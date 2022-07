Après la romance de Sushmita Sen-Lalit Modi, Rohman Shawl conseille aux fans de ne pas avoir de grandes attentes vis-à-vis de leurs partenaires : “Khud khush rehna sikho na…”

Après que la nouvelle de Sushmita Sen sortant avec Lalit Modi ait saisi les médias sociaux, les fans ont sympathisé avec Rohman Shawl qui sortait auparavant avec l’ancienne Miss Univers. Le mannequin de 30 ans a récemment interagi avec des fans sur les réseaux sociaux et il a été surpris de voir que de nombreuses personnes étaient malheureuses dans leur vie amoureuse. Il a conseillé aux fans de ne pas avoir de grandes attentes de leurs partenaires en insistant sur le fait que c’est seulement nous qui pouvons nous rendre heureux et personne d’autre.

“Yaar mai na #RohmanAsking ke kuch jawab padh raha tha. Ye sab pyaar me itne dukhi kyu hai. Bohot jyada attend karte ho yaar tum log apne partenaire se. Kyu ?? Je veux dire que votre partenaire a tellement de choses à faire par lui-même , ils ont leur vie. Ne dépendez pas tellement d’eux yaar. Apne aap ko khud khud rehna sikho na. Sachez juste comment être complété et ensuite cherchez un partenaire “, a déclaré Rohman dans une vidéo.

Il a ajouté: “Ne trouve pas quelqu’un qui peut te compléter parce que ce ne sera jamais vrai. Aap samajh rahe ho? Je ne connais pas ce concept de” quelqu’un me complétera “. Personne ne peut te compléter à part toi mec. C’est très facile. Arrêtez de vous faire ça et arrêtez de rendre l’autre misérable. Kisine theka nahi liya hai yaar tumhe khush rakhne ka. Tumne hi liya hai aur tumhare hi bas ki hai et personne ne peut vous rendre heureux. Khush raho.”

Après avoir rompu avec Rohman Shawl, Sushmita Sen a trouvé du réconfort dans les bras de Lalit Modi. Jeudi dernier, l’ancien président de l’IPL a annoncé dans un tweet que lui et Sushmita sortaient ensemble mais pas mariés. Il a appelé Sushmita est la meilleure moitié et l’a marqué comme le nouveau départ dans la vie. Quand Rohman a été interrogé sur la relation entre Sushmita et Lalit, il a dit à Pinkvilla : “Soyons heureux pour eux na. L’amour est beau. Tout ce que je sais, c’est que si elle a choisi quelqu’un, il en vaut la peine !”

Sushmita et Rohman s’étaient rencontrés via Instagram. Elle avait accidentellement ouvert ses DM et ils ont commencé à parler. Au départ, Rohman et Sushmita ont invité à le regarder jouer au football, mais ils ont finalement décidé de se rencontrer à un café. Et bientôt, leur relation s’est transformée en une romance éclair, qui a duré près de 3 ans. Ils ont récemment appelé ça s’arrête là où Sushmita a posté sur Instagram que l’amour entre eux avait disparu il y a longtemps, mais ils continueront à rester amis les uns avec les autres.