Après la pluie vient la chaleur dans les villes inondées du Kentucky

FRANKFORT, Ky. (AP) – La pluie qui a déclenché des inondations massives dans les communautés montagnardes des Appalaches a diminué mardi, laissant les survivants faire face à une nouvelle menace: cuire dans la chaleur alors qu’ils tentent de se rétablir.

« Il va faire vraiment, vraiment chaud. Et c’est maintenant notre nouveau défi météorologique », a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, lors de son briefing du mardi matin sur la catastrophe.

Le bilan s’élevait à 37 morts mardi après que d’autres corps aient été retrouvés lundi dans le paysage en ruine, et alors que plus de 1 300 personnes ont été secourues, les équipages tentaient toujours d’atteindre certaines personnes qui restent isolées par les inondations ou les glissements de terrain, a-t-il déclaré. Des centaines de personnes sont restées portées disparues, un nombre qui devrait baisser une fois que le service de téléphonie cellulaire sera rétabli et que les gens pourront se dire qu’ils sont en vie.

“C’est absolument dévastateur là-bas. Il va falloir des années pour se reconstruire. Les gens sont repartis avec absolument rien. Des maisons dont nous ne savons pas où elles se trouvent, ont complètement disparu. Et nous continuons à retrouver les corps de nos frères et sœurs que nous avons perdus », a déclaré Beshear.

Le Service météorologique national a averti que des averses et des orages lents pourraient provoquer davantage d’inondations soudaines jusqu’à mardi matin le long des voies navigables gonflées par les fortes pluies de dimanche, une morne coda aux inondations historiques de la semaine dernière. Cela inclut les communautés juste de l’autre côté de la ligne d’état en Virginie et en Virginie-Occidentale, où certaines personnes sont également restées sans électricité.

Des stations de refroidissement sont installées dans des bâtiments qui ont été épargnés par les inondations, car plus de 9 600 clients restent sans électricité dans l’est du Kentucky, a déclaré Beshear.

“Avec la chaleur qui monte, nous avons lancé un appel pour des stations de refroidissement. Et ils ont été mis en place à temps, en fait avant cette chaleur. Nous pouvons, pour la première fois, être en avance sur la météo », a-t-il déclaré.

« Je sais que vous travaillez peut-être là-bas pour sauver tout ce que vous pouvez. Mais soyez vraiment prudent mercredi et jeudi quand il fait chaud », a déclaré le gouverneur. « Nous apportons de l’eau par camions entiers. Nous allons nous assurer d’en avoir assez pour vous. Mais tu vas avoir besoin d’un endroit frais au moins pour faire une pause.

Pour des centaines de personnes dont les maisons ont été endommagées ou détruites, cet endroit était un abri d’urgence. Mardi, près de 430 personnes séjournaient dans 11 de ces abris et 191 autres étaient hébergées temporairement dans des parcs d’État, a déclaré Beshear.

Le président Joe Biden a déclaré une catastrophe fédérale pour diriger l’argent de secours vers les comtés inondés après que 8 à 10 1/2 pouces (20 à 27 centimètres) de pluie soient tombés en seulement 48 heures dans certaines parties de l’est du Kentucky, du sud de la Virginie-Occidentale et de l’ouest de la Virginie.

La catastrophe était la dernière d’une série de déluges catastrophiques qui ont frappé certaines parties des États-Unis cet été, y compris Saint-Louis. Les scientifiques préviennent que le changement climatique rend de tels événements plus fréquents.

Chris Campbell, président de la maison funéraire Letcher à Whitesburg, a déclaré que sa grand-mère de 90 ans avait perdu toute la maison où elle vivait depuis 1958. Elle a réussi à s’échapper chez un voisin avec seulement quelques photos. Tout le reste est parti. Et maintenant, il s’occupe des arrangements funéraires pour des personnes qu’il connaît personnellement, comme une femme de 67 ans qui a eu une crise cardiaque en essayant de s’échapper de la montée des eaux.

« Ces gens, nous les connaissons pour la plupart. Nous sommes une petite communauté », a-t-il déclaré à propos de la ville située à environ 110 miles (177 kilomètres) au sud-est de Lexington. “Ça touche tout le monde.”

Reynolds a rapporté de Louisville. Parmi les autres contributeurs de l’Associated Press, citons Leah Willingham à Charleston, en Virginie-Occidentale.

Bruce Schreiner et Rebecca Reynolds, Associated Press