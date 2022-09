Après la pandémie, les Américains donnent des pourboires moins généreux pour les plats à emporter

Au Sweetly Bakery & Cafe à Battle Ground, Washington, près de Portland, les clients semblent se sentir un peu moins généreux ces derniers temps.

Avec une inflation proche des records et des consommateurs de plus en plus à court d’argent, la gratuité n’est plus ce qu’elle était.

“Depuis que tout est devenu plus cher, nous avons constaté une baisse des pourboires”, a déclaré la propriétaire de Sweetly, Irina Sirotkina.