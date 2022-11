Après la retraite russe, l’armée ukrainienne prévoit son prochain mouvement

Commentez cette histoire Commentaire

KHERSON, Ukraine – Le tireur d’élite ukrainien a ajusté sa lunette et a tiré une balle de calibre .50 sur un soldat russe de l’autre côté du Dniepr. Plus tôt, un autre Ukrainien a utilisé un drone pour rechercher les troupes russes. Deux semaines après s’être retirée de la ville méridionale de Kherson, la Russie pilonne la ville avec de l’artillerie alors qu’elle creuse de l’autre côté du Dniepr.

L’Ukraine riposte aux troupes russes avec ses propres armes à longue distance, et les officiers ukrainiens disent vouloir capitaliser sur leur élan.

Le retrait russe de la seule capitale provinciale qu’il a gagnée en neuf mois de guerre a été l’une des pertes les plus importantes de Moscou sur le champ de bataille. Maintenant que ses troupes détiennent une nouvelle ligne de front, l’armée planifie son prochain mouvement, a déclaré l’armée ukrainienne par l’intermédiaire d’un porte-parole.

Les forces ukrainiennes peuvent désormais frapper plus profondément dans les territoires contrôlés par la Russie et éventuellement pousser leur contre-offensive plus près de la Crimée, que la Russie a capturée illégalement en 2014.

Les troupes russes continuent d’établir des fortifications, y compris des systèmes de tranchées près de la frontière de Crimée et dans certaines zones entre les régions de Donetsk et Louhansk à l’est.

À certains endroits, de nouvelles fortifications se trouvent jusqu’à 60 kilomètres (37 miles) derrière les lignes de front actuelles, ce qui suggère que la Russie se prépare à d’autres percées ukrainiennes, selon le ministère britannique de la Défense.

“Les forces armées ukrainiennes ont pris l’initiative de cette guerre il y a quelque temps”, a déclaré Mick Ryan, stratège militaire et général de division à la retraite de l’armée australienne. «Ils ont de l’élan. Il n’y a aucun moyen qu’ils veuillent gaspiller cela.

Traverser le fleuve et repousser les Russes plus loin nécessiterait une planification logistique compliquée. Les deux côtés ont fait sauter des ponts sur le Dniepr.

“C’est ce qui a coupé les lignes d’approvisionnement des Russes et c’est aussi ce qui rendra plus difficile toute nouvelle avancée ukrainienne au-delà de la rive gauche du fleuve”, a déclaré Mario Bikarski, analyste à l’Economist Intelligence Unit.

Dans un développement clé du champ de bataille cette semaine, les forces de Kyiv ont attaqué les positions russes sur le Kinburn Spit, une porte d’entrée du bassin de la mer Noire, ainsi que des parties de la région sud de Kherson encore sous contrôle russe. Reconquérir la zone pourrait aider les forces ukrainiennes à pénétrer dans le territoire sous contrôle russe dans la région de Kherson “sous beaucoup moins de tirs d’artillerie russe” que si elles traversaient directement le Dniepr, a déclaré l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington. Le contrôle de la zone aiderait Kyiv à atténuer les frappes russes sur les ports maritimes du sud de l’Ukraine et lui permettrait d’augmenter son activité navale en mer Noire, a ajouté le groupe de réflexion.

Certains experts militaires disent qu’il est possible que le temps nuise de manière disproportionnée aux forces russes mal équipées et permette à l’Ukraine de profiter du terrain gelé et de se déplacer plus facilement que pendant les mois d’automne boueux, a déclaré l’ISW.

La tâche principale de la Russie, quant à elle, est d’empêcher toute nouvelle retraite de la région élargie de Kherson et de renforcer ses systèmes de défense au-dessus de la Crimée, a déclaré Bikarski, l’analyste. Ryan, le stratège militaire, a déclaré que la Russie utiliserait l’hiver pour planifier ses offensives de 2023, stocker des munitions et poursuivre sa campagne ciblant les infrastructures critiques, notamment les centrales électriques et hydrauliques.

Les attaques quotidiennes de la Russie s’intensifient déjà. La semaine dernière, un dépôt de carburant a été frappé à Kherson, la première fois depuis le retrait de la Russie. Cette semaine, au moins une personne a été tuée et trois blessées par des bombardements russes, selon le bureau du président ukrainien. Les frappes aériennes russes ont endommagé des infrastructures clés avant le départ de la Russie, créant une grave crise humanitaire. Couplé à la menace d’attaque, cela ajoute une couche de stress, disent beaucoup de ceux qui ont résisté à l’occupation russe et qui partent ou envisagent de le faire.

Les autorités ukrainiennes ont commencé cette semaine à évacuer les civils des parties récemment libérées des régions de Kherson et de Mykolaïv, craignant que le manque de chaleur, d’électricité et d’eau dû aux bombardements russes ne rende l’hiver invivable.

Embarquant dans un train lundi, Tetyana Stadnik a décidé de partir après avoir attendu la libération de Kherson.

« Nous partons maintenant parce que c’est effrayant de dormir la nuit. Des obus volent au-dessus de nos têtes et explosent. C’est trop », a-t-elle déclaré. “Nous attendrons que la situation s’améliore. Et puis nous reviendrons à la maison.

D’autres dans la région de Kherson ont décidé de rester alors qu’ils vivaient dans la peur.