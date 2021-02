La librairie Readings basée à Melbourne s’est excusée d’avoir programmé l’auteure féministe radicale Julie Bindel, accusée de transphobie. La déclaration est venue en réponse à une plainte apparente par un auteur de livre queer.

Dans un communiqué publié mardi, la librairie s’est excusée pour « Toute blessure causée par la mise en valeur du travail d’un auteur dont la position actuelle est de diviser notre communauté, » et l’a dit «Regrette d’avoir programmé Julie Bindel en 2018.»

Bindel est une féministe anglaise, chercheuse et militante de longue date pour les droits des femmes, qui met un accent particulier sur la protection des travailleuses du sexe contre les abus. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, et l’un d’entre eux, « The Pimping of Prostitution », a fait l’objet de son apparition en juillet 2018 à Readings.

L’événement a suscité à l’époque des critiques de la part des gens malheureux avec la position anti-prostitution de Bindel ou ses opinions sur la chirurgie de changement de sexe, qu’elle considère comme une version moderne de la «thérapie de conversion gay».

nous sommes dégoûtés et déçus d’apprendre que @ReadingsBooks donne activement une plate-forme à l’islamophobie, la transphobie, la biphobie, la putainphobie en organisant demain un événement avec Julie Bindel. nous implorons les éditeurs d’inciter leurs livres et leurs lecteurs à boycotter les lectures – Subbed In (@subbedin) 25 juillet 2018

Sa politique controversée était largement connue au moment où Readings l’a accueillie et n’a pas empêché l’événement de se produire – ce qui a même valu à la librairie des éloges pour sa bravoure face aux critiques en ligne. Mais maintenant, le détaillant pense manifestement que l’invitation était erronée.

Grâce à quelques plaintes misogynes sur Twitter, j’ai découvert que c’était le cas et j’ai eu la chance d’aller voir la fabuleuse Julie Bindel à Readings. Et un maximum de respect pour les lectures pour ne pas avoir été intimidé en accueillant un écrivain important sur un sujet critique. pic.twitter.com/3NY6DG1AyT – jo smith (@Trottydog) 26 juillet 2018

La déclaration semble venir en réponse à une plainte d’Alison Evans, qui a restreint l’audience de leurs tweets, rendant leurs propos inaccessibles au public. Evans, un jeune auteur de fiction pour adultes queer, est un genderqueer autoproclamé, qui « a écrit » lui-même « À l’existence. »

Toutes mes excuses, voici notre déclaration publique concernant l’événement: Readings est fier de s’assurer que tous les membres de notre communauté se sentent en sécurité, respectés et considérés. Nous nous excusons pour tout préjudice causé par la mise en valeur du travail d’un auteur dont la position actuelle est de diviser notre communauté. – Lectures (@ReadingsBooks) 9 février 2021

Les excuses ont irrité Bindel, qui est allé sur Twitter pour demander une explication. Elle a décrit son souvenir de la « emballé » lors de Readings et la large représentation des membres des communautés minoritaires qui y assistent.

Sujet: Lors d’une tournée de livres en Australie, j’ai été invité à faire l’un de ces événements « une soirée avec » au cours desquels j’ai lu mon livre (sur les horreurs du commerce mondial du sexe) et conversé avec les femmes et les hommes du public. Près de trois ans plus tard …… https: //t.co/QLpk9S52NJ – Julie Bindel (@bindelj) 9 février 2021

«Il y avait beaucoup de féministes à cet événement, parce qu’il s’agissait de l’abus hideux des femmes et des filles dans le monde entier, et en particulier, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à travers le Canada, des femmes autochtones. Beaucoup de ces féministes sont lesbiennes, en raison du fait que nous avons fait le gros du travail en matière de lutte contre la violence masculine ». dit-elle.

Est-ce que @ReadingsBooks pourrait me dire où ils s’inscrivent dans votre vision de la «communauté»? Honte à vous.

Un tweet ultérieur de Bindel montre apparemment un message enregistré à l’écran par Evans conditionnant son apparition à un programmé Lectures événement sur la librairie s’excusant.

Je me demande si cela a quelque chose à voir avec les excuses de Reading? Se gratte la tête … pic.twitter.com/E1DtlZ3yS0 – Julie Bindel (@bindelj) 9 février 2021

À en juger par la réaction à la déclaration de Readings, sa tentative d’annulation tardive n’a pas été bien accueillie par le public.

Si vous essayez de "Annuler" un auteur trois ans après avoir lancé un livre dans votre boutique à cause de la pression commerciale, cela n’aide pas "toutes les personnes" dans votre communauté, sentez-vous en sécurité. Cela montre un manque d’engagement envers la liberté académique et intellectuelle et un manque de courage. – Rachel Rowles Davis (@RowlesDavis) 9 février 2021

Qui demande des excuses à un libraire pour une conférence trois ans après les faits. Des gens qui sortent de la menuiserie ont vu leur vie ruinée par ces lectures? Et dans cet enfer frais? – Moyen Mye (@scarletwalking) 9 février 2021

Je suis allé à l’un de ces événements et j’étais heureux de le faire. Je vais tout le temps aux lectures. Pas plus. Ce n’est pas Julie Bindel qui crée la division, ce sont des actions comme celle-ci – décourageant la libre circulation de l’information et de la discussion. De quoi as-tu peur? – Alex K (@AlexK_pondering) 9 février 2021

