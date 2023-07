Après la mutinerie, le Kremlin cherche à dénouer les avoirs liés au patron mercenaire de Wagner

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Alors que Moscou est toujours secoué par la rébellion ratée du groupe de mercenaires Wagner, le Kremlin a commencé la tâche difficile de démanteler et de prendre le contrôle de l’empire tentaculaire d’Evgeniy Prigozhin, qui comprenait non seulement l’armée ténébreuse mais aussi un média de propagande. wing et les usines de trolls Internet tristement célèbres pour leur ingérence dans les élections aux États-Unis.

Prigozhin, le magnat de Saint-Pétersbourg connu sous le nom de «chef de Poutine» parce qu’il a gagné des milliards grâce aux contrats de restauration du gouvernement pour nourrir les soldats et les enfants de la maternelle à travers la Russie, a disparu depuis qu’il a accepté samedi dernier de mettre fin à sa mutinerie et de se rendre en Biélorussie. Bien que le président biélorusse Alexandre Loukachenko ait déclaré que Prigozhin était arrivé là-bas, il n’a pas été vu.

En son absence, les affaires du chef de guerre ont déjà commencé à s’effondrer, son empire médiatique étant le premier à s’effondrer. Mais gérer la dissolution, la restructuration ou la reprise de ses opérations représente un défi pour le gouvernement russe. En Afrique, par exemple, la Russie a cherché à rassurer les dirigeants qui comptaient sur Wagner pour la sécurité que l’entreprise continuera à fonctionner, mais il n’est pas clair que ce sera possible tout en coupant également Prigozhin du flux de fonds publics qui ont financé et l’a enrichi pendant des décennies.

De plus, l’armée russe compte sur les entreprises de Prigozhin pour nourrir les soldats qui combattent en Ukraine et ne peut pas se permettre des perturbations.

Les responsables du renseignement américain, quant à eux, s’efforcent d’en savoir plus sur l’impact des retombées de la rupture de Prigozhin avec le président russe Vladimir Poutine sur l’armée mercenaire russe et l’establishment de la défense officielle.

Le général Sergei Surovikin, commandant adjoint de la guerre en Ukraine, a été détenu par les autorités russes, selon des responsables du renseignement américain, mais ils ont déclaré qu’il n’était pas clair si sa détention était temporaire ou s’il risquerait d’être puni en tant que complice de la rébellion de Wagner. .

Le financement gris utilisé par Prigozhin, en partie parce que certaines de ses entreprises étaient illégales, ajoute à la complexité en Russie. Beaucoup fonctionnaient uniquement en espèces avec une comptabilité créative, comme en témoignent les milliards de roubles fourrés dans des camionnettes près du siège de Wagner à Saint-Pétersbourg et saisis par les forces de l’ordre après la mutinerie.

« Prigozhin n’est pas seulement le groupe Wagner, il représente une structure qui essaie de travailler sur le front idéologique, sur le front politique, etc. », a déclaré Denis Korotkov, un journaliste d’investigation russe qui a découvert le groupe Wagner. « Tout cela fonctionne dans un écosystème étroit avec les autres côtés de son entreprise. »

Le général en chef de l’Ukraine, Valery Zaluzhny, veut des obus, des avions et de la patience

Prigozhin dirigeait le groupe de médias Patriot, un réseau de sites et de blogs qui amplifiait sa messagerie sur les plateformes en ligne et prospérait sur l’application Telegram. Cela a permis à Prigozhin et Wagner de renforcer leur image publique, malgré leur mise sur liste noire à la télévision d’État, et de critiquer les chefs militaires réguliers pour avoir mal géré la guerre.

La sensibilisation en ligne de Prigozhin comprenait également la tristement célèbre usine de trolls, dont le personnel a été placé sous sanctions par les États-Unis pour ingérence électorale. Ces efforts se sont transformés en de nouveaux projets tels que le Cyber ​​Front Z, qui a recruté des personnes pour publier des commentaires pro-russes lors de discussions sur la guerre en Ukraine sur de nombreuses plateformes en ligne les plus populaires au monde.

Suite à la rébellion, les sites Web de Prigozhin ont été rapidement mis hors ligne par le chien de garde Internet russe, Roskomnadzor. Vendredi soir, Yevgeniy Zubarev, le rédacteur en chef du site phare du groupe RIA FAN, a annoncé la fermeture de l’ensemble du groupe de médias.

« Nous fermons et quittons le programme d’information de la Russie », a déclaré Zubarev dans une vidéo étonnamment franche, dans laquelle il a révélé que Prigojine avait lancé ses premières campagnes de désinformation en 2009.

Il n’a peut-être fallu que quelques jours aux autorités russes pour freiner l’influence de Prigozhin en ligne, mais d’autres entreprises, telles que son vaste réseau de recrutement de combattants à travers la Russie ; ses opérations à travers l’Afrique et le Moyen-Orient ; et son entreprise de restauration – l’épine dorsale de tout l’empire – sera beaucoup plus difficile, voire impossible, à se détendre.

Bien que Prigozhin n’ait pas été vu en Biélorussie, des informations font état d’un camp en cours de construction à la suite de l’accord négocié par Loukachenko pour mettre fin à la rébellion. Et les efforts de recrutement de Wagner en Russie semblent toujours fonctionner vendredi, malgré la mise hors ligne de la plupart de leurs pages de médias sociaux VKontakte, qui sont un outil de recrutement principal.

Un recruteur de Wagner joint par le Washington Post a déclaré que le groupe n’envisageait pas de signer des contrats avec le ministère russe de la Défense et que le recrutement actif était en cours. Le recruteur a également démenti les informations selon lesquelles le groupe déménagerait en Biélorussie.

Les élites russes se préparent à une vaste enquête du Kremlin sur la rébellion de Wagner

Bumaga, un média local de Saint-Pétersbourg, a rapporté plus tôt cette semaine que le recrutement se poursuivait, y compris dans les gymnases locaux et les clubs de combat, même si les responsables russes ont déclaré que Wagner ne participerait plus à la guerre en Ukraine, à laquelle le Kremlin fait toujours référence. comme une « opération militaire spéciale ».

La somme d’argent en jeu est énorme.

De l’aveu même de Poutine, l’entreprise de restauration de Prigozhin a été payée au moins 1 milliard de dollars l’année dernière grâce à des contrats accordés par le gouvernement pour nourrir des dizaines de milliers de soldats sur la ligne de front en Ukraine. Ces contrats de restauration ont été le principal véhicule de l’État russe pour financer Prigozhin et ses transactions.

La société principale de Prigozhin, Concord, et ses filiales ont fourni de la nourriture et d’autres services, presque certainement à un prix gonflé, puis ont utilisé les revenus excédentaires pour financer des efforts non officiels, y compris le groupe de mercenaires.

« Concord dirige un groupe d’entreprises qui fournit de la nourriture aux militaires des forces armées russes depuis 2006 », a écrit Prigozhin dans une lettre adressée en juin au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. « Les revenus reçus de ces entreprises sont ensuite utilisés pour financer les projets en Afrique, en Syrie et dans d’autres pays, où les dépenses pour faire avancer les intérêts de l’État russe en mai 2023 s’élevaient à 147 milliards de roubles. [about $1.7 billion].”

Remplacer un fournisseur de cette envergure sera difficile, d’autant plus que les combattants russes tentent de repousser une contre-offensive ukrainienne. Tout manque à gagner de la restauration pourrait avoir un effet domino sur le reste des opérations qui dépendaient de ces flux de trésorerie.

Le patron mercenaire a mis en garde contre la révolution en Russie, mais la sienne a été de courte durée

Bien que Poutine ait déclaré que les combattants de Wagner seraient autorisés à rejoindre Prigozhin en Biélorussie, les premières indications suggèrent que le groupe de mercenaires devrait être réduit de manière drastique. Poutine a essentiellement proposé aux combattants de Wagner trois options : suivre Prigojine en exil, rejoindre les forces régulières russes ou rentrer chez lui.

On ne sait pas combien de combattants ont rejoint la mutinerie ou sont restés aux côtés de Prigozhin. Prigozhin a affirmé que sa force comptait 25 000 combattants, bien que le nombre réel soit probablement inférieur. Selon les estimations américaines, il y avait environ 10 000 sous-traitants – une partie plus loyale et entraînée du groupe – constituant la force Wagner en Ukraine. Les autres étaient des condamnés recrutés en prison qui ont subi de lourdes pertes lors des combats pour la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine.

« Je serais surpris si Prigozhin avait sa formation paramilitaire parmi des milliers de personnes », a déclaré Ruslan Leviev, un analyste militaire de la Conflict Intelligence Team, un groupe indépendant russe de renseignement open source (OSINT). « Ils ont donné tous les véhicules blindés au ministère de la Défense. L’accès à l’argent, aux appels d’offres et aux empires médiatiques a été coupé. Qui paiera leurs salaires ? Et pourquoi Prigozhin aurait-il besoin d’eux s’il ne reçoit pas maintenant de l’argent corrompu en retour ? »

Il existe d’autres sociétés militaires privées en Russie, mais aucune ne semble en mesure de remplacer Wagner en Afrique, où pendant des années, elle a servi de prolongement officieux des efforts du Kremlin pour exercer une influence et diminuer l’emprise des États-Unis et de l’Europe.

« Il n’y a personne », a déclaré Korotkov, le journaliste d’investigation, lorsqu’on lui a demandé qui pourrait remplacer Wagner. « Techniquement, vous pourriez trouver un autre sous-traitant, mais Prigozhin avait du poids et du calibre là-bas. »

« Quiconque tentera d’y entrer commencera probablement par piller les fonds, puis se fera découper quelque part dans la jungle », a-t-il ajouté. « Donc, il n’y a pas de personnage similaire qui assumerait cette charge en Russie. »

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré vendredi qu’il appartenait aux pays africains de décider s’ils souhaitaient poursuivre les contrats de sécurité avec Wagner.

En République centrafricaine (RCA) et au Mali, les deux pays où Wagner est le plus présent sur le continent, les dirigeants ont souligné que leurs liens d’origine étaient avec le Kremlin, et non avec le groupe paramilitaire.

Fidèle Gouandjika, haut conseiller du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, a déclaré que le pays avait initialement signé des contrats de sécurité avec Moscou : « Nous ne connaissions pas Wagner. Nous n’avons pas signé avec Wagner. Nous avons signé avec le Kremlin », a déclaré Gouandjika.

Mais Gouandjika a également reconnu que la Russie avait finalement envoyé des soldats de Wagner et que ces soldats, a-t-il dit, avaient «sauvé la démocratie» en RCA. La « population entière », a-t-il dit, était satisfaite de la performance des entrepreneurs, et il a rejeté les rapports d’atrocités commises par les soldats de Wagner comme de « fausses nouvelles ».

Selon The Sentry, une organisation d’enquête enquêtant sur les crimes de guerre, les conflits et la corruption en Afrique, Wagner contrôle toutes les opérations militaires en dehors de la capitale centrafricaine, Bangui, et a mené « des campagnes généralisées, systématiques et bien planifiées de massacres, de torture et de viols ». » à travers le pays.

Sentry a déclaré que le groupe de mercenaires avait formé et équipé une douzaine de milices.

« En RCA, Wagner a mis au point un plan pour la capture de l’État, soutenant un État criminalisé détourné par les Centrafricains [Republic] président et son entourage, accumulant le pouvoir militaire, sécurisant l’accès aux minéraux précieux et les pillant, et soumettant la population par la terreur », a écrit le Sentry dans un rapport publié mardi.

Gouandjika a déclaré qu’aucun changement n’était prévu. « Wagner a sauvé la République centrafricaine », a-t-il déclaré. « Pour le moment, nous sommes avec Wagner. Mais que nous restions avec Wager ne dépend pas de nous. Cela dépend de la Russie… et nous avons confiance en la Russie.

Les preuves de l’utilisation de mines interdites par les forces ukrainiennes s’accumulent, selon un groupe de défense des droits

Mais même si Moscou a décidé de démonter la présence de Wagner dans le pays, les racines du groupe là-bas sont peut-être désormais trop profondes. Martin Ziguele, l’ancien Premier ministre centrafricain et aujourd’hui figure de l’opposition, a déclaré que Touadéra avait « lâché les moutons dans la bergerie » en permettant aux mercenaires « qui sont capables de tout et qui ne répondent à personne » d’opérer dans le pays déjà fragile. pays.

« La plus grande menace ne vient pas des groupes armés ou de l’opposition ; ça vient de Wagner », a déclaré Ziguele. « Ils ont infiltré tous les systèmes. Au cœur de l’armée, dans l’économie, dans l’industrie du bois, dans la politique, à l’aéroport — tout. Ils ont tout le pouvoir.

Touadéra, à ce stade, a déclaré Ziguele, est un « otage total » de Wagner.

Un analyste de Bangui, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation, a déclaré que les entrepreneurs de Wagner étaient restés à leurs bases à partir de jeudi, sans aucun changement évident dans la capitale. John Lechner, un expert des activités de Wagner en Afrique, a déclaré : « Il est prudent de dire qu’ils continueront d’exister à court terme ».

« Même s’il y avait un changement de direction, je pense qu’un changement de personnel serait relativement lent », a déclaré Lechner.

Alors que le Kremlin s’efforçait de se démêler du chef de guerre autrefois loyal, il est également devenu clair que Prigozhin était le ciment qui maintenait un empire éclaté, tout comme de nombreux aspects de la Russie moderne dépendent d’un seul homme : Poutine.

« En l’absence de M. Prigozhin lui-même, le groupe Wagner cessera d’exister ou dégénérera en quelque chose de complètement différent, incapable du même niveau d’activité », a déclaré Korotkov.

Ilyushina et Dixon ont rapporté de Riga, Lettonie ; Chason de Dakar, Sénégal ; et Hudson de Washington.

Offrez cet article Article cadeau