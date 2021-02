Après la Rose finale, Chris Harrison démissionne à la suite d’un scandale raciste

L’émission spéciale After The Final Rose de BACHELOR sera animée par Emmanuel Acho alors que Chris Harrison a été contraint de démissionner à la suite du scandale raciste de l’émission.

Samedi, l’ancienne star de la NFL, Emmanuel, a annoncé qu’il avait accepté la rose d’ABC et qu’il officierait Matt James‘spin-off post-finale le mois prochain.

Il a annoncé la nouvelle sur Twitter en écrivant: «C’EST OFFICIEL: j’ai accepté la Rose et je suis honoré d’accueillir The Bachelor After the Final Rose cette année.

«Cela a été une saison charnière et cet épisode sera l’une des émissions les plus riches de son histoire. L’empathie est nécessaire et le changement est à venir. Alors voyez-vous tous!

Dans un tweet séparé, il a appelé son nouveau concert « qui change la vie », tout en ajoutant qu’il « ne peut pas attendre! »

Le secondeur à la retraite des Eagles de Philadelphie est resté fidèle au thème de l’émission en brandissant une rose pour son premier coup de théâtre.

Vêtu d’un costume bleu marine à fines rayures, Emmanuel frotta le bouton de rose près de son visage alors qu’il prenait une pose sérieuse pour la caméra.

L’analyste sportif de FS1 discute fréquemment de questions de race à la télévision, soutenant son cas en tant que candidat potentiel.

Après Chris, 49 ans, s’est écarté pour « perpétuer le racisme« lors d’un entretien avec un ancien Licence Rachel Lindsay, de nombreux noms ont été rejetés pour remplacer l’hôte de longue date.

Alors que de nombreux fans ont exhorté Rachel à occuper ce poste, elle a refusé mais a admis qu’elle et son mari, Bryan Abasolo, voulaient qu’Emmanuel prenne la place.

« Pour l’AFTR, Bryan et moi en avons tous deux parlé – nous pensons qu’Emmanuel Acho serait fantastique », a déclaré Rachel le mois dernier.

Elle a ajouté qu’il était «très franc sur l’injustice raciale, pour la justice sociale, et a été à peu près la personne qui a dit: ‘Je peux avoir ces conversations inconfortables, et les gens y font confiance.’»

«Qui de mieux pour le diriger? C’est quelqu’un qui n’est pas impliqué dans la franchise, pas de liens, pas de parti pris – je pense que ce serait génial », a-t-elle jailli.

Les fans ont réclamé Chris être renvoyé après avoir fait une série de Commentaires « inacceptables » tout en discutant avec l’ancien Bachelorette.

Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael Kirkconnell, 24 ans, après photos refaites à la surface lui a montré assister à un Fête de la plantation «Old South» avec des liens profonds avec la Confédération en 2018.

Le Matt James Le favori a également été accusé d’aimer les publications controversées sur les réseaux sociaux qui incluent le drapeau confédéré et le contenu pro-Trump «MAGA».

Au cours de la conversation de 16 minutes, Chris a également continué à parler de l’ex Bachelorette et a affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021» – tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

De nombreux membres de Bachelier Nation s’est adressée à Twitter pour demander à la personnalité de la télévision d’être évincé de la série il héberge et produit à la fois.

Cependant, de nombreux téléspectateurs sont furieux des critiques contre Chris et ont exprimé leur indignation sur la page Instagram de Rachel.

Après des semaines de «harcèlement», Rachel a supprimé son Instagram elle ne peut donc plus recevoir de messages «haineux».