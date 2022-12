Après la présidence, sort incertain pour l’impétueux Bolsonaro du Brésil

BRASILIA, Brésil (AP) – Jair Bolsonaro a déclaré à ses partisans que l’avenir ne pouvait lui apporter que trois possibilités : l’arrestation, la mort ou un second mandat à la présidence du Brésil.

Aucun de ces résultats ne s’est produit. Et sa défaite le 30 octobre face à Luiz Inácio Lula da Silva a déclenché deux mois de silence relatif pour le porte-drapeau autoproclamé du mouvement conservateur brésilien.

La devise souvent citée de Bolsonaro est “Dieu, famille, pays”, et en tant que président, il a donné plus de pouvoir aux forces armées et assoupli les restrictions sur les armes à feu. De nombreux partisans d’extrême droite de Bolsonaro restent sous son joug et ont campé devant des bâtiments militaires, plaidant en vain pour une intervention de l’armée qui maintiendrait le président au pouvoir.

Mais Bolsonaro a autorisé son chef de cabinet à présider le processus de transition, et des camions de déménagement ont commencé à apparaître au palais présidentiel et à la résidence. Des objets personnels ont été repérés en train d’être enlevés, en particulier des œuvres d’art offertes en cadeau par des supporters – notamment des sculptures en bois grandeur nature de Bolsonaro et une moto.

Législateur marginal de sept mandats avant de remporter sa campagne présidentielle en 2018, Bolsonaro a évoqué la possibilité d’occuper un poste salarié dans son parti libéral, a déclaré à l’Associated Press un dirigeant du parti impliqué dans les discussions, demandant à ne pas être identifié car les plans n’ont pas été annoncés.

Bolsonaro s’est adressé aux partisans de la capitale, Brasilia, une fois après avoir perdu le vote, disant brièvement que les forces armées étaient sous son contrôle. Une deuxième fois, il s’est tenu en silence pendant que les bailleurs de fonds priaient pour lui.

Certains supporters insistent sur le fait que Bolsonaro ne les laisserait pas tomber en abandonnant le combat mais d’autres ont commencé à décamper des sites importants. Selon l’agenda quotidien officiel de Bolsonaro, il a travaillé un peu plus d’une heure par jour depuis l’élection jusqu’au 23 décembre.

Le Parti libéral sera le plus grand parti à la fois à la Chambre basse et au Sénat. Il a déclaré son opposition au nouveau gouvernement de Lula et Bolsonaro devrait diriger l’effort au sein du parti, a déclaré l’exécutif du parti.

Mais de nombreux membres du Parti libéral ne sont ni totalement fidèles à Bolsonaro ni alignés idéologiquement avec lui, et ils seront incités à travailler avec la nouvelle administration, a déclaré Guilherme Casarões, analyste politique et professeur à la Fondation Getulio Vargas à São Paulo. Le Parti libéral est considéré comme centriste et est connu pour conclure des ententes avec le gouvernement en place.

“Cela rend plus difficile d’avoir la fidélité idéologique que Bolsonaro aime maintenir”, a déclaré Casarões. « S’il n’arrive pas à avoir un contrôle total sur le Parti libéral, on va assister à une nouvelle scission.

Bolsonaro a obtenu 49% du vote présidentiel, alimentant la possibilité d’une élection présidentielle en 2026 et faisant de lui une aide possible aux candidats aux élections municipales de 2024, a déclaré Eduardo Grin, analyste politique et professeur à la Fondation Getulio Vargas.

Cependant, Grin a noté qu’il y a une histoire de solides candidats brésiliens qui n’ont pas réussi à maintenir leur soutien au cours des années suivantes. Et les gouverneurs de Sao Paulo et de Minas Gerais, les deux États les plus peuplés du Brésil, pourraient s’avérer des options plus acceptables pour les électeurs conservateurs.

L’acte final habituel des présidents sortants est la remise de l’écharpe présidentielle à leur successeur. Le bureau de Bolsonaro n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur sa participation à l’investiture de Lula.

La dernière fois qu’un président a refusé de remettre l’écharpe, c’était en 1985, marquant la fin de deux décennies de dictature militaire et le retour de la démocratie.

Quoi qu’il en soit, l’inauguration portera un coup aux partisans de Bolsonaro, a déclaré l’analyste Mario Sérgio Lima, de Medley Advisors.

« Comme ses partisans sont habitués au radicalisme, ils s’attendent à une catharsis. Quand ils verront Lula prêter serment, ils se sentiront trahis, comme s’il (Bolsonaro) avait le pouvoir entre ses mains et n’a rien fait », a déclaré Lima. “Pour eux, c’est un signe de faiblesse.”

Bolsonaro fait également face à des menaces juridiques tourbillonnantes. La Cour suprême enquête sur lui pour suspicion de diffusion illégale de mensonges sur des sujets tels que les vaccins COVID-19, les juges de la Cour suprême, la divulgation d’informations confidentielles d’une enquête en cours et l’interférence inappropriée avec la police fédérale. La Cour suprême est le seul organe gouvernemental qui peut enquêter sur un président en exercice ou un législateur fédéral.

À compter du 1er janvier, Bolsonaro ne bénéficiera plus de la protection juridique des dirigeants en place et pourrait faire face à de nouvelles accusations devant les tribunaux inférieurs. Après que Lula a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent par des tribunaux inférieurs en 2018, il a été jugé inéligible pour se présenter à l’élection présidentielle de cette année-là et a passé plus d’un an en prison. Ses condamnations ont par la suite été annulées au motif qu’il avait été jugé par un tribunal incompétent.

“Mais Lula avait tout un parti derrière lui pour le faire remonter, et ce n’est pas le cas de Bolsonaro”, a déclaré Lima, ajoutant que Bolsonaro aurait du mal à maintenir des alliés qui se battent pour sa cause.

Et toute condamnation éventuelle pourrait compromettre une éventuelle course de 2026 de Bolsonaro pour reprendre son ancien travail, en plus de tous les autres défis auxquels il est confronté.

“Le destin politique de Bolsonaro et de l’extrême droite brésilienne a plus de pierres d’achoppement qu’il n’y paraît”, a déclaré Grin. “Il y aura plus de difficultés que de facilité.”

La rédactrice d’Associated Press, Diane Jeantet, a contribué à ce reportage depuis Rio de Janeiro.

Carla Bridi, l’Associated Press