression que certains de ces jeunes sont comme des entraîneurs par intérim avec le nombre de partants de trois ans que nous avons », a déclaré Johnston. “Ils savent à quel point c’est important pour eux, et c’est bien pour nous, les entraîneurs, de voir que c’est aussi important pour eux que pour nous.”

Les plus grands défis auxquels Reed-Custer est confronté à l’approche de la saison se situent probablement sur la ligne offensive où les Comets ne renvoient que deux partants. Elliot Cassem, le porteur de ballon très productif des Comets, a également obtenu son diplôme et est parti dans l’ouest de l’Illinois. Jace Christian, la vedette polyvalente de Reed-Custer la saison dernière, assumera désormais la plupart des responsabilités de Cassem. Johnston et le personnel d’entraîneurs s’attendent à ce qu’il s’épanouisse.

Avec le retour des comètes, les attentes ont été augmentées et elles ne voleront pas sous le radar cette fois-ci.

“Nous allons être la chasse cette année, et ce n’est pas grave”, a déclaré Johnston. «Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour changer les choses, c’est d’un peu de confiance, obtenir quelques victoires de signature nous a vraiment aidés, et je pense que poursuivre cela cette année va nous emmener loin. L’année dernière, nous espérions faire les séries éliminatoires, cette année, c’est un objectif différent.