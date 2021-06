Après la peur du coronavirus, l’Espagne prête à affronter la Suède à l’Euro 2020

Il y a seulement une semaine, l’Espagne a reçu une mauvaise nouvelle qui aurait pu compromettre sa participation au Championnat d’Europe.

Le capitaine Sergio Busquets a été testé positif au coronavirus et l’équipe nationale a soudainement fait face à la possibilité d’une épidémie de COVID-19.

Busquets a quitté le camp d’entraînement des équipes et le reste de l’équipe a dû s’isoler. Tout le monde devait être testé et retesté. Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a dû constituer à la hâte une équipe parallèle au cas où d’autres joueurs seraient infectés. Des routines d’entraînement personnalisées ont été mises en place. Le match d’échauffement final des équipes devait être joué avec une équipe des moins de 21 ans.

Les craintes ont augmenté lorsqu’un deuxième joueur, le défenseur Diego Llorente, a été testé positif quelques jours plus tard, et le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a déclaré que des résultats plus positifs étaient probables. De plus en plus de joueurs ont été retirés de leurs vacances pour rejoindre la bulle d’entraînement parallèle.

C’était une sombre perspective pour La Roja à la veille du tournoi qui a été retardé d’un an en raison de la pandémie.

Mais la normalité a été en quelque sorte rétablie pour l’Espagne avant son match d’ouverture du Groupe E contre la Suède lundi à Séville.

Petit à petit, la bonne nouvelle a commencé à arriver.

Le résultat du test de Llorentes s’est avéré être un faux positif. Le gouvernement s’est précipité pour vacciner toute l’équipe. Les joueurs ont été autorisés à s’entraîner à nouveau ensemble après que les tests soient revenus négatifs.

L’Espagne sera beaucoup plus proche de la pleine puissance lorsqu’elle affrontera les Suédois au stade La Cartuja.

Nous voyons tous cela comme une situation de verre à moitié plein, a déclaré Llorente. Cela nous a rendus plus forts en tant que groupe et en équipe. Cela peut nous aider mentalement pour ces matchs à venir. Tout ira bien si nous ramons tous dans la même direction, et c’est la leçon que nous devons tirer de cette semaine.

La Suède a également dû faire face à des revers à cause du coronavirus. Dejan Kulusevski et Mattias Svanberg ont été testés positifs la semaine dernière et ont dû s’isoler.

Ils ne seront pas disponibles pour jouer lundi, et Busquets non plus. Le joueur de Barcelone avait pris le relais en tant que capitaine de l’équipe nationale après que Luis Enrique a décidé de ne pas appeler le vétéran Sergio Ramos parce qu’il était en proie à des blessures cette saison.

La Suède sera privée de sa propre star vétéran, Zlatan Ibrahimovic, qui a mis fin à sa retraite internationale de cinq ans en mars mais a dû se retirer de l’Euro 2020 en raison d’une blessure au genou.

L’attaque suédoise sera probablement dirigée par Alexander Isak, 21 ans, qui joue pour la Real Sociedad dans le championnat espagnol.

Ce sera mon premier tournoi final. C’est ce qui m’inquiète le plus, a déclaré Isak à UEFA.com. Le fait que nous commencions contre l’Espagne est très amusant, car c’est là que je joue au football au quotidien.

C’est à cause du virus que le match se jouera à Séville au lieu de Bilbao, la ville espagnole initialement choisie comme hôte. Mais le taux de contagion élevé du virus dans le nord du pays a contraint l’UEFA à changer de site.

Environ 16 000 fans pourront assister aux matches de La Cartuja dans la ville méridionale de Séville, où l’Espagne jouera également ses autres matches de groupe contre la Pologne et la Slovaquie. Un match de quart de finale sera également joué à La Cartuja.

Les responsables locaux ont supprimé l’obligation pour les fans de présenter un test négatif pour assister aux matchs après que beaucoup se sont plaints de ne pas avoir été informés de l’exigence au moment de l’achat.

L’équipe espagnole n’a eu son premier entraînement complet que samedi, lorsque Luis Enrique a commencé à décider qui remplacera Busquets, le seul joueur restant dans l’équipe qui faisait partie de l’équipe espagnole vainqueur de la Coupe du monde en 2010. Le joueur de Manchester City Rodri Hernndez sera le remplaçant probable. pour Busquets au milieu de terrain lundi.

C’est la troisième fois consécutive que l’Espagne est confrontée à des problèmes avant un tournoi majeur. Quelques jours avant la Coupe du monde 2018, l’entraîneur espagnol Julen Lopetegui a été licencié après avoir pris un emploi avec le Real Madrid, et le gardien partant David de Gea avait son nom impliqué dans une enquête sur un cinéaste de pornographie espagnol avant l’Euro 2016. Il a finalement été complètement blanchi de tout méfait.

Luis Enrique espère que les défis posés par le coronavirus appartiennent au passé.

J’espère qu’il n’y aura plus de cas (de coronavirus) pour aucune équipe, a déclaré Luis Enrique. J’espère que nous pourrons voir un bon spectacle. Les fans veulent être de retour dans les stades et retrouver une certaine normalité. »

