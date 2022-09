Après la mort tragique de Cyrus Mistry, Anand Mahindra s’engage à porter la ceinture de sécurité sur le siège arrière

L’ancien président de Tata Sons, Cyrus Mistry, et un co-passager sont morts dans un accident de voiture alors qu’ils se rendaient d’Ahmedabad à Mumbai. La voiture de Mistry a heurté dimanche un mur dans le district de Palghar, dans le Maharashtra, à 135 km de Mumbai. Une enquête préliminaire a révélé qu’aucun des passagers ne portait de ceinture de sécurité. L’excès de vitesse et l’erreur de jugement du conducteur ont également été mis en avant comme cause de l’accident par la police. Désormais, l’industriel Anand Mahindra, dans un tweet, a souligné l’importance du port de la ceinture de sécurité.

Citant sur Twitter un message partagé par News18, Anand Mahindra a déclaré avoir parlé de l’importance des ceintures de sécurité. Le magnat des affaires a exhorté tout le monde à prendre l’engagement, car ils le doivent à leurs familles. « Je prends la résolution de toujours porter ma ceinture de sécurité, même sur le siège arrière de la voiture. Et je vous exhorte tous à prendre cet engagement également. Nous le devons tous à nos familles », a lu le tweet d’Anand Mahindra.

Je prends la résolution de toujours porter ma ceinture de sécurité même sur le siège arrière de la voiture. Et je vous exhorte tous à prendre cet engagement également. Nous le devons tous à nos familles. https://t.co/4jpeZtlsw0 — anand mahindra (@anandmahindra) 5 septembre 2022

Anand Mahindra a également rendu un vibrant hommage à Cyrus Mistry, qui était le rejeton de l’une des familles d’affaires les plus connues d’Inde. Mentionnant que la nouvelle de la disparition de Cyrus Mistry était “difficile à digérer”, l’homme d’affaires s’est souvenu de sa rencontre avec lui. “J’ai appris à bien connaître Cyrus pendant son mandat trop bref à la tête de la maison Tata. J’étais convaincu qu’il était destiné à la grandeur. Si la vie avait d’autres projets pour lui, tant pis, mais la vie elle-même n’aurait pas dû lui être arrachée. Om Shanti », a écrit Anand Mahindra.

Difficile de digérer cette nouvelle. J’ai appris à bien connaître Cyrus pendant son mandat trop bref à la tête de la maison Tata. J’étais convaincu qu’il était destiné à la grandeur. Si la vie avait d’autres projets pour lui, tant pis, mais la vie elle-même n’aurait pas dû lui être arrachée. Om Shanti🙏🏽 https://t.co/lOu37Vs8U1 — anand mahindra (@anandmahindra) 4 septembre 2022

Selon le rapport de police, l’accident s’est produit vers 15h15 sur le pont de la rivière Surya Charoti. Mistry, qui avait 54 ans, laisse dans le deuil sa femme Rohiqa et ses deux fils, Firoz et Zahan. Au moment de l’accident, quatre personnes étaient présentes dans la voiture ; deux dont Cyrus Mistry sont décédés sur le coup, tandis que les deux autres ont été transportés à l’hôpital.

Cyrus Mistry s’était taillé une identité distinctive au fil des ans. Il a été directeur général du géant de la construction Shapoorji Pallonji Group et en 2012, il a pris la présidence de Tata Sons, succédant à Ratan Tata.

