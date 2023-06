Après la nomination d’un dirigeant pétrolier à la présidence de la COP28, de faux comptes se rallient à sa défense

Comme ça arrive6:50Après la nomination d’un dirigeant pétrolier à la présidence de la COP28, de faux comptes se rallient à sa défense

Si vous voyez un activiste écologiste blonde sensuelle ou un scientifique pacifique de la NASA sur Twitter louant les Émirats arabes unis pour leur politique en matière de changement climatique, regardez d’un peu plus près.

Un expert en désinformation parle d’un réseau de faux comptes défendent la décision des Nations unies d’accueillir les pourparlers sur le climat de la COP28 cette année dans ce pays riche en pétrole, et de nomme Sultan al-Jaber, PDG de la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, président de la conférence .

Marc Owen Jones – professeur d’études sur le Moyen-Orient à l’Université Hamad Bin Khalifa au Qatar qui fait des recherches désinformation et les médias numériques – dit qu’il a remarqué la campagne de tromperie pour la première fois après que la nouvelle controversée de la nomination de Jaber ait fait la une des journaux.

« Soudain, tous ces comptes sont apparus et ont commencé à tweeter pour le défendre », a déclaré Jones, auteur de L’autoritarisme numérique au Moyen-Orient, dit Comme ça arrive hôte invité Helen Mann. « Je pensais que c’était assez suspect. »

Jones dit avoir identifié un réseau d’environ 100 faux comptes et 30 000 tweets, tous publiant des messages similaires pour défendre les Émirats arabes unis, Jaber et la COP28.

La COP28 n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC avant la date limite, mais un porte-parole a déclaré au Guardian les comptes « sont générés par des acteurs extérieurs sans lien avec la COP28 et sont clairement conçus pour discréditer la COP28 et le processus climatique ».

Le bureau de la COP28 a signalé les comptes à Twitter, a déclaré le porte-parole.

Photos générées par l’IA et messages identiques

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2023 – également connue sous le nom de 28e Conférence des Parties, ou COP28 – débutera à Dubaï fin novembre, avec Jaber, PDG de la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi, à la barre.

Le choix par l’ONU du pays hôte et du président de la conférence a suscité des critiques des groupes environnementaux et dirigeants politiques. Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pourriez avoir l’impression que Jaber et les Émirats arabes unis ont beaucoup de soutien à la base.

Des témoignages de scientifiques supposés, d’activistes et de gens ordinaires appellent Jaber « l’allié dont le mouvement climatique a besoin » et publient des messages disant : « L’appel des Émirats arabes unis à la coopération internationale et son engagement à être un hôte parfait pour la #COP28 témoignent de sa leadership dans la lutte contre le changement climatique. »

Un expert en désinformation a identifié des comptes Twitter – y compris ceux-ci, dont certains ont des images de profil similaires et probablement générées par l’IA – comme des bots. (@marcowenjones/Twitter)

Alors, comment Jones sait-il que ces messages ne sont pas écrits par de vraies personnes ?

« Il y a un certain nombre de signes, n’est-ce pas? L’un des plus évidents est qu’ils tweetent tous la même chose », a déclaré Jones.

Certains comptes marqueront de vraies organisations — comme la NASA, Amnesty International ou Human Rights Watch — dans leur biographie pour donner l’apparence de la légitimité.

« Mais surtout, ils utilisent des photographies volées, comme des photos d’archives ou des modèles », a déclaré Jones. « Certains utilisent des photos générées par l’IA et d’autres volent des photos des comptes de réseaux sociaux d’autres personnes. »

Il a ajouté que certaines des images générées par l’intelligence artificielle se ressemblaient étrangement et arboraient des « expressions ridiculement sensuelles ».

Dans un casun compte a utilisé une image du site Web de génération d’images AI bien nommé Cette personne n’existe pas, avec le filigrane URL du site visible dans l’image.

De plus, dit-il, ils font tous partie d’un vaste réseau de comptes qui ont tous été créés en même temps.

« Ces séries de choses qui se rejoignent signifient qu’elles sont probablement fausses ou presque certainement fausses », a déclaré Jones.

Les autres principaux comptes d’indices sont faux ? Dès que Jones a publié un fil Twitter les exposant, ils ont tous commencé à changer de nom et de bios.

« Pourquoi les cent comptes que j’ai identifiés comme des bots changeraient-ils soudainement de nom et changeraient-ils d’identité presque du jour au lendemain ? » il a dit.

« J’ai déjà vu cela se produire, et c’est un bon indicateur que, encore une fois, nous assistons à une manipulation à grande échelle. »

Certains des comptes ont été supprimés tous ensemble.

La COP28 défend Jaber

Jones dit qu’il n’a aucun moyen d’identifier qui se cache derrière l’armée de bots, mais sa première supposition est qu’il s’agit d’une entreprise de relations publiques travaillant pour les Émirats arabes unis.

« Vous devez utiliser le rasoir d’Occam », a-t-il déclaré. « Parfois, l’explication la plus simple possible est probablement la plus probable. »

Les EAU n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

REGARDER | Le fait d’avoir un président exécutif du pétrole affectera-t-il les négociations climatiques de l’ONU ? Pourquoi un dirigeant pétrolier préside-t-il une conférence sur le climat ? | À propos de ça La conférence des Nations Unies sur le climat de cette année est organisée par les Émirats arabes unis, un grand pays producteur de pétrole, et l’homme pressenti pour être président de la COP28 est à la fois l’envoyé climatique du pays et le PDG de la compagnie pétrolière publique. Lauren Bird examine comment cela pourrait avoir un impact sur les négociations sur le climat.

La COP28, quant à elle, soutient la nomination de Jaber.

« Nous avons besoin d’un état d’esprit de livraison. Pour la première fois, le Dr Sultan [al-Jaber] demande : quels sont les objectifs spécifiques qui nous permettront d’atteindre les objectifs de Paris d’ici 2030 ? », a déclaré à Reuters le directeur général de la COP28, Majid Al Suwaidi.

« Je suis dans ces négociations depuis des années… Nous n’avons jamais vraiment engagé le secteur privé pour leur demander comment ils peuvent travailler avec nous pour y parvenir. À la COP28, nous le faisons. »

La grande image

Jones dit que les comptes défendant la COP28 et Jaber ne diffusent pas de désinformation au sens le plus strict, car ils diffusent des opinions plutôt que des informations manifestement fausses.

Pourtant, il dit que c’est une pratique trompeuse – et dangereuse.

« Ils mentent sur qui ils sont réellement. Et pourquoi feriez-vous cela à moins que vous n’essayiez de cacher qui est le messager ? C’est pourquoi je dis que c’est une tromperie, car il essaie essentiellement d’obscurcir les origines de la campagne en créant l’illusion d’une opinion publique qui n’existe pas réellement », a déclaré Jones.

L’un des faux profils Twitter postés pour la défense du président exécutif du pétrole de la COP28 a une image de profil tirée du générateur d’images AI Cette personne n’existe pas, et a un filigrane visible de l’URL. (@marcowenjones/Twitter)

Il a déjà vu des utilisateurs involontaires de médias sociaux interagir avec les comptes comme s’il s’agissait de la vraie affaire. Et dans quelques cas, il a vu les tweets intégrés dans des reportages légitimes.

Jones affirme que les récentes avancées dans le domaine de l’IA générative permettent plus que jamais de tromper les gens avec de fausses images et même du texte généré par l’IA.

« Ce type de technologie, ce type de tromperie, est utilisé pour saper la démocratie, manipuler les élections et, fondamentalement, pirater les croyances des gens », a-t-il déclaré. « Donc je suis assez inquiet, pour être honnête. »