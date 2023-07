Après la remarque de Bhagwant Mann sur le Code civil, Akali Dal déclare "Stand d’épeler"

Le parti Aam Aadmi (AAP) est un parti laïc et n’a pas l’intention de modifier les coutumes sociales d’aucune communauté, a déclaré aujourd’hui le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, suscitant des questions sur la position réelle du parti sur un code civil uniforme pour tous les Indiens.

La déclaration de M. Mann intervient quelques jours après que le haut responsable de l’AAP, Sandeep Pathak, a déclaré aux médias que l’AAP soutenait le Code civil uniforme « en principe ».

« En principe, nous soutenons un Code civil uniforme. L’article 44 de la Constitution le soutient également. Mais puisque cette question concerne toutes les communautés religieuses, il devrait y avoir de larges consultations et des efforts pour parvenir à un consensus », a déclaré M. Pathak, secrétaire général national de l’AAP ( organisation) et un député de Rajya Sabha, a déclaré la semaine dernière.

Les remarques de M. Pathak sont intervenues après que le Premier ministre Narendra Modi a fait un plaidoyer fort en faveur du Code civil uniforme, indiquant clairement qu’il s’agira d’un sondage clé pour le BJP pour les élections générales de 2024.

Les remarques du chef de l’AAP ont également été vues dans le contexte de sa confrontation avec le Congrès. Le parti dirigé par Arvind Kejriwal a déclaré qu’il serait « très difficile » de rejoindre un front d’opposition comprenant le Congrès à moins que ce dernier ne le soutienne contre l’ordonnance du centre pour contrôler les bureaucrates de Delhi.

Répondant à une question sur le Code civil uniforme, le ministre en chef du Pendjab a énuméré les différentes coutumes suivies par les différentes communautés du pays et a comparé l’Inde à un bouquet. « Faut-il qu’il n’y ait qu’une seule couleur dans un bouquet ? Il a demandé. M. Mann a également déclaré que chaque religion a sa propre culture et ses propres coutumes, il est donc nécessaire de parvenir à un consensus.

« Je ne sais pas pourquoi ils bricolent ces coutumes ? Ne divisez pas les communautés en tribus », a-t-il dit en punjabi.

Pendant ce temps, le haut responsable de l’AAP a défendu la déclaration de M. Mann et a déclaré: « J’ai entendu Bhagwant Mann jila déclaration. Il a dit que des pourparlers devraient avoir lieu avec toutes les parties prenantes et c’est la position de l’AAP. »

Il a également accusé le timing du BJP et a déclaré que le gouvernement de l’Union soulevait la question maintenant avec un œil sur les sondages.

M. Mann a déclaré que ceux qui soutiennent le Code civil uniforme disent qu’il rendra tout le monde socialement égal. « Est-ce que tout le monde sera socialement égal? Non. Il y a tellement de personnes opprimées qu’elles n’ont pas d’opportunités », a-t-il déclaré.

Accusant le BJP de soulever la question en tenant compte des sondages, il a déclaré: « L’AAP ne bricole pas avec de telles pratiques, l’AAP est un parti laïc, nous voulons juste que le pays devienne numéro 1. »

Les remarques de M. Mann ont suscité une vive réponse de Shiromani Akali Dal, qui avait auparavant ciblé l’AAP sur son soutien au Code civil uniforme. « Le Punjab CM @BhagwantMann devrait maintenant dire à AAP Convener @ArvindKejriwal d’énoncer clairement la position du parti sur l’UCC et de mettre fin au double discours de l’AAP sur cette question sensible. Il est choquant que l’AAP veuille voter en faveur de l’UCC à Rajya Sabha même alors que Bhagwant Mann trompe le Pendjab en affirmant que ce parti est contre lui au Pendjab », a déclaré le chef d’Akali Dal, Daljit S Cheema, dans une déclaration vidéo.

Le CM du Pendjab @BhagwantMann devrait maintenant dire au responsable du PAA @ArvindKejriwal pour énoncer clairement la position du parti sur l’UCC et mettre fin au double discours de l’AAP sur cette question sensible. Il est choquant que l’AAP veuille voter en faveur de l’UCC à Rajya Sabha alors même que Bhagwant Mann trompe les Punjabis… pic.twitter.com/PKaTuEaus0 – Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) 4 juillet 2023

L’Akali Dal a senti une opportunité politique au Pendjab après le soutien « en principe » de l’AAP au Code civil uniforme.

Les sikhs représentent près de 60 % de la population du Pendjab. Les principaux dirigeants et organisations de la communauté ont souligné l’identité distincte de la communauté sikhe et ont, dans le passé, accusé le BJP de déformer leur histoire dans le cadre d’une plus grande poussée de l’Hindutva.

L’année dernière, le Comité Shiromani Gurudwara Parbandhak (SGPC), qui contrôle les gurdwaras du Pendjab, de l’Himachal Pradesh et de l’Uttarakhand, avait publié une déclaration contre le Code civil uniforme, affirmant que ce n’était pas dans l’intérêt du pays.

Le SGPC est actuellement dominé par les membres d’Akali Dal. Cela l’a mis à plusieurs reprises sur une trajectoire de collision avec le gouvernement Bhagwant Mann, plus récemment à cause de la pression de l’AAP au pouvoir pour la diffusion gratuite de gurbani du Temple d’Or, le sanctuaire le plus vénéré des Sikhs.

Dans ce contexte, Akali Dal, un parti panthique, tente maintenant de coincer l’AAP sur la question politiquement importante et de regagner le terrain perdu.