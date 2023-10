TAMPA, Floride — Le défenseur du Kraken Justin Schultz s’est souvenu de son ancien coéquipier Adam Johnson comme d’un « gamin super sympa » et a été stupéfait d’apprendre samedi qu’il avait été tué dans un accident sur la glace alors qu’il jouait professionnellement en Angleterre.

Le duo a brièvement fait équipe avec les Penguins de Pittsburgh en 2018-19 et 2019-20 – tout comme les autres joueurs du Kraken Jared McCann, Brian Dumoulin et Brandon Tanev – lorsque Johnson a disputé les 13 matchs de sa carrière dans la LNH. Johnson, 29 ans, jouait pour les Panthers de Nottingham de la Ligue élite de hockey sur glace et est décédé après que sa gorge ait été tranchée par la lame de patin d’un joueur adverse qui avait tenté de le mettre en échec.

«Nous sommes tous une grande famille au hockey et quand quelque chose comme ça arrive, c’est tellement tragique et malheureux», a déclaré Schultz lundi. «Ça vous fait peur. C’était juste un gentil garçon. Un jeune enfant. C’est horrible.

Mais Schultz, comme presque tous les membres de la LNH, est sorti lundi soir et a joué contre le Lightning de Tampa Bay sans porter de protection du cou. Bien que le hockey mineur impose des protège-cou, tout comme la Ligue de hockey de l’Ontario et la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il n’existe pas de telles exigences dans la Ligue de hockey de l’Ouest, dans la NCAA ou dans les rangs professionnels nord-américains.

“Je n’en ai aucune idée – je ne sais pas pourquoi ce n’est pas une chose”, a déclaré Schultz à propos des pros qui évitent les protège-cou. « Évidemment, cela n’arrivera pas trop, mais juste un incident comme celui-là, c’est très grave. Je ne sais pas. C’est peut-être quelque chose qui va changer à l’avenir.

Bien que les coupures graves causées par les lames soient effectivement rares, il y a eu des blessures très médiatisées. Le gardien des Sabres de Buffalo, Clint Malarchuk, a failli mourir lors d’un match de 1989 au cours duquel son artère carotide a été tranchée et sa veine jugulaire partiellement sectionnée par une lame de patin dans la zone de son pli.

Puis, en 2008, Richard Zednik des Panthers de la Floride s’est fait couper l’artère carotide et saignait abondamment alors qu’il courait vers son vestiaire pour un traitement d’urgence. Les deux joueurs ont finalement survécu, mais les cicatrices émotionnelles les ont grandement affectés.

L’un des plus gros cas non professionnels d’un joueur ayant eu la gorge tranchée s’est produit en mars 2014 lorsque le défenseur du Kraken Will Borgen, alors âgé de 17 ans, participait à un camp de hockey sur invitation seulement et s’est fait déchirer une lame dans le muscle du cou. La lame a raté l’artère carotide de Borgen de quelques millimètres, mais elle a laissé un trou béant dans son cou qui a nécessité une hospitalisation d’urgence.

Mais Borgen, qui a une cicatrice de 3½ pouces au cou, ne porte toujours pas non plus de protection.

Borgen a reçu plusieurs demandes d’entretien depuis la mort de Johnson. Un porte-parole de Kraken a déclaré qu’il n’était plus à l’aise pour parler de sa blessure et préférait ne pas en parler aux médias.

L’entraîneur du Kraken, Dave Hakstol, n’a jamais porté de protection du cou en tant que joueur professionnel mineur, pas plus que ses joueurs de l’Université du Dakota du Nord ou de la LNH. Hakstol a déclaré que les raisons peuvent varier, certains joueurs ne se sentant pas à l’aise en jouant avec les dispositifs de protection courants aux niveaux inférieurs du sport.

D’autres se demandent même dans quelle mesure les dispositifs seraient efficaces pour arrêter une lame de patin au niveau le plus rapide de la LNH.

Mais Hakstol a ajouté que « la technologie évolue constamment dans le jeu » et que les joueurs d’élite sont plus réceptifs aux équipements de protection adaptés à leurs besoins.

“À mesure que la technologie évolue, les joueurs continuent d’ajouter des équipements efficaces pour se protéger, que ce soit dans un domaine ou dans un autre”, a déclaré Hakstol. “Ainsi, lorsque la technologie appropriée est disponible et facilement disponible, les joueurs prennent les mesures nécessaires pour rester aussi en sécurité que possible dans ce jeu.”

Il existe des formes de pulls à col roulé en Kevlar conçus pour les joueurs de hockey amateurs, bien que les pros se plaignent souvent de les laisser trop chauds. TJ Oshie, originaire de Stanwood, Washington, des Capitals de Washington, est propriétaire d’une entreprise de vêtements qui, l’année dernière, lui a fait concevoir des chemises à col roulé avec des inserts de protection en plastique autour de la gorge.

Oshie n’a pas encore utilisé les maillots, mais a déclaré à The Athletic ce week-end qu’il en avait envoyé quelques-uns à lui et à une poignée de coéquipiers afin qu’ils puissent les expérimenter.

Le défenseur du Kraken, Vince Dunn, a montré lundi les chaussettes en Kevlar qu’il porte pour protéger ses pieds et ses chevilles contre les coupures si une lame traversait sa botte de patin. Dunn portait un protège-cou obligatoire lorsqu’il jouait pour les IceDogs de Niagara de la OHL, mais il l’a abandonné lorsqu’il est devenu professionnel.

“La plupart du temps, c’était juste pour que les arbitres puissent voir quelque chose”, a déclaré Dunn à propos de la façon dont les joueurs juniors portaient leurs appareils. «Je me souviens que les gars les scotchaient en deux et certains d’entre eux en retiraient simplement les éléments (de protection). Juste pour le confort et la mobilité.

Dunn a qualifié la mort de Johnson de « dévastatrice », mais s’est demandé si un protège-cou aurait pu empêcher ce qui s’est passé. La vidéo de l’incident montre la jambe d’un joueur adverse volant vers l’arrière et frappant Johnson au cou alors qu’il était lancé vers l’avant.

“Vous voyez que certains gars portent des protège-poignets et des choses comme ça maintenant”, a déclaré Dunn. « Donc, je suppose qu’il faut trouver un équilibre entre sécurité et confort. Les protège-poignets que nous portons et les chaussettes que je porte en ce moment sont résistants aux coupures, mais ce n’est pas à 100 %.

De plus, a-t-il ajouté, de nombreuses parties du corps sont susceptibles d’être coupées par une lame mortelle.

En décembre 2019, alors que Dunn en était à sa deuxième saison avec les Blues de St. Louis, le gardien de son ancienne équipe junior des IceDogs, Tucker Tynan, 17 ans, a eu le haut de la jambe entaillé par une lame de patin dans son pli et a failli se vider de son sang avant traitement d’urgence et chirurgie.

“Vous pourriez aller de la tête aux pieds en Kevlar, je ne sais pas”, a déclaré Dunn. «C’est un équilibre difficile à trouver. Je ne suis pas sûr de ce que nous ferons à l’avenir. Je pense que vous verrez certainement plus de gens commencer à les porter. C’est vraiment dévastateur. Je ne sais pas vraiment comment réagir pour le moment.