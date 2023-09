Après la première médaille du Canada en Coupe du monde de basketball masculin, le podium olympique devrait être le prochain objectif

Pendant des années, il y avait des attentes.

Il y a des matchs que l’équipe masculine de basketball du Canada aurait dû gagner, des Jeux olympiques auxquels elle aurait dû assister.

Mais ces attentes n’ont jamais été comblées jusqu’à la Coupe du monde récemment terminée, lorsque Shai Gilgeous-Alexander et Dillon Brooks ont mené les Canadiens à une médaille de bronze – avec une victoire sur les tant vantés Américains, rien de moins.

« Vous ne savez pas ce que c’est avant de le faire », a déclaré l’entraîneur-chef Jordi Fernandez après cette victoire. « Nous pouvons revenir en arrière et dire à nos gens de la NBA : ‘Nous avons participé à la Coupe du Monde et nous avons gagné une médaille.’ Mais ils ne savent tout simplement pas ce que vous avez vécu ensemble pendant tous ces jours, ces victoires, ces défaites et toutes ces émotions. »

Le tournoi était donc un peu une fête. Oui, le Canada aurait préféré remporter le tout, mais sa toute première apparition sur le podium en Coupe du monde n’était pas à dédaigner.

Vient maintenant la pression.

En remportant le bronze, le Canada s’est également assuré sa première place olympique depuis 2000. Rien de moins que de concourir pour une médaille à Paris, après avoir accompli cet exploit à Manille, pourrait être considéré comme une déception.

REGARDER | Le Canada remporte sa première médaille en Coupe du monde de basketball masculin :

Le Canada remporte sa première médaille en Coupe du monde FIBA ​​en battant les États-Unis pour le bronze Les Canadiens ont eu besoin de prolongations pour dépasser les Américains et assurer leur meilleure performance à la Coupe du monde.

Il y aura beaucoup de questions sur qui portera le rouge et blanc l’été prochain. Après la défaite désastreuse du Canada à Victoria il y a deux ans, Canada Basketball a formé un noyau de 14 joueurs pour s’engager à Paris.

Neuf de ces joueurs ont participé à la Coupe du monde, Jamal Murray étant l’absent le plus notable.

Fernandez a déclaré que le dévouement serait récompensé lorsque le Canada sélectionnera ses joueurs pour la France.

« Nous avons un excellent programme. Nous avons des gars qui voudront en faire partie et nous déciderons le moment venu, mais tous ces gars [at the World Cup] avoir le ticket n°1 parce qu’ils ont rendu cela possible.

« Et nous croyons en la loyauté. Évidemment, vous venez vous battre pour une place, mais nous devons beaucoup à ces gars-là. Si nous voulons construire le bon programme, si nous ne le faisons pas de cette façon, cela n’aurait aucun sens. »

Talent pour rivaliser avec n’importe qui

La Coupe du monde a clairement montré que le Canada peut rivaliser avec n’importe quel adversaire, y compris des victoires marquantes contre l’Espagne – une victoire décisive contre les champions en titre pour atteindre les Jeux olympiques – la France, médaillée d’argent à Tokyo 2020, et la Slovénie dirigée par Luka Doncic.

Malgré une dure défaite en demi-finale contre la Serbie, Brooks a déclaré que l’équipe restait confiante contre les États-Unis.

« Dans les vestiaires, nous voulions vraiment jouer contre les États-Unis. Nous avons réalisé notre souhait », a-t-il déclaré. « J’ai envoyé le chat de groupe pour dire que nous avions obtenu ce que nous voulions, soyons prêts à jouer. »

Avec un record canadien de 39 points, Brooks était particulièrement prêt. Pendant ce temps, Gilgeous-Alexander est devenu le premier Canadien nommé dans l’équipe tous tournois de la Coupe du monde après avoir couronné sa course avec un chef-d’œuvre de 31 points contre les Américains.

REGARDER | Le moment où le Canada a remporté le bronze à la Coupe du monde de basketball :

#TheMoment Le Canada a remporté sa toute première médaille en Coupe du monde de basketball masculin Le Canada a battu les États-Unis en prolongation pour remporter le bronze à la Coupe du monde de basketball masculin FIBA. Il s’agit de leur première médaille en basketball masculin canadien sur la scène mondiale ou olympique depuis 1936.

Le talent du Canada, même sans sa meilleure équipe possible, pourrait convaincre ceux qui hésitent à mettre leur nom sur le chapeau olympique.

Murray, qui a raté la Coupe du Monde après avoir aidé les Denver Nuggets à remporter le premier championnat NBA de l’équipe, a essayé de jouer mais n’a pas réussi à atteindre 100 pour cent physiquement. Wiggins a dit qu’il veut jouer aux Jeux olympiques. Cory Joseph fait partie des joueurs les plus titrés de l’équipe nationale. Et c’est sans même parler de jeunes joueurs comme Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard et Shaedon Sharpe.

« Cela les motive également à nous rejoindre, à se relancer et à s’améliorer pour participer à ces Jeux olympiques », a déclaré Brooks. « Nous avons de grands joueurs, un grand entraîneur qui croit en nous et qui a de grands projets. [is] très patient avec nous, trouve un moyen de nous motiver chaque jour pour nous améliorer et a compris comment amener les gars de la NBA, qui ne sont pas payés pour cela, à se sacrifier. »

Cette motivation s’est peut-être également étendue au-delà des frontières canadiennes. LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant et d’autres stars américaines envisageraient désormais Paris 2024 comme la dernière danse de leur génération de joueurs, selon plusieurs rapports lundi.

« Nous pouvons faire de grandes choses »

Lorsque Fernandez s’est entretenu pour la première fois avec les médias à Toronto le 1er août après avoir succédé à Nick Nurse un peu plus d’un mois plus tôt, il a déclaré qu’il avait accepté ce poste parce qu’il considérait le potentiel du Canada comme numéro un mondial.

Il a alors déclaré que l’objectif était de s’améliorer d’un pour cent chaque jour jusqu’au dernier jour de compétition.

Après avoir battu les États-Unis, Fernandez a déclaré que son équipe était « incroyable ».

« C’est le début de quelque chose qui va durer longtemps », a-t-il déclaré. « Et les 12 gars sont arrivés et ont travaillé tous les jours depuis le 1er août. Ils se sont améliorés d’au moins 1 pour cent chaque jour et ils ont construit l’identité que nous venons de montrer, la résilience.

« Ce n’était pas parfait parce que nous n’avons pas beaucoup d’expérience en FIBA, mais je pense que nous montrons ici que nous pouvons faire de grandes choses. »

Des choses encore plus importantes pourraient nous attendre l’été prochain.