Après la pression du Premier ministre pour un code civil uniforme, la réunion nocturne du Conseil du droit musulman

Le Conseil indien du droit personnel musulman a tenu une réunion d’urgence hier soir pour discuter du Code civil uniforme, dont le Premier ministre Narendra Modi a récemment déclaré qu’il devrait être mis en œuvre dans tout le pays.

Le Premier ministre Modi, lors d’un discours à Bhopal, a fait un discours fort pour l’UCC en disant que même la Constitution mentionne l’égalité des droits pour tous les citoyens.

Le Premier ministre Modi a déclaré que le BJP avait décidé de ne pas adopter la voie de l’apaisement et de voter la politique bancaire et a allégué que l’opposition utilisait la question de l’UCC pour induire en erreur et provoquer la communauté musulmane.