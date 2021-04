Getty Images / EyeEm

Je vends lentement ses affaires. Cela m’a fait renouer avec son sens du style loufoque – et ce qui la rendait si spéciale.

Parfois, je me demande si je vends les affaires de ma mère – mes affaires, maintenant – pour du poids. Elle est décédée en août et m’a laissé un désordre. Ni meubles, ni livres, ni objets de famille brillants, mon héritage est en grande partie composé de deux pièces pleines de vêtements. Ce ne sont pas des trucs de créateurs, beaucoup d’articles des années 90 et du début des années 2000 qu’elle aimait et sont devenus trop gros pour être portés à nouveau. Conformément à la règle des 20 ans, toutes les chemises en maille, les denim taille basse et les mini sacs à main à logo qu’elle portait bien après leur date d’expiration sont à nouveau à la mode.

Je n’ai pas pu avoir de funérailles pendant la pandémie, et encore moins la famille ou les amis sont venus aider avec le Kilimandjaro de vêtements de Culver City. J’étais le seul à passer le genre d’appels téléphoniques que vous espérez ne jamais avoir à faire, chaque jour à travers un nouveau mal de tête enveloppé de paperasse et de jargon juridique. J’avais 27 ans sans maman, en lock-out, au chômage, sans famille à Los Angeles. J’avais besoin d’une distraction, et lorsque mon comportement autodestructeur de prédilection ne fonctionnait pas, je me suis accroché à un passe-temps pragmatique et désinvolte pour détourner les conversations larmoyantes et la sombre réalité de mon histoire personnelle de la tragédie de 2020. J’ai commandé une lampe annulaire à 30 $ et téléchargé Depop.

Ma mère était complètement désorganisée, désordonnée à tous points de vue. Toute sa merde était à l’air libre, évasée devant elle, une collectionneuse de niveau 1. Elle n’aimait pas que les gens bougent ses affaires; elle aimait tout voir à la fois, rien de caché derrière le bois ou le plastique. Elle avait cette maladie où s’il y avait une offre de cinq pour 15 $, elle devait en acheter cinq. Les chaussures et les robes avaient souvent un jumeau dans une couleur différente.

Un collectionneur, un accro du shopping, un accro – peu importe comment vous voulez l’appeler, ma mère était beaucoup de choses et avait acquis un trésor de vêtements, chaussures et accessoires des années 80, 90 et «Y2K» pour s’adapter à chacune de ses personnalités . Un an je lui ai offert La magie du rangement qui change la vie sachant très bien le sort de ce pauvre petit livre relié en tant que montagnes russes. Les quelques fois où j’essayais de nettoyer son placard («modifier», c’est le mot que j’utilisais), elle régressait dans une crise d’adolescence de gémissements et de marchandage. Plus tard, j’ai réalisé que ces vêtements étaient ses souvenirs et ses trophées et qu’il ne fallait pas pousser plus loin.

C’était juste nous deux en train de grandir, un enfant unique avec une mère célibataire. À tour de rôle, j’avais honte ou admirative de sa garde-robe. La plupart du temps, ses vêtements m’embarrassaient; dépassés et criards, ils encombraient notre appartement et nous empêchaient de nous entendre. Mais il y avait des pierres précieuses que je convoitais. La maison n’avait pas de politique de placard ouvert. «Non» et «Parce que je l’ai dit» étaient les réponses si je voulais porter quelque chose de la sienne. J’ai donc considéré ses affaires comme le ferait une sœur: emprunter (c’est-à-dire voler) autant que possible. Je me suis fait prendre la plupart du temps, ça valait le coup à chaque fois. Ces dernières années, si je voulais quelque chose qu’elle n’était pas prête à ce que je perde ou que je ruine, elle adoucissait le coup en disant: «Ne t’inquiète pas, tout ce que j’ai sera à toi un jour.» Ce jour était plus tôt que prévu.

Déménager est une douleur. Bouger toute la vie de votre mère, sans elle, est paralysant. Parfois, tout ce que je pouvais faire était de regarder le tas croissant de sacs poubelles envahissant le salon, évoquant les cris de mouettes lointains de la décharge locale. Lors de mes pires jours, ma tante et mon petit ami me rendaient visite et mettaient des choses devant moi pour que je puisse lever ou baisser le pouce pendant qu’ils emballaient ou jetaient le reste. C’était le meilleur cadeau que quiconque aurait pu m’offrir à ce moment-là.

Les albums photo et les documents étaient faciles – ceux-ci étaient simplement jetés dans une boîte et placés dans un coin. Les trucs de tous les jours comme le maquillage et les vêtements d’entraînement étaient parmi les plus difficiles à choisir. Conservez-vous la crème hydratante à moitié utilisée de votre mère ou jetez-la simplement? Je ne sais toujours pas. J’ai eu une unité de stockage et j’ai entassé tout ce que je ne pouvais pas décider dans un entrepôt à travers la ville. La plupart du temps, j’étais heureux d’ignorer la caverne de 5 mètres sur 10 et de prétendre que j’étais toujours la même personne que j’étais avant.

Tout le monde me disait de prendre mon temps avec ses affaires. Qu’il n’y avait pas de précipitation. Mais après deux mois de shiva zombiel, je devais reprendre ma vie. Quand je ne pouvais pas supporter une autre conversation déchirante avec un membre éloigné de la famille ou un avocat, je suis entré dans sa chambre et j’ai fait trois piles: garder, donner, vendre. Si je n’étais pas sûr, j’essaierais une robe ou un haut et je prendrais une photo. Je créais un inventaire numérique de ses vêtements, de la vie que je connaissais et de celle qu’elle avait avant moi. Je voulais publier les photos en ligne de manière anonyme et rémunératrice. Si je ne pouvais pas avoir de mère, je me disais que l’argent et les photos chaudes seraient la meilleure chose à faire.

Pour faire mes valises, j’avais commencé à me tromper. J’ai séché mes cheveux et mis du mascara. Prendre des photos est devenu une excuse, ou une récompense, pour toute chose triste que j’avais à faire ce jour-là. C’est devenu la raison honnête pour laquelle j’ai pu ouvrir la porte d’entrée de ma mère en sachant qu’elle ne serait pas là sur le canapé pour me saluer, même si c’est ce que j’espérais, priais et imaginais à chaque fois que je tournais ma clé dans la serrure. Comme si tout avait été une grosse blague. Ou cauchemar. Ou simulation.

À la fin du mois de décembre, j’ai posté mes premiers articles sur Depop: un porte-documents Prada imité qui criait Lucy Liu comme une dominatrice en cuir de «Charlie’s Angels»; un manteau de chameau Talbots surdimensionné, douloureusement des années 80; une camisole non identifiable assortie d’une mini-jupe en velours Juicy Couture et de Ugg roulées. Tout sur les photos appartenait à ma mère, jusqu’aux pinces à cheveux et aux créoles. Je me suis fait passer pour Carmela Soprano ou Carrie Bradshaw dans des coupes panopliées que seul un jeune de 19 ans pouvait s’en tirer en public. Toute ma vie, j’avais détesté ces vêtements – le désordre, la sensation. Maintenant, je cosplayais ma mère comme une e-girl de Norman Bates.

J’avais résisté à Depop lors de son lancement en 2011. C’était le territoire de la génération Z, et moi, un jeune millénaire, je ne me sentais pas invité. Pendant des années, quand il s’agissait de mes propres vêtements, je suis resté fidèle à mes piliers de revente de confiance: premièrement, eBay (qui a le taux de commission le plus raisonnable à 10 pour cent); puis le RealReal (qui a le taux de commission le moins raisonnable à 55 pour cent mais avec une plus grande chance de vendre); et enfin, si j’étais vraiment désespéré, Poshmark (relégué pour Zara et Brandy Melville revend). Mais Depop était différent, plus personnel et encourageait la modélisation de l’arrière-cour et l’image de marque personnelle, une campagne #esthétique et marketing cohérente.

Dans un brouillard de chagrin, j’ai ouvert Depop et découvert un marché aux puces pour adolescents avec son propre écosystème de règles tacites et de normes communautaires auto-imposées. Le succès sur l’application satisfait plus qu’une démangeaison capitaliste; la monnaie sociale est ce que vous recherchez vraiment; sinon, vous vous débarrasseriez de vos déchets ailleurs. J’ai furieusement capturé mes comptes préférés, étudié leurs poses, leurs configurations et leurs descriptions, et épinglé un drap blanc cassé froissé contre le mur de la chambre de ma mère, incorporé des accessoires et pris un personnage.

Il y a une humanité souscrite dans la micro-économie dirigée par les adolescents. La transparence et une trame de fond renforcent la confiance et les adeptes. Si vous n’êtes pas sûr à 100% de l’authenticité d’un article, faites-le savoir dans la description de l’annonce. Si c’était une pièce importante du placard de votre grand-mère, écrivez-la avec un papillon et un emoji au visage qui pleure. Si un article présente une tache suspecte que vous n’avez pas essayé d’éliminer, laissez le prix le refléter et dites-le.

Après avoir eu une solide gamme de vêtements Depop, j’ai recruté ma meilleure amie pour venir chez ma mère et l’aider (émotionnellement et pour prendre des photos). Dara et moi avons fouillé dans le placard de ma mère, comme nous l’avions fait toutes ces fois en grandissant, en train de chercher des fournitures pour nous déguiser en versions de 10 ans de «The Simple Life». Nous avons sélectionné des boutons en soie Biggie Smalls, des manches longues en maille imprimée déchirant le Gaultier des années 90, des talons aiguilles pointus aux couleurs impies, des caracos Betsey Johnson Intimates, des nuisettes transparentes Victoria’s Secret et des trésors d’animaux morts que vous ne pouviez trouver que sur Melrose Avenue en 2002. Nous étions sur le plateau, perdant la lumière du jour et transpirant en tant que stylistes, photographes, mannequins, marchands. Je n’avais plus d’attachement à ces vêtements. Ils n’étaient pas liés à la honte de mon enfance, à mon deuil très récent; J’étais juste là pour déplacer le produit.

Nous n’avions aucune raison de nous amuser autant avec les vêtements de ma mère décédée. «C’est parce que c’est ce que nous faisions lorsque nous étions enfants», m’a dit Dara. À l’école primaire, nous rêvions d’être comme nos mères, de petits pieds trébuchant dans leurs talons hauts et des clés, des sacs à main et des poupées pendantes sur nos hanches d’un côté de la pièce à l’autre. Ensuite, nous avons voulu nous opposer directement à eux le plus longtemps possible, découvrir notre propre regard, jusqu’à ce que le balancier revienne dans l’autre sens et que nous soyons prêts à accepter notre destin en tant que filles de nos mères. Je suis le Mini-Me de ma mère et le serai toujours.

Le jour du Nouvel An, j’ai reçu un appel de l’équipe de maintenance chez ma mère me disant que je devais les laisser entrer. Le garage juste en dessous de son unité était un torrent déchaîné. Sa salle de bain était probablement la source de l’inondation, et ils attendaient devant sa porte avec un aspirateur à pompe et des ventilateurs industriels. La salle de bain était à l’intérieur de la chambre de ma mère où je gardais mes piles, certaines dans des boîtes, la plupart sur le sol. Tous les vêtements Depop. Tous les vêtements que je pensais garder pour toujours, maintenant flots dans les égouts.

J’étais à six heures de route en Arizona pour sonner le nouvel an (en larmes, au lit, seul, duh). Je leur ai dit que je ne pouvais pas revenir avant demain. J’ai appelé ma tante, la sœur de ma mère et ma bouée de sauvetage pour toujours. Nous étions cyniques à ce stade, à l’abri de toute autre mauvaise nouvelle parce que nous avions déjà eu la pire. Pas de merde, bien sûr que c’est arrivé. La malédiction de 2020 n’a pas été levée sur le coup de minuit. Pourquoi penserions-nous qu’une journée a fait une différence? Que pourrais-je faire d’autre que dire: «Oh bien, d’accord» et pleurer à ce sujet quand je suis rentré à la maison?

Plus tard, ma tante m’a envoyé un texto: « Le paradis n’a rien. » Si c’est vrai, je sais que ma mère n’en est pas contente.

J’ai couru à la maison en quelques jours pour constater que c’était une fausse alerte. Le tuyau éclaté venait d’ailleurs. Tout était bien et sec. J’avais encore mes (elle?) Vêtements mais je me suis rendu compte que même si tout ce qui me rappelait sa dématérialisé demain, à la Thanos – ces vêtements, la dernière carte d’anniversaire, son oreiller préféré – ça ne le serait toujours pas. remplis mon cœur de ce qui manquait. C’étaient des prix de consolation, de jolis souvenirs vides, totémiques de ce que je ne pourrai jamais récupérer. Mon chagrin ne s’atténuera pas une fois que j’aurai tout vendu. Je ne sais toujours pas quoi garder pour moi, ce qui compte pour la postérité ou les souvenirs de famille. J’ai encore le temps de décider. Je ne suis pas allé à l’unité de stockage depuis des mois.

Le jeu de l’application est devenu un sursis face aux devoirs déprimants et incontournables de la fermeture des comptes bancaires, de l’annulation de Netflix et du dépôt d’une demande d’homologation. Chaque fois que je vends un article, un fardeau minuscule, de la taille d’un pixel, est levé. Oui, l’argent supplémentaire est bien. Avoir ma mère serait mieux. Mais avec toutes ces choses qui m’ont été imposées, c’est un soulagement quand quelqu’un appelé internet_babygirl42069 en Floride achète la «Mini robe emblématique Y2K Roxy Hawaiian Floral Mini» de ma mère que je n’avais pas les seins à remplir et que je n’aurais jamais porté autrement . Je l’emballe et l’envoie et je n’ai plus à m’y accrocher, un peu comme lorsque les gens répandent des cendres dans le monde entier. Sauf que ce sont les affaires de ma maman. Et il est saupoudré à une nouvelle génération de femmes tout aussi non conventionnelles, vibrantes et désordonnées.