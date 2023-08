Après la mort d’un athlète Ironman, les responsables se demandent si l’avertissement de sécurité a été émis avant ou après la baignade

Quelques jours après la mort de deux hommes lors de la partie natation d’une course Ironman en Irlande, les organisateurs de la course et l’instance dirigeante officielle du pays ne sont pas d’accord sur la question de savoir si les problèmes de sécurité ont été clairement exprimés avant ou après que les athlètes soient entrés dans l’eau.

L’Irlandais Brendan Wall, 45 ans, et Ivan Chittenden, 64 ans, de Toronto, sont décédés séparément pendant la partie de natation de 1,9 kilomètre de l’épreuve Ironman dans le port de Youghal à Cork, à environ 270 kilomètres au sud de Dublin.

Ils participaient à un événement dit demi-Ironman, qui comprend également un parcours vélo de 90 kilomètres et une course à pied de 21,1 kilomètres. Les vidéos de la partie natation publiées en ligne montrent une foule de nageurs se dirigeant vers la baie agitée par une journée grise et venteuse.

Dans un déclaration après la mort des hommesTriathlon Ireland a déclaré que les responsables de la sécurité n’avaient pas sanctionné – ni officiellement approuvé – l’événement de dimanche parce que le mauvais temps signifiait que l’eau n’était pas suffisamment sûre pour répondre à ses normes.

Il a indiqué que cette décision avait été confirmée à l’avance auprès des organisateurs de la course.

« En raison des conditions défavorables le jour précédant le début de la course, les responsables techniques de Triathlon Ireland ont confirmé aux organisateurs de la course qu’il n’était pas possible d’autoriser la course », a écrit le PDG Darren Coombes.

« Comme une enquête est en cours, à ce stade, il ne serait pas approprié pour nous de faire d’autres commentaires uniquement pour déclarer que Triathlon Ireland fournira toute l’aide dont les autorités auront besoin. »

Dans sa propre déclaration, Ironman a déclaré que Triathlon Ireland n’avait pas dit aux organisateurs qu’il n’autoriserait pas la course avant sa fin.

« Plusieurs heures après la fin de la natation, ils ont communiqué aux responsables d’Ironman Ireland sur place qu’ils n’approuveraient pas l’approbation de l’événement », indique un e-mail.

La course avait été retardée d’un jour

Les événements sportifs sont sanctionnés pour confirmer auprès des athlètes, des entraîneurs et du grand public que l’événement répond aux exigences locales en matière de sécurité et d’équité. En tant qu’organisme directeur du pays, Triathlon Ireland aurait été l’organisation qui aurait officiellement approuvé l’Ironman de Cork.

Ironman a déclaré que la course avait été reportée d’un jour à partir de samedi en raison de conditions météorologiques extrêmes créant des problèmes de sécurité. Les organisateurs ont également décidé de raccourcir la partie natation.

« Dans la matinée du dimanche 20 août, les responsables d’Ironman Ireland et l’équipe de sécurité spécifique à la natation ont effectué toutes les vérifications standard du protocole de sécurité qui sont effectuées à chaque course et ont déterminé que les conditions de l’eau étaient sûres pour que la natation ait lieu », indique l’e-mail. .

« Bien que les conditions se soient améliorées à partir de samedi, par souci de sécurité, il a été décidé de raccourcir le parcours de natation pour les deux courses. »

Une nécrologie en ligne de Chittenden indiquait qu’il était un triathlète chevronné qui avait concouru dans le monde entier.

« Coureur de longue date, Ivan est devenu athlète d’endurance au début de la cinquantaine », peut-on lire.

« Il a participé à des courses Ironman à travers le monde, du Canada à Zell am See, en Autriche, et a complété les six marathons mondiaux majeurs : Berlin, Boston, Chicago, Londres, New York et Tokyo. »

Chittenden laisse derrière lui une femme et deux beaux-enfants. Wall était originaire d’Irlande mais avait vécu au Royaume-Uni.

Triathlon Ireland et Ironman ont présenté leurs condoléances aux familles des hommes. Ils ont déclaré qu’une enquête était en cours.