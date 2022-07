Après la mort d’un randonneur en montagne, les sauveteurs transportent le corps sur près d’un kilomètre

CONCORD, NH (AP) – Les membres d’un groupe de secours ont dû transporter le corps d’un randonneur sur près d’un mile dans des températures glaciales et des vents violents après la mort de l’homme sur la plus haute montagne du nord-est, ont annoncé les autorités.

Un groupe de randonneurs a trouvé l’homme inconscient et ne respirant pas sur le sentier Jewell du mont Washington samedi après-midi, a déclaré le département de la pêche et de la chasse du New Hampshire. Ils ont appelé le 911 et ont commencé à pratiquer la RCR.

Les membres d’un groupe de secours se sont rendus au sommet de la montagne de près de 6 300 pieds et ont marché jusqu’à l’homme, tandis qu’un autre groupe a remonté le célèbre chemin de fer à crémaillère de la montagne et y est entré.

Sans signe de vie après 40 minutes, les efforts de réanimation ont cessé et les membres du groupe de secours ont transporté le corps sur près d’un mile jusqu’au train.

Un chien avec lequel l’homme faisait de la randonnée a été emmené dans un refuge pour animaux jusqu’à ce qu’il puisse être réuni avec la famille de l’homme.

The Associated Press