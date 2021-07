La gagnante de « Bigg Boss 14 », Rubina Dilaik, est une utilisatrice active des médias sociaux. La star de la télévision qui compte plus de 5 millions de fans sur Instagram, s’assure qu’elle partage régulièrement une mise à jour sur sa vie personnelle et professionnelle avec ses fans et les divertit avec des bobines créatives, des photos époustouflantes et des vidéos intéressantes.

Récemment, Rubina Dilaik a pris d’assaut Internet lorsqu’elle a partagé une photo solo vêtue d’un bikini bleu affichant ses abdos de planche à laver. L’actrice était surchargée de chaleur sur la photo et elle a pris une pose franche avant d’entrer dans une piscine.

Et maintenant, Rubina brûle à nouveau Internet avec une vidéo pâteuse mettant en vedette son mari Abhinav Kohli et elle.

Ravi de s’unir avec son mari Abhinav Shukla, qui était en quarantaine après son retour du Cap où il tournait pour la prochaine émission de téléréalité basée sur les cascades «Khatron Ke Khiladi 11», Rubina s’est assurée d’exprimer à quel point Abhinav lui manquait via un être cher vidéo qu’elle a partagée sur son compte Instagram.

Dans la vidéo, Rubina est vue en train de synchroniser les lèvres sur le morceau romantique « O mere dil ke chaen » alors qu’elle se blottit avec son mari Abhinav Kohli. Dans la vidéo, alors que Rubina continue de synchroniser les lèvres et d’exprimer son bonheur d’être avec Abhinav, on voit cette dernière rougir et essayer de mettre fin à l’enregistrement. Aww… tellement romantique, n’est-ce pas ?

Regardez la vidéo ici :

A noter que dans Bigg Boss, Rubina avait révélé que son mariage avec Abhinav avait touché le fond et qu’ils étaient au bord du divorce mais ils ont décidé de donner une dernière chance à leur relation en entrant dans Bigg Boss.

Et maintenant, depuis la fin du spectacle, il semble que tout va bien au paradis.

Après ‘Bigg Boss 14’, Rubina et Abhinav ont été occupés par des missions de travail. Alors qu’ils tournaient ensemble pour un clip, le duo est parti pour d’autres projets. Alors que Rubina tournait pour son émission de télévision, « Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki », à Agra en raison des restrictions COVID à Mumbai, Abhinav s’est envolée pour Cape Town pour tourner pour « Khatron Ke Khiladi 11 ».