NEW ORLEANS – L’héritage du quart-arrière de Clemson, Trevor Lawrence, était complet avant même la défaite 49-28 des Tigers contre l’état de l’Ohio en demi-finale nationale des éliminatoires de football universitaire.

Avec un championnat national, une deuxième apparition dans le match de championnat et trois apparitions en séries éliminatoires pour accompagner ses 90 passes de touché, Lawrence sera l’un des quarts universitaires les plus accomplis de l’histoire récente.

« Ouais, juste finir sans regrets », a déclaré Lawrence vendredi. « De toute évidence, ce soir ne s’est pas bien passé, mais je sais que la façon dont je me suis préparé, la façon dont cette équipe s’est préparée, et puis toute cette année, la façon dont nous nous sommes comportés, j’en suis fier. avoir des regrets. Il n’y a pas grand-chose que je retournerais et changerais. «

UNE ANALYSE: Clemson Tigers a simplement perdu contre une meilleure équipe de football universitaire dans l’État de l’Ohio

PLUS: Désolé, le football universitaire, mais l’Alabama à son meilleur semble tout simplement intouchable

S’il y a un astérisque sur une carrière universitaire par ailleurs brillante, ce serait dans les résultats de ses deux voyages au Superdome, le site de ses seules pertes en tant que partant.

Dans les deux matchs, contre l’état de l’Ohio et lors du match de championnat de l’année dernière contre LSU, Lawrence a été dominé par un quart-arrière adverse qui a décimé la défense de Clemson. Joe Burrow de LSU a lancé cinq touchés en janvier dernier. Alors que Lawrence a encore lancé pour 400 verges et deux points dans le Sugar Bowl, sa performance a été perdue derrière les six touchés de Justin Fields et plus de 400 verges en attaque totale.

Alors que son exécution vendredi restera dans l’état de l’Ohio et dans l’histoire des séries éliminatoires, la performance de Fields ne compliquera pas l’un des événements les plus prévisibles de l’intersaison de la NFL: Lawrence se classant premier au classement général des Jaguars de Jacksonville lors du repêchage de ce printemps.

Lawrence a été arrimé au sommet du repêchage depuis la fin de sa première saison et cimenté à cet endroit depuis que Burrow a été pris par les Bengals de Cincinnati en avril dernier, au point où le duel de Jacksonville avec les Jets de New York pour le pire record de la NFL fourni l’une des sous-parcelles les plus intéressantes de la saison 2020.

Ayant obtenu ce choix après que les Jets aient remporté deux matchs en décembre, les Jaguars ont maintenant la chance d’avoir la chance de sélectionner un espoir longtemps par rapport à Peyton Manning et suffisamment talentueux pour renverser la fortune de l’un des plus grands sous-performants de la ligue.

L’arrivée de Lawrence marquerait une étape majeure dans les changements radicaux qui attendent dans l’intersaison des Jaguars. Jacksonville, 1-14 à l’approche de la finale de la saison contre Indianapolis, a déjà renvoyé le directeur général Dave Caldwell et devrait renvoyer l’entraîneur-chef Doug Marrone.

Lawrence deviendrait immédiatement le visage de la franchise et apporterait stabilité et promesse à une position qui a traversé une instabilité sauvage depuis 2011. Les Jaguars ont utilisé six quarts de départ différents au cours des trois dernières saisons, dont trois cette année, et n’ont pas réussi à se développer. une option à long terme dans plus d’une décennie.

En tout, seuls trois partants de Jacksonville dans l’histoire de la franchise ont commencé plus de 20 matchs et affiché un record de victoires.

Pour les futurs entraîneurs et directeurs généraux, la possibilité de construire autour de Lawrence et de donner un nouveau cachet à la franchise fait des Jaguars une option attrayante. Trois équipes ont déjà des ouvertures aux deux endroits: Detroit, Atlanta et Houston.

Il est devenu plus courant que jamais pour les quarts débutants de commencer immédiatement et de produire à un niveau élevé. Avant de subir une blessure de fin de saison en novembre, Burrow a récolté en moyenne 268,8 verges par la passe par match avec 18 touchés au total pour les Bengals de Cincinnati. Justin Herbert, le sixième choix au total par les Chargers de Los Angeles, a lancé pour 4034 verges et un record de recrue de la NFL 28 touchés.

« Je veux dire, Trevor Lawrence est un gars générationnel », a déclaré l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney. « Il va être un grand joueur pendant très, très longtemps. »