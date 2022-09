NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et Meghan Markle sont retournés au Royaume-Uni après la mort de la reine Elizabeth II jeudi, pour rendre hommage au plus long règne de la monarchie britannique.

Le duc et la duchesse de Sussex ont retrouvé le prince William et Kate Middleton depuis la mort de la reine, et Harry a également été vu avec son père, le roi Charles III.

Les citoyens britanniques ont été francs sur la relation du prince Harry et de Meghan Markle avec la famille royale.

“Ils font partie de la famille”, a déclaré une personne à Fox News Digital.

“Je ne peux pas vraiment parler au nom de la nation, mais je pense que tout le monde a ses opinions différentes. C’est triste qu’il y ait eu… des brouilles. Mais j’espère que quelque chose comme ça les réunira. La famille devrait rester soudée. “

En 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils prenaient “un pas en arrière” en tant que membres supérieurs de la famille royale et qu’ils travailleraient plutôt de manière indépendante, partageant leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré que leur décision était intervenue “après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes”.

“Laissez-les faire ce qu’ils veulent”, a déclaré un citoyen britannique à Fox News Digital.

“S’il ne veut pas faire partie de la famille royale, ça va. Je pense que c’est dommage parce que c’est probablement comme toutes les familles… vous avez vos désaccords. Je pense [the Queen] aurait dû en rassembler plus si elle avait pu.”

Le prince Harry a rompu son silence sur le décès de sa “grand-mère” dans un hommage écrit lundi dédié à la façon dont “globalement admirée et respectée” Sa Majesté était, avec “une grâce et une dignité inébranlables”.

Posté sur le site Web de la Fondation Archewell, le duc de Sussex a écrit : “Mamie, bien que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres, depuis mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, jusqu’à la première rencontre avec vous. fois en tant que commandant en chef, jusqu’au premier moment où vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés.”

Les citoyens britanniques continuent de peser sur la relation du prince Harry et Markle avec la famille royale.

“Je pense que lorsque vous faites partie d’une famille qui n’est pas un seul État, c’est une relation qui dure toute votre vie, donc cela changera avec le temps”, a ajouté un autre commentateur.

“La famille royale n’est pas différente, mais ce n’est pas à moi de juger.”

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.