Il y a un peu plus d’un an, TJ Oshie a lu l’histoire d’un jeune garçon qui avait été coupé au cou par une lame de patin lors d’un match de hockey pour jeunes. Presque instinctivement, Oshie a pris son téléphone et a contacté ses partenaires chez Warroad, l’entreprise de vêtements de hockey qu’il a aidé à fonder il y a six ans. Ce qui a commencé comme un moyen de créer des maillots de corps qui ne démangeaient pas et qui n’irritaient pas s’est transformé en une entreprise soucieuse de la sécurité qui a aidé à développer de nouveaux tissus résistants aux coupures pour protéger les poignets et les tendons d’Achille des joueurs.

Maintenant, Oshie voulait que les cols roulés protègent la partie la plus dangereusement exposée du corps d’un joueur de hockey : son cou et l’artère carotide à l’intérieur. Effectivement, Warroad a proposé un col roulé élégant avec son design « tilo », qui comprend des panneaux résistants aux coupures intégrés dans le tissu.

Ça a marché.

Et Oshie ne les portait toujours pas.

En fait, il ne croit pas qu’un seul joueur de la LNH porte quoi que ce soit de ce genre. Aucun des protège-nuques encombrants qui sont obligatoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la Ligue de hockey de l’Ontario (mais pas dans la Ligue de hockey de l’Ouest). Aucun des cols roulés en tissu de style Kevlar qui sont de plus en plus disponibles, auprès de sociétés telles que Warroad, AYCANE et Cut-Tex Pro.

Les joueurs ont leurs raisons. Oshie a déclaré que les patinoires de la LNH sont « plus chaudes » que jamais, avec des gars qui transpirent à travers plusieurs maillots par match, et que l’idée de porter un col roulé dans un environnement aussi chaud n’est pas attrayante. Les joueurs sont superstitieux, portant les mêmes épaulettes qu’ils utilisaient chez les juniors, utilisant la même marque de patins qu’ils portent depuis qu’ils étaient enfants, utilisant le même travail de ruban adhésif et le même style de boutons qu’ils utilisent depuis toujours. Et bien, les cols roulés et les protège-nuques n’ont pas l’air cool. Bon sang, seuls Wayne Gretzky et Tomas Plekanec ont vraiment réussi ce look.

“Ce n’est pas un look cool d’avoir des protège-nuques”, a déclaré Oshie. “Pour une raison quelconque, ce n’est tout simplement pas quelque chose d’élégant et qui a fière allure.”

Mais Oshie a appris la mort d’Adam Johnson samedi soir. Johnson, un ancien joueur des Penguins de Pittsburgh, a été coupé au cou par une lame de patin lors d’un match en Angleterre et est décédé, ébranlant la communauté du hockey. Les joueurs et les entraîneurs de toute la ligue ont exprimé leur chagrin face à cette tragédie. Mais Oshie a fait plus que cela.

Il a commandé cinq cols roulés Tilo à son entreprise. Un pour lui et quatre pour que certains de ses coéquipiers puissent essayer. Ils arriveront lundi. Et il va essayer de jouer avec eux. Parce que la mort de Johnson a fait plus que dévaster le monde du hockey. Cela a ouvert les yeux du monde du hockey sur un risque mortel inhérent – ​​et peut-être évitable – qui accompagne la pratique de ce sport.

A tout niveau.

«J’aimerais simplement que ces choses n’aient jamais lieu et que de telles blessures ne se produisent jamais, parce que c’est tellement triste», a déclaré Oshie en route pour le match des Capitals contre les Sharks dimanche soir. « Cela me touche assez fort, rien que de penser à mes enfants. Je pourrais en prendre un au cou ce soir. Et qu’ils n’aient pas de père, c’est tellement triste et cela me fait réfléchir à deux fois avant de me protéger et de protéger mon cou. Que ça ait l’air cool ou pas.

Jason Dickinson ne savait pas ce qui était arrivé à Jakub Lauko de Boston mardi dernier au United Center, il savait seulement que cela avait l’air horrible. L’un des coéquipiers de Dickinson à Chicago lui a demandé ce qui s’était passé et Dickinson a émis l’hypothèse que Lauko s’était cogné la tête contre les planches et s’était « fendu ».

Après le match, le visage ensanglanté de Lauko était encore un sujet de conversation dans le vestiaire des Blackhawks. Dickinson a entendu quelqu’un dire que c’était une lame de patin qui avait touché Lauko au niveau de son œil gauche.

“Un patin?” dit Dickinson. “Comment est-ce arrivé?”

“C’était ton patin!” lui a dit un coéquipier.

“Vous plaisantez j’espère?” Dickinson a répondu. “Quand?”

Cela s’est produit lorsque Dickinson tombait dans la bande après une poussée de John Beecher de Boston. Lauko était déjà à quatre pattes et le patin de Dickinson l’a frappé au visage. Aussi mutilé que soit son visage par la suite, Lauko a eu une chance extraordinaire que le patin ait raté son œil. Dickinson n’a même jamais ressenti le contact.

ma carrière de mannequin est en péril😮‍💨mais disons simplement que j’ai eu beaucoup de chance🙏🏻 pic.twitter.com/MRgJJtPjAd – Jakub Lauko (@jakub_lauko) 27 octobre 2023

Dickinson, après avoir appris qu’il s’agissait de son patin, a immédiatement consulté le personnel médical de l’équipe pour savoir si Lauko allait bien, et a été indescriptiblement soulagé de découvrir qu’il allait bien. Le cœur de Dickinson est allé à la famille de Johnson dimanche, mais il a également eu une pensée pour le joueur dont le patin a touché Johnson au cou.

“Je ressens pour (lui) aussi”, a déclaré Dickinson. « Il est de l’autre côté et il va avoir des choses à régler, parce que ce sont des choses lourdes. Je vous garantis qu’il se sent coupable en ce moment, même s’il s’agit d’un étrange accident.

C’est un mot que l’on entend souvent lorsqu’il s’agit de blessures causées par des coupures au patin, qu’il s’agisse du patin de Pat Maroon qui a tranché le poignet d’Evander Kane la saison dernière ou du patin de Matt Cooke qui a déchiré le tendon d’Achille d’Erik Karlsson il y a 10 ans. Un accident « anormal ». Une pièce « bizarre ».

Mais est-ce le cas ? Après tout, il s’agit d’un jeu joué par des personnes se déplaçant à des vitesses exceptionnelles avec une force exceptionnelle et portant des armes exceptionnellement dangereuses aux pieds. Au contraire, il est choquant que les coupures de patins ne se produisent pas plus souvent.

Hayley Wickenheiser, une légende d’Équipe Canada, directrice générale adjointe des Maple Leafs de Toronto et médecin urgentiste, s’est hérissée de la description de tels incidents comme d’événements « anormaux ».

“Je ne pense pas que ce soit une chose anormale, je pense que cela arrive souvent”, a-t-elle déclaré. « C’est juste que les blessures sont superficielles ou que les joueurs ont de la chance. Ce n’est pas quelque chose qui n’arrive pas ; ça arrive souvent au hockey. Les bâtons remontent, les patins remontent et le cou est très sensible. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour rendre (la protection du cou) plus courante et faire partie de l’équipement, mieux ce sera pour l’avenir du jeu. Cela a du sens pour moi.

En effet, même si des incidents terrifiants comme les coupures subies par Johnson et l’ancien gardien des Sabres Clint Malarchuk sont heureusement très rares, il semble que chaque joueur a une histoire à raconter sur un coup manqué, un quasi-accident, un peu de « chance » à la Lauko. » Dickinson s’est blessé à la clavicule lors d’un match contre Vegas la saison dernière et a « immédiatement paniqué », se demandant si une artère majeure avait été entaillée.

“Je me souviens que l’arbitre m’a tout de suite regardé et m’a dit : ‘C’était très serré, Dickie'”, a déclaré Dickinson. « Je me dis : « Ouais, tu me le dis. Je peux le sentir.

Oshie faisait du bénévolat dans un camp à son alma mater, dans le Dakota du Nord, il y a quelques années, alors qu’il se battait avec les enfants. Ils l’entassaient sur la glace, se tombaient les uns sur les autres, riant de façon hystérique.

“Puis un enfant est arrivé à toute vitesse et a glissé dans le tas les pieds en avant, et il m’a frappé en plein visage avec sa lame de patin”, a déclaré Oshie. « J’ai donc dû me faire faire des points de suture au-dessus et en dessous de mon œil. J’ai encore une cicatrice au sourcil qui va jusqu’au front. Heureusement, c’était au ras de mon visage donc ça ne m’a pas coupé les yeux.

Il ne peut pas s’agir tous d’incidents « anormaux », n’est-ce pas ?

«C’est malheureux», a déclaré l’entraîneur des Blackhawks et vétéran de 21 saisons dans la LNH, Luke Richardson. « C’est l’un des jeux les plus rapides au monde, avec des lames de rasoir sous la plante des pieds. C’est très effrayant et les choses arrivent vite. … Je ne sais pas s’il existe un moyen de garantir qu’il y aura une protection. Même si vous portez quelque chose. Vous ne pouvez pas être dans une boîte de conserve de haut en bas pour vous protéger. C’est le risque que prennent les joueurs professionnels.

Richardson a cité l’entreprise d’Oshie comme une ressource précieuse pour les joueurs et a suggéré qu’avec le temps, la protection du cou deviendra normalisée dans la LNH. Lorsqu’il est entré dans la ligue en 1987, certains joueurs jouaient encore sans casque. Il a fallu des années pour que les visières deviennent la norme pour protéger les yeux des joueurs. Richardson espérait que, comme la protection du cou devient de plus en plus courante – et obligatoire – dans les ligues inférieures, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle « passe » à la LNH.

Le centre de l’Arizona Nick Bjugstad, qui a joué avec Johnson à Pittsburgh et l’a qualifié de « juste un humain gentil », a déclaré qu’il n’a pas pu se résoudre à regarder la vidéo et qu’il ne sait donc pas exactement comment la coupure s’est produite. Mais il pense que la réponse est assez évidente.

“Il y a des moments où vos pieds vous lâchent et vous n’avez plus le contrôle”, a déclaré Bjugstad. « En ce qui concerne les précautions à prendre à l’avenir, je suis sûr que cela sera discuté en championnat. C’est encore plus important du côté des jeunes, avec le manque d’entraîneurs sportifs et ainsi de suite. J’espère que nous pourrons trouver quelque chose en tant que communauté de hockey qui nous protégera d’un événement aussi tragique.

Scott Sandelin, qui a entraîné Johnson à Minnesota-Duluth, a déclaré que rendre obligatoires la protection du cou et les sous-vêtements de style Kevlar avait été évoqué dans les conversations autour du comité du championnat de la NCAA, avec l’entraîneur de longue date de Mercyhurst, Rick Gotkin, en tête.



La mort tragique de Johnson a sûrement ouvert les yeux du monde du hockey sur le risque de coupures aux patins au cou. (Joe Sargent / NHLI via Getty Images)

« Il m’a demandé : « Pourquoi attendons-nous ? » », se souvient Sandelin. « Pourquoi attendons-nous que quelque chose comme ça se produise avant d’imposer quelque chose ? »

Dickinson a déclaré que la LNH avait fourni une vidéo au début de la saison soulignant les avantages des manchons résistants aux coupures pour protéger les poignets et les tendons d’Achille, et ceux-ci sont devenus très populaires dans la ligue. Mais la protection du cou reste ignorée par tout le monde, à l’exception des gardiens de but.

La mort de Johnson a sûrement ouvert les yeux du monde du hockey sur le risque de coupures aux patins au cou, et il semble que plusieurs Bruins de Providence, dans la AHL, portaient des protège-cou dimanche. C’est un début.

Mais pourquoi faut-il que ce processus prenne des années ? Pourquoi cela ne peut-il pas arriver plus tôt ?…