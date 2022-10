Après la percée de la SQ dans la criminalité de 22 ans, il est temps pour l’unité des affaires froides du SPVM d’intensifier, disent les avocats

Ce mois de décembre marquera le 40e anniversaire de la mort violente de Stéphane Gauthier.

Le jeune de 12 ans a été enlevé dans le quartier du Plateau à Montréal le 21 décembre 1982.

Son corps nu a été retrouvé deux jours plus tard dans un champ d’un parc industriel d’Anjou. Gauthier avait été agressé sexuellement et étranglé. Personne n’a jamais été arrêté.

La demi-sœur de Gauthier avait 15 ans lorsqu’il est décédé. CBC a accepté de garder son identité confidentielle pour protéger la vie privée de sa famille.

“Je ne me suis jamais sentie en sécurité”, a-t-elle déclaré. “J’avais peur pour ma fille parce que je savais que ce n’était pas seulement quelque chose qui arrive aux autres.”

Elle a toujours craint qu’il y ait plus de victimes.

“Il (le tueur) n’a jamais été attrapé”, a-t-elle déclaré. “Combien de personnes a-t-il blessé par la suite?”

Stéphane Gauthier a été kidnappé alors qu’il se rendait à la rencontre de sa mère et de son petit ami dans le quartier du Plateau à Montréal le 21 décembre 1982. (Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec)

Unité de cas froid dédiée

Au printemps 2019, la police de Montréal a créé une unité des affaires froides avec six enquêteurs consacrés à temps plein aux homicides non résolus. Le cas de Gauthier n’est qu’un parmi des centaines qui remontent aux années 1980.

Mais plus de trois ans après ses débuts, certains s’interrogent sur l’approche de l’équipe montréalaise.

Contrairement à la Sûreté du Québec, qui a récemment renouvelé son site Web de cas froid Afin de le rendre plus convivial, le SPVM ne dispose pas d’un site Web à jour et consultable sur les affaires froides.

À l’exception de quelques rares cas, il a évité d’utiliser les médias sociaux pour faire connaître d’anciens cas.

«Je ne vois pas comment vous êtes censé générer des tuyaux», a déclaré John Allore, un défenseur des droits des victimes qui dirige un site Web consacré aux homicides non résolus, dont celui de sa sœur Theresa, retrouvée morte dans les Cantons-de-l’Est il y a quelques mois. après sa disparition en 1978.

“L’idée même de quelque chose d’être froid est qu’il est sur sa dernière étape. Les outils internes ne fonctionnent plus, vous devez donc faire de la sensibilisation du public”, a déclaré Allore.

Stéphane Luce est le président de Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec un organisme à but non lucratif qui sensibilise aux cas de personnes disparues et de meurtres non résolus dans la province.

Il dit qu’un site Web actif où les gens peuvent rechercher des informations est un outil important.

« (Peut-être) ont-ils peur de devoir éliminer trop de conseils qui ne mèneront nulle part », a déclaré Luce.

Lui et Allore sont également préoccupés par un manque de cohérence au sommet. L’escouade du SPVM a eu trois meneurs différents en moins d’un an. Deux de ces patrons ont pris leur retraite.

“Cela me parle de ce que j’appelle le rembourrage des pensions”, a déclaré Allore, qui a également remarqué un niveau de roulement similaire parmi les enquêteurs sur les affaires froides.

Un mémorial à Guylaine Potvin, qui a été tuée en 2000. L’escouade des affaires non résolues de la police provinciale du Québec a récemment arrêté un homme en lien avec sa mort. (Andréanne Larouche/Radio-Canada)

Bien qu’Allore reconnaisse que les gens passent à autre chose et sont promus, cela prend un temps critique chaque fois qu’un officier doit être mis au courant.

“Je pense qu’ils vont avoir besoin d’une victoire avant que quiconque ne les prenne au sérieux”, a déclaré Allore.

La pression pour le faire a probablement augmenté plus tôt ce mois-ci, après que la police provinciale du Québec a arrêté un homme en lien avec le meurtre d’un étudiant Guylaine Potvin il y a 22 ans.

Il s’agit d’une percée majeure pour la SQ, qui a renforcé son escouade des affaires froides en 2018. Allore pense que l’arrestation encouragera l’unité du SPVM à élever son niveau.

Plus efficace pour “travailler un peu dans l’ombre”

L’ancien chef de l’unité des affaires froides du SPVM a défendu le profil bas de l’équipe lors d’une entrevue avec CBC cet été.

« C’est probablement plus efficace pour nous de travailler un peu dans l’ombre », a déclaré le lieut.-dét. Donald Simpson, qui a pris sa retraite plus tôt ce mois-ci. “Nous ne voulons pas que les gens s’attendent à ce que nous arrivions au coin de la rue, tu sais?”

Simpson a déclaré que le SPVM a essayé les médias sociaux sur quelques affaires de meurtre non résolues mais je n’ai pas eu l’impression que cela générait des informations précieuses.

Aucune affaire n’est jamais close, mais s’il n’y a pas de nouvelles pistes – provenant de l’ADN, d’un tuyau d’un témoin ou d’informations d’un autre service de police – Simpson a déclaré qu’il ne ferait pas l’objet d’une enquête active.

Les chances de porter des accusations dans les cas des années 50, 60 et 70 ne sont pas bonnes, alors le SPVM se concentre davantage sur les meurtres non résolus des années 80, a déclaré Simpson.

“Les preuves sont meilleures ces années-là aussi”, a-t-il déclaré. “C’est moins dégradé.”

La police de Montréal récupère le corps de Jessica Neilson, qui a été retrouvé dans sa voiture à Saint-Henri en 2009. Sa mort est l’un des centaines d’homicides non résolus sur l’île de Montréal. (Radio-Canada)

Bien que certains services de police classent une affaire comme “froide” après deux ou trois ans, Simpson a déclaré que les pistes peuvent se tarir en aussi peu que trois mois. Si l’unité des homicides a tout essayé, un cas peut être transféré à l’unité des affaires froides.

“S’il y a quelque chose qui nécessite plus de main-d’œuvre et des techniques d’enquête plus spécialisées, nous pouvons le reprendre à un certain moment”, a déclaré Simpson.

Pendant qu’il était en charge, l’objectif de Simpson était de travailler sur des projets spéciaux impliquant des cas plus médiatisés. Si un meurtre était lié à la drogue ou à la fraude, par exemple, les enquêteurs sur les affaires froides travailleraient avec des agents qui ont cette expertise.

L’un de ces projets était connu sous le nom d’enquête Mégalo, qui a conduit à l’arrestation en 2019 d’un ancien tueur à gages de la mafia Frédérick Silva . Silva était lié à plusieurs homicides, dont celui de Daniel Armando Somoza-Gildea, étudiant à l’Université Concordia, que Silva a abattu à l’extérieur d’un bar à la suite d’une dispute.

Simpson a déclaré que l’unité avait également aidé à clore le dossier de février 2021 de Meriem Boundaoui, 15 ans. Elle a été abattue alors qu’elle était assise dans une voiture garée à Saint-Léonard l’an dernier. Cet été, deux suspects ont été arrêtés et inculpés

Mais Allore souligne que ces cas ne sont pas ce qu’il définirait comme de “vrais” cas froids. Il craint que l’équipe ne soit redéployée vers des projets qui ne font pas vraiment partie de leur mandat.

Il ne pense pas non plus que l’unité des cas froids utilise les tests ADN à son avantage.

Le SPVM a décliné les demandes de Radio-Canada d’interviewer le nouveau commandant des crimes majeurs ou le nouveau patron de l’unité des affaires froides.

La scientifique médico-légale Martine Lapointe examine des preuves sous une lumière noire. (Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale)

Les arbres généalogiques peuvent être extraits pour trouver des indices

Le laboratoire judiciaire de la province, le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML), travaille sur entre 50 et 60 cold cases par année auprès des corps policiers à travers le Québec.

L’ADN d’une scène de crime est régulièrement comparé à des échantillons de la base de données nationale, qui comprend à la fois des criminels condamnés et le profil génétique de suspects inconnus. S’il y a une correspondance, elle est automatiquement signalée.

Le laboratoire surveille également les cas qui ont de bonnes chances d’être résolus grâce aux nouvelles technologies.

“Nous sommes dans une nouvelle ère d’identification par ADN en ce moment”, a déclaré Diane Séguin, responsable de la biologie et de l’ADN au LSJML lors d’une entrevue avec CBC cet été.

Le laboratoire discutera des preuves à retester avec la police car une certaine quantité d’ADN est nécessaire.

“Nous devons donc faire attention à bien l’utiliser”, a déclaré Séguin. “S’il ne reste plus beaucoup d’ADN, nous devons choisir judicieusement.”

Un des outils que le laboratoire québécois commence à utiliser est la généalogie génétique. L’ADN d’un suspect inconnu peut être téléchargé dans des bases de données d’ascendance telles que GEDmatch ou Family TreeDNA, que des milliers de personnes utilisent pour cartographier les liens familiaux.

Cette méthode a contribué à l’arrestation en 2018 de Joseph DeAngelo le Golden State Killer, qui a plaidé coupable du meurtre de 13 personnes et du viol de dizaines de femmes en Californie dans les années 1970 et 1980.

En raison de problèmes de confidentialité, les gens doivent désormais accepter ou consentir à ce que leurs informations soient utilisées dans les recherches policières.

Il se peut qu’il n’y ait pas de correspondance avec le tueur lui-même, mais s’il y a une correspondance avec des parents éloignés, un généalogiste peut construire un arbre généalogique détaillé qui peut réduire un suspect potentiel ou une courte liste de suspects.

La police obtiendrait alors légalement un échantillon d’ADN de cette personne et le comparerait avec l’ADN de la scène du crime, a déclaré Séguin.

En octobre 2020, la police de Toronto a annoncé que la généalogie génétique les avait aidés à résoudre le meurtre en 1984 d’un enfant de neuf ans Christine Jessop .

Sarah Bourgoin, ancienne scientifique médico-légale, a vu des pièces à conviction d’échantillonnage de substances biologiques. (Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale)

Le laboratoire a également développé sa propre base de données sur le chromosome Y, qui retrace l’ascendance paternelle. Cela peut aider à faire correspondre un profil inconnu avec un nom de famille potentiel, a déclaré Séguin.

C’est un outil puissant, mais parfois, en raison d’adoptions ou d’adultères, la branche en Y est brisée. Cela peut aussi être délicat s’il s’agit d’un nom de famille courant comme Tremblay ou si le nom de famille a changé au fil du temps.

“Mais dans la majorité des cas, le nom et le Y descendent de père en fils en fils en fils”, a déclaré Séguin.

Le service de police de Montréal a également essayé le phénotypage à deux reprises, qui peut prendre l’ADN d’un suspect inconnu et l’utiliser pour prédire son ascendance et ses traits physiques tels que la couleur des cheveux, des yeux et de la peau.

En 2018, le SPVM a testé des preuves ADN trouvées à l’appartement de Catherine Daviau pour développer une photo composite de ce à quoi le suspect pourrait ressembler.

La jeune femme de 26 ans a été agressée sexuellement et tuée dans son appartement de Rosemont en décembre 2008. L’agresseur a ensuite mis le feu à son appartement. La photo a été partagée avec le cercle restreint de Daviau mais n’a pas été rendue publique. L’affaire reste non résolue.

Le phénotypage de l’ADN inverse l’ingénierie de l’ADN pour produire un profil physique d’un suspect. (Parabon NanoLabs)

Les deux cas que le SPVM avait phénotypés ont été sous-traités à des entreprises américaines, mais le laboratoire médico-légal de Québec dit qu’il pourra faire des tests en interne l’année prochaine.

Bien que cela puisse donner aux enquêteurs une idée de ce à quoi un suspect peut ressembler, cela peut être moins efficace pour les cas froids plus anciens, car les traits physiques changent beaucoup sur 20 ou 30 ans, a déclaré Séguin.

Le SPVM n’a pas encore porté de dossier au bureau du procureur sur la base de preuves généalogiques, mais Simpson a déclaré que le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec était ouvert à l’idée.

Il y a une affaire en cours en Ontario qu’ils surveillent de près. Si cela réussit, Simpson a déclaré que cela aurait un impact important sur l’utilisation de ce type de preuves à l’avenir.

Couverture médiatique du meurtre de Stéphane Gauthier en 1982. Le jour de sa disparition, Gauthier était allé magasiner avec un ami. Le couple aurait été suivi par un véhicule sur le chemin du retour vers la maison de l’ami sur la rue Messier. (Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec)

L’ADN peut détenir la clé

Les familles des victimes de meurtre regarderont aussi.

Bien qu’il y ait eu une certaine couverture médiatique du meurtre de Stéphane Gauthier au départ, sa sœur a le sentiment qu’il s’est perdu dans le tumulte des vacances de Noël cette année-là.

Elle a contacté les enquêteurs de la police à plusieurs reprises pour voir s’il y avait des progrès dans le dossier.

Il y a environ 15 ans, elle dit qu’elle a rencontré des enquêteurs et que l’ADN de la scène du crime a été testé contre un suspect potentiel, mais ce n’était pas une correspondance.

Elle ne sait pas si l’ADN du cas de son frère a été retesté depuis.

Elle sait qu’il y a une chance que le tueur soit mort mais veut toujours obtenir des réponses pour le garçon dont elle se souvient comme une âme sensible et gentille qui aimait ses hamsters de compagnie et rêvait de devenir vétérinaire.

“C’est ce qui fait mal. Que quelqu’un l’ait emmené et que cette personne n’a jamais été punie”, a-t-elle déclaré.