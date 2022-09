Après la mort d’une reine renommée, la vie à Londres continue

LONDRES – À la télévision du matin, le moment était singulièrement sombre – le départ du corbillard portant le cercueil drapé du drapeau de la reine Elizabeth II. Mais à la même heure, alors que les fans en short et Ray-Ban affluaient dans le stade Oval de Londres pour un match de cricket tant attendu, vous n’auriez pas deviné que le pays se préparait pour les funérailles les plus royales.

“Je ne pense pas que la reine voudrait que nous soyons assis à la maison en deuil”, a déclaré Natalie McGinn, une consultante en affaires de 36 ans, rencontrant un ami à l’extérieur de la porte Hobbs de l’arène. “Aussi, à la fin de la journée, (il y a) l’économie. Les choses se passent. Nous devons continuer … Alors, oui, je dois aller chercher nos billets maintenant.

La plupart des autres semaines, le fait que les habitants de cette ville obsédés par la fortune, la mode et le buzz poursuivent la vie à plein régime serait à peine remarquable. Mais 25 ans après que de nombreux Londoniens aient sangloté ouvertement dans les rues après la mort soudaine de la princesse Diana, la foule bruyante emballant les pubs et affluant vers les théâtres ce week-end était révélatrice.

Pour certains, en particulier les plus jeunes, cela reflète une ambivalence envers la couronne. Pour d’autres, cela témoigne de différences significatives dans le sentiment de connexion du public avec la monarque de 96 ans et son ancienne belle-fille, qui n’avait que 36 ans lorsqu’elle a été tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Et pour beaucoup, il s’agit de respecter ce qu’ils croient que la reine elle-même aurait voulu : que tout le monde continue.

« Elle était une grande fonceuse. Elle n’aurait pas voulu que le pays s’arrête”, a déclaré Vanessa White, sortant du Palace Theatre dans le West End de Londres après avoir assisté à une représentation de “Harry Potter et l’enfant maudit” avec sa fille Abi, 16 ans. “Beaucoup de les cinémas sortent à peine de la pandémie. Vous avez les acteurs et les actrices, ils n’ont plus besoin de perturbations », a-t-elle déclaré.

White et bien d’autres indiquent clairement que la reine leur manque déjà et parlent d’elle avec tendresse. En effet, des milliers de personnes ont afflué aux portes du palais de Buckingham ces derniers jours pour laisser des bouquets et des mots d’affection à Elizabeth. Certains là-bas ont désigné sa vie de courage comme un modèle pour leur propre vie et l’ont décrite comme une figure de grand-mère. Les personnes en deuil, cependant, ont été auto-sélectionnées – celles qui ressentent un attachement particulièrement fort à la reine.

La foule au palais de Buckingham évoque des souvenirs des jours de 1997 qui ont suivi la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris. La douleur du public a alors été amplifiée par la soudaineté de la tragédie, le lien que les gens ressentaient avec une femme connue pour son toucher commun, et l’identification avec elle en tant que mère et la sympathie pour ses deux garçons.

“Elle avait 36 ​​ans et je pense que les gens étaient généralement liés à elle”, a déclaré David Byrne, 47 ans, responsable du marketing avant le match de cricket dimanche. “La reine était plus distante.”

Dans la semaine qui a suivi la mort de Diana, une population connue pour garder une lèvre supérieure raide a pleuré dans les lieux les plus publics. Les personnes en deuil ont afflué dans le centre de Londres, déposant un tapis de fleurs et d’autres souvenirs qui s’étendaient à des centaines de mètres des portes du palais de Kensington, où la princesse avait élevé ses deux fils.

Diana, qui avant sa mort avait été dépouillée de la désignation “Son Altesse Royale”, a prouvé “qu’elle n’avait besoin d’aucun titre royal pour continuer à générer sa marque particulière de magie”, a déclaré son frère, Earl Spencer, dans son éloge funèbre.

La réaction à la mort de la reine et à son impact limité sur la routine de la ville semble plus modérée.

Pour Joseph Beepath, un étudiant de 19 ans en gestion d’entreprise, les larmes que sa mère a versées à la nouvelle n’avaient aucun sens.

« Elle me disait que maintenant nous n’allions plus avoir de reine. Je ne pouvais pas comprendre », a déclaré Beepath, se réunissant avec des amis à l’extérieur d’un restaurant dans le quartier chinois de Londres dimanche avant un déjeuner d’anniversaire. Il a déploré le manque d’attention à la mort par balle d’un homme noir de 24 ans par la police de Londres la semaine dernière, alors même que la télévision britannique consacrait heure après heure à couvrir la mort royale tant attendue.

“Je n’ai pas l’impression que cela fasse une différence pour moi”, a déclaré son cousin, Kevin McAllister, 18 ans, à propos du décès de la reine. “C’est plus une question de génération.”

Même pour les Londoniens de l’âge de ses parents, le moment peut être difficile à imaginer.

David Smith, consultant en éducation, a noté qu’après avoir annulé une journée de jeu vendredi, les responsables du cricket avaient repris le match du week-end entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud en demandant aux fans d’observer une période de silence en l’honneur de la reine. Habituellement, les fans venaient prêts à célébrer, y compris certains qui s’habillaient en personnages de dessins animés. Mais avec une “ambiance de souvenir national” qui s’installe, la foule, a-t-il dit, agissait à juste titre avec décorum.

Pourtant, “c’est une période étrange”, a déclaré Smith, notant l’étrange juxtaposition de fans excités sur des wagons de train assis aux côtés de personnes en deuil à destination du palais avec des fleurs.

Le fait est que Londres, avec sa grande population immigrée et ses habitants de tous horizons, est plus que jamais un endroit où les gens suivent leur propre rythme. Assis sur un banc à l’extérieur d’un café sur Old Camden Street dimanche, les amis Fabian Blanco et Claudia Gomez – tous deux originaires d’Espagne mais vivant et travaillant à Londres – ont réfléchi aux sentiments mitigés de la ville.

Blanco, 28 ans, un chef, a déclaré qu’il était sceptique quant à la famille royale et qu’il doutait que les impôts sur le revenu qu’il paie allaient les soutenir. Mais il dit respecter le sens de la tradition incarné par la couronne. Pourtant, il n’arrive pas à comprendre la réaction du public britannique à la mort de la reine.

“Les Britanniques, ils aiment être politiquement corrects, comme” Non, je ne peux jamais rien dire de mal à propos de la reine. “” Mais à la maison, a-t-il dit, ils ne sont peut-être pas si gentils.

Alors que ceux qui étaient en deuil attendaient de rendre hommage au palais de Buckingham, leurs compatriotes londoniens Riquene Cantilal et Riz Tse ont décidé de leur donner de l’espace. Le couple, qui travaille dans les technologies de l’information et est ami depuis l’enfance, se rencontre tous les quelques mois pour se rattraper, généralement dans un parc adjacent au parc du palais.

Mais alors que le soleil se couchait vers l’horizon, ils trouvèrent une place le long de l’étang près de Kensington, désormais calme, sirotant du rhum mélangé à du cola, échangeant des blagues et écoutant de la musique.

“C’est un peu comme la religion”, a déclaré Tse à propos de la relation du public avec la reine et sa famille. “Même si vous ne le suivez pas, vous le respectez en quelque sorte parce qu’on vous l’a dit.”

Tse, né à Londres de parents de Hong Kong, et Cantilal, qui est issu d’une famille d’origine indienne du Mozambique, disent qu’ils se considèrent comme britanniques comme n’importe quel Londonien. Mais ils disent que ce n’est pas la même chose qu’être anglais, un terme qu’ils appliquent aux résidents blancs nés dans le pays, qui, à leur avis, sont plus susceptibles de ressentir la mort de la reine comme une perte importante.

“Ce n’est pas comme si la reine mourait, tout le monde resterait à la maison”, a déclaré Cantilal. Tse hocha la tête en signe d’accord.

“Je veux dire, elle ne m’affecte pas”, a-t-il dit, “à part être sur un billet de banque.”