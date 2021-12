Après « La malédiction » de Jaya Bachchan au Parlement, un regard sur les Jinxes dans la mythologie indienne

Le Rajya Sabha a été secoué hier lorsque la députée SP Jaya Bachchan a perdu son sang-froid après plusieurs événements survenus au cours de la procédure, y compris une prétendue remarque « personnelle » d’un membre de la Chambre à son encontre alors qu’elle parlait lors d’une discussion sur les stupéfiants et Projet de loi sur les substances psychotropes (amendement), 2021. Au cours d’une querelle verbale qui s’est produite entre elle et les bancs du Trésor, Bachchan a déclaré: « Aapke bure din bohot jaldi aane vale hain » (vos mauvais jours arrivent bientôt). Je te maudis ». Une vidéo de l’incident est rapidement devenue virale sur diverses plateformes de médias sociaux. Des malédictions comme celle-ci font partie du lexique indien quotidien, et on pourrait trouver la même tournure de phrase fuyant au cours de toute discussion animée. Dans le Dans la saga Harry Potter, les malédictions font partie intégrante de l’histoire la plus sombre du monde sorcier. Qu’est-ce donc qu’une malédiction ? Elles ont une longue et difficile histoire dans la mythologie indienne. Voici quelques-unes des malédictions les plus notoires qui se sont produites parmi les caractères différents dans ces textes.

La malédiction de Valmiki

Le début de l’épopée du Ramayana a commencé par une malédiction. Valmiki marchait au bord de la rivière Ganga, quand il a vu un couple de grues s’accoupler. Sa joie à la vue a été interrompue lorsqu’une flèche a traversé l’oiseau mâle, dont la mort a également causé la mort du compagnon sous le choc et l’agonie. Lorsque Valmiki a vu un chasseur avec un arc et des flèches, son chagrin s’est répandu sous la forme d’une malédiction spontanée : « Vous ne trouverez pas de repos pendant les longues années de l’Éternité. Car tu as tué un oiseau par amour et sans méfiance ». C’est devenu le premier shloka de la littérature sanskrite et la genèse du Ramayana qui a été écrit dans le même mètre que celui du vers.

Trois malédictions sur Karna

On dit souvent que Karna est le personnage le plus maudit de la mythologie indienne. Les malédictions abondent dans l’épopée du Mahabharata, mais Karan les rencontre fréquemment et intensément. Il a déjà aidé une petite fille à récupérer le lait du sol, pressant ainsi le sol. Mère Terre l’a maudit qu’il serait rendu vulnérable pendant la bataille par le sol. Cela a fait que son char s’est coincé dans le sol dans la boue pendant la guerre. La malédiction de Parashurama lui a fait oublier toute connaissance du Brahmastra, et un brahmane l’a maudit pour qu’il soit tué alors qu’il était distrait pendant le combat. Tous les trois ont conduit à la mort de Karna lors de la bataille contre Arjun.

Kumbhakarna maudit pour dormir

La malédiction de Kumbhakarna était considérée comme une aubaine par Lord Brahma. Kumbhakarna était l’un des plus pieux et intelligents, sans que personne au monde ne soit capable de le vaincre. Sa puissance était telle que Lord Indra l’enviait et personne d’Indrasena ne pouvait le battre. Un jour, Kumbhakarna et son frère Ravana ont adoré Brahma à travers une profonde méditation qui a tellement impressionné Brahma qu’il a voulu leur accorder des faveurs. Quand ce fut au tour de Kumbhakarna de demander une faveur, Saraswati s’attacha la langue à la demande d’Indra. Au lieu de ‘Indraasana’, il a fini par demander ‘Nidraasana’, et au lieu de ‘nirdevatvam’, il a demandé ‘nidravatvam’. Cependant, à la demande de Ravana, Brahma a réduit la faveur, qui était en fait une malédiction, afin que Kumbhakarna dorme pendant six mois et se réveille juste pour un jour.

Malédiction sur Ram

Ram a été maudit par Tara, l’épouse de Bali (qu’il a tuée alors qu’il se battait contre son frère Sugriva) pour perdre Sita même après l’avoir retrouvée. Tara a également maudit que Sita devrait se fondre dans la terre et que Ram devrait être tué lors de sa prochaine naissance par Bali.

La malédiction de Durvasa sur Shakuntala

Rishi Durvasa était remarquable dans la mythologie indienne pour son tempérament rapide, grâce auquel il a maudit et accordé des faveurs à plusieurs personnages de ces textes. Il a maudit Indra pour qu’il perde tous ses pouvoirs après que son éléphant Airavata ait jeté une guirlande donnée à Indra par Durvasa. Saraswati a été maudite pour être née en tant qu’humaine parce qu’elle a ri de sa récitation incorrecte des Vedas. Parmi beaucoup d’autres, Durvasa a notamment maudit Shakuntala que Dushyant l’oublierait et ne se souviendrait que lorsqu’il lui présenterait la bague qu’il lui avait précédemment donnée.

