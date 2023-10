(CNN) — La Food and Drug Administration des États-Unis publie un nouvel avertissement concernant les risques des probiotiques pour les nourrissons prématurés hospitalisés. Les produits ont été associés à plus de deux douzaines d’effets indésirables signalés depuis 2018 et à un décès en 2023, a indiqué l’agence.

Jeudi, l’agence a annoncé qu’elle avait envoyé un lettre d’avertissement aux laboratoires Abbott pour son produit Similac Probiotic Tri-Blend, que la FDA a décrit comme un nouveau médicament non approuvé et un produit biologique sans licence sur la base de déclarations sur son site Web et dans des documents marketing. La société a accepté d’interrompre la vente du produit, a indiqué l’agence.

Dans un communiqué publié vendredi, Abbott a déclaré que le problème « concerne un seul additif probiotique » pour Similac Probiotic Tri-Blend et que le probiotique est utilisé par moins de 200 hôpitaux. Elle ne s’applique pas aux préparations pour nourrissons Abbott.

« Les parents et les soignants peuvent continuer à trouver et à utiliser les préparations pour nourrissons Similac dans tout le pays. Cette lettre d’avertissement n’est liée à aucun problème de qualité de fabrication. Ce produit est utilisé depuis plusieurs années et présente un solide profil de sécurité », indique le communiqué.

Les probiotiques, qui contiennent des bactéries vivantes ou d’autres micro-organismes bénéfiques pour la santé, sont couramment utilisés aux États-Unis comme compléments alimentaires. Cependant, les compléments alimentaires ne sont pas soumis au processus rigoureux d’approbation de la FDA.

Dans les hôpitaux, les probiotiques sont souvent utilisés pour aider à traiter l’entérocolite nécrosante, connue sous le nom de NEC, une inflammation des intestins potentiellement mortelle chez les nourrissons prématurés. Selon le Dr Katherine Chetta, néonatologiste pédiatrique à l’Université médicale de Caroline du Sud, la maladie peut toucher jusqu’à 1 nourrisson prématuré sur 20, entraînant la mort d’environ un bébé chaque jour.

L’Académie américaine de pédiatrie affirme qu’environ 10 % des nourrissons prématurés reçoivent des probiotiques lorsqu’ils sont dans des unités de soins intensifs néonatales, un nombre qui augmente régulièrement dans tout le pays. Ils constituent l’un des « principaux outils » utilisés par les prestataires de soins de santé pour traiter la NEC, a déclaré Chetta.

Cependant, dans un communiqué, la FDA a déclaré qu’il existe des « données contradictoires » sur la sécurité et l’efficacité des probiotiques pour la prévention de l’entérocolite nécrosante. Il a préconisé davantage « d’essais cliniques de haute qualité » susceptibles de fournir des preuves définitives.

« Les événements indésirables chez tout nourrisson suite à l’utilisation d’un probiotique préoccupent la FDA. Nous souhaitons particulièrement préciser que les produits contenant des micro-organismes vivants peuvent présenter des risques sérieux pour les nourrissons prématurés en milieu hospitalier », a déclaré le Dr Peter Marks, directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, dans un communiqué.

Plus tôt ce mois-ci, la FDA a signalé qu’un nourrisson était décédé après avoir reçu le probiotique Evivo avec de l’huile MCT. Le produit, fabriqué par Infinant Health pour être utilisé en milieu hospitalier, contenait la sous-espèce infantis de la bactérie vivante Bifidobacterium longum. Le bébé est décédé après avoir développé une septicémie causée par la même espèce de bactérie.

Dans une lettre d’avertissement, l’agence a averti les prestataires de soins de santé que les bactéries et les champignons présents dans les probiotiques pourraient exposer les nourrissons prématurés à un risque d’infections « invasives, potentiellement mortelles ». Le produit a été rappelé après que la FDA a envoyé la lettre d’avertissement et n’est plus disponible aux États-Unis.

La FDA a souligné qu’elle n’a approuvé aucun produit probiotique pour les nourrissons de tout âge et que les produits n’ont pas été évalués pour leur sécurité, leur efficacité ou leur conformité aux normes de fabrication et de test.

« Avec le message d’aujourd’hui, nous souhaitons avertir les parents, les soignants et les prestataires de soins de santé que si ces produits sont utilisés pour la prévention ou le traitement d’une maladie, ils n’ont pas été soumis au processus rigoureux de pré-commercialisation de l’agence pour évaluer leur sécurité, leur efficacité et leur qualité pour ces utilisations médicales. “, a ajouté Marks.

L’American Academy of Pediatrics ne recommande pas non plus les suppléments pour les nourrissons prématurés.

“Compte tenu du manque de produits de qualité pharmaceutique réglementés par la FDA aux États-Unis, des données contradictoires sur la sécurité et l’efficacité et du potentiel de danger dans une population hautement vulnérable, les preuves actuelles ne soutiennent pas l’administration systématique et universelle de probiotiques aux nourrissons prématurés, en particulier ceux dont le poids à la naissance est <1 000 g », selon un rapport clinique 2021 du groupe de pédiatres.

Mais certains médecins sont préoccupés par l’opposition de la FDA au traitement probiotique.

Pour de nombreux nourrissons traités dans les hôpitaux, a expliqué Chetta, le traitement aux antibiotiques peut modifier l’écosystème, ou le microbiome, des bactéries dans l’intestin du bébé, tuant les « bonnes » bactéries tout en laissant les « mauvaises » bactéries, comme E. coli. Les probiotiques peuvent aider à réintroduire des bactéries plus diverses et plus saines dans le corps du nourrisson, en reconstruisant le microbiome et en évitant les infections telles que la NEC.

Pour Chetta, il existe suffisamment de données appuyant l’utilisation de probiotiques, d’autant plus que des hôpitaux comme le sien sélectionnent des probiotiques dont ils disent avoir vu l’efficacité.

“Nous avons une grande confiance dans les probiotiques que nous utilisons”, a déclaré Chetta. « Nous savons que les bébés contractent moins de sepsis avec les probiotiques, qu’ils souffrent moins de NEC et qu’ils meurent moins. « La véritable préoccupation était et reste : quand la FDA va-t-elle approuver un produit ?

Il y a environ une chance sur 5 000 qu’un nourrisson recevant des probiotiques développe une septicémie, ce qui est bien inférieur à la chance sur 20 d’une infection NEC, a déclaré Chetta. Lorsqu’elle se prépare à traiter un nourrisson avec des probiotiques, elle donne également aux parents leur mot à dire dans l’évaluation des risques – y compris le fait que les traitements ne sont pas approuvés par la FDA – par rapport à leur efficacité en tant que traitement. Pour elle, ces avantages dépassent de loin les inconvénients.

« La réponse ne consiste pas simplement à supprimer tous les probiotiques », a-t-elle déclaré. « La réponse est de trouver une solution, une solution sûre permettant à nos bébés d’obtenir les médicaments et les suppléments dont ils ont besoin. »

Le-CNN-Wire & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous droits réservés.

