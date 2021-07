Après la première moitié sauvage de Bitcoin, ce sont les 5 plus grands risques à venir

Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Bitcoin a connu un bon départ jusqu’en 2021, atteignant un sommet historique de près de 65 000 $ en avril. Mais la pièce numérique a clôturé le premier semestre de l’année en baisse d’environ 47% par rapport à son record – et un certain nombre de risques imminents pourraient entraîner de nouvelles difficultés à venir.

Alors que les partisans semblent s’accrocher au bitcoin pour le moment, d’autres investisseurs se méfient de la volatilité sauvage du marché et de ce que cela signifie pour leurs portefeuilles. Dans cet esprit, voici cinq des plus grands risques auxquels la crypto-monnaie est confrontée alors que nous entrons dans la seconde moitié de l’année.

Régulation

L’un des plus gros risques pour le bitcoin en ce moment est la réglementation. Ces dernières semaines, la Chine a a réprimé son industrie de la crypto-monnaie, en fermant les opérations d’extraction de crypto à forte intensité énergétique et en ordonnant aux grandes banques et sociétés de paiement comme Alipay de ne pas faire affaire avec des sociétés de crypto. La semaine dernière, la répression mondiale de la cryptographie s’est propagée au Royaume-Uni, où les régulateurs ont interdit à Binance, le principal échange de devises numériques, d’entreprendre des activités réglementées. Simon Yu, co-fondateur et PDG de la start-up de crypto cashback StormX, a déclaré à CNBC que les mouvements de la Chine devraient être considérés comme une chose « positive » pour le bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme l’éther car cela conduira à plus de décentralisation. Cependant, il a ajouté que la « sur-réglementation » de la crypto aux États-Unis pourrait être un problème.

« En tant que pays, les États-Unis ont trop de départements qui les réglementent sous différents angles – la crypto est-elle une sécurité ? Une marchandise ? Une propriété ? » dit Yu. « Pour l’instant, les États-Unis n’ont pas trouvé comment réguler correctement l’industrie, ce qui conduit souvent à des décisions difficiles à gérer pour la cryptographie. » La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et d’autres responsables ont récemment mis en garde contre l’utilisation de crypto-monnaies pour des transactions illicites. L’année dernière, l’administration de l’ancien président Donald Trump a proposé une règle anti-blanchiment qui obligerait les personnes qui détiennent leur crypto dans un portefeuille numérique privé à subir des contrôles d’identité si elles effectuent des transactions de 3 000 $ ou plus. « Nous avons longtemps averti que l’évolution du sentiment des investisseurs ou les mesures de répression réglementaires pourraient faire éclater des marchés de la cryptographie ressemblant à des bulles », a écrit UBS dans une note cette semaine.

Volatilité

Un autre grand risque réside dans les fluctuations extrêmes et persistantes du prix du bitcoin et des autres monnaies numériques. Bitcoin a atteint un record historique d’environ 64 829 $ en avril de cette année, le jour de l’échange de crypto Les débuts à succès de Coinbase. Il a ensuite chuté à 28 911 $ en juin, glissant brièvement sous les 30 000 $ et devenant négatif pour l’année. Il est depuis remonté au-dessus de 34 000 $. Les taureaux Bitcoin le voient comme une sorte d' »or numérique » – un actif non corrélé au marqueur plus large qui pourrait fournir des rendements importants en période de turbulence économique. Mais si la volatilité peut être bonne lorsque le prix d’un actif augmente, cela va dans les deux sens. Alors que vous auriez doublé votre argent si vous aviez acheté du bitcoin en janvier et encaissé en avril, aujourd’hui, ces rendements cumulatifs seraient de 18%. Pourtant, c’est au-dessus de la performance de l’indice S&P 500, qui est en hausse de 16% depuis le début de l’année. Et au cours des 12 derniers mois, le prix du bitcoin a plus que triplé.

« Une offre limitée et très inélastique sur des cryptos uniques peut exacerber la volatilité », déclare UBS. « L’utilisation limitée dans le monde réel et la volatilité extraordinaire des prix indiquent également que de nombreux acheteurs recherchent des gains spéculatifs. » Pendant ce temps, la tendance des commerçants qui ont fait des paris à fort effet de levier sur le bitcoin à se retirer du marché a entraîné d’intenses fluctuations de prix cette année. Alors que la volatilité continue pourrait rebuter certains investisseurs, Ross Middleton, directeur financier de la plate-forme financière décentralisée DeversiFi, a déclaré que la volatilité en soi n’est pas un obstacle à l’adoption institutionnelle. La volatilité « peut en fait être un attrait important, car le potentiel de mouvements de prix importants signifie que les fonds peuvent réaliser des bénéfices importants avec une allocation relativement faible par rapport à la taille de leur portefeuille global », a-t-il déclaré à CNBC. « Plus le Bitcoin se déplace latéralement dans la fourchette de 30 000 $ à 40 000 $ », a ajouté Middleton, « plus la » construction de base « perçue est grande et plus tôt les nouveaux capitaux afflueront à la fois dans l’actif et dans le marché plus large de la cryptographie. »

Préoccupations environnementales

L’entreprise de voitures électriques de Musk a stupéfié les fans et les sceptiques du bitcoin cette année quand il a acheté pour 1,5 milliard de dollars de monnaie numérique et a commencé à l’accepter comme mode de paiement. Mais il a ensuite bouleversé les marchés de la cryptographie après avoir décidé d’arrêter les paiements en bitcoins en raison de la consommation d’énergie « insensée » de la devise et de sa dépendance aux combustibles fossiles. Cela soulève des questions pour les gestionnaires d’actifs qui subissent une pression accrue pour limiter leurs investissements à des actifs éthiques. « À tout le moins, cela pourrait dissuader certains investisseurs de détenir du Bitcoin », ont écrit des analystes de Citi dans une note de recherche plus tôt cette année, ajoutant que cela pourrait également « inciter le gouvernement à interdire l’exploitation minière, comme dans certaines parties de la Chine ».

Contrôle des pièces de monnaie

Les pièces dites stables, dont les prix sont censés être liés à des actifs du monde réel comme le dollar américain, sont également confrontées à surveillance croissante. La semaine dernière, le président de la Réserve fédérale de Boston, Eric Rosengren mentionné Tether, un stablecoin qui figure parmi les plus grandes monnaies numériques du monde, était un risque pour la stabilité du système financier. Tether maintient que chacun de ses jetons est adossé à 1:1 par des dollars américains détenus dans une réserve, l’idée étant que cela maintient le prix stable. Les investisseurs en crypto utilisent souvent le tether pour acheter des crypto-monnaies, comme alternative au billet vert, mais certains investisseurs inquiètent l’émetteur du tether n’a pas assez de réserves en dollars pour justifier son ancrage au dollar.

En mai, l’entreprise derrière tether a brisé les réserves pour le stablecoin, révélant qu’environ 76 % étaient adossés à des espèces et quasi-espèces, mais qu’un peu moins de 4 % de cette somme était de la trésorerie réelle, tandis qu’environ 65 % étaient des papiers commerciaux, une forme de dette à court terme. Tether a été comparé aux fonds du marché monétaire traditionnels, mais sans le règlement – et, avec près de 60 milliards de dollars de jetons en circulation, a plus de dépôts que celui de de nombreuses banques américaines. On s’inquiète depuis longtemps de savoir si l’attache est utilisée pour manipuler les prix du bitcoin, une étude affirmant que le jeton a été utilisé pour soutenir le bitcoin lors des baisses de prix clés lors de son rallye monstre de 2017. « Tether est un problème énorme », a déclaré à CNBC Carol Alexander, professeur de finance à l’Université du Sussex. « Les régulateurs semblent incapables de les arrêter jusqu’à présent. » « Les commerçants ont besoin d’attache pour ouvrir des comptes et échanger. Ou d’autres cryptos. Mais comme la plupart des grands commerçants sont basés aux États-Unis, l’attache est le choix évident. »

‘Meme coins’ et escroqueries