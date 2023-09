Après la livraison sur Terre, quelle est la prochaine étape pour l’échantillon d’astéroïde de la NASA ?

La capsule de retour d’échantillon après avoir atterri au champ d’essai et d’entraînement du ministère de la Défense de l’Utah le 24 septembre 2023. Photo: NASA/Keegan Barbier

La Terre vient de recevoir une livraison spéciale : des morceaux d’un ancien astéroïde qui ont été récupérés directement de la source et déposés dans le désert de l’ouest de l’Utah. Après avoir voyagé dans l’espace pendant près de trois ans, le voyage ne fait que commencer pour les précieux échantillons de roches, qui pourraient aider les scientifiques à comprendre l’histoire de la vie.

Dimanche, OSIRIS-REx de la NASA a déposé une capsule de roches et de poussière collectés sur l’astéroïde Bennu au champ d’essai et d’entraînement du ministère de la Défense de l’Utah, près de Salt Lake City. Les morceaux collectés sur l’astéroïde sont en cours de préparation pour faire l’objet d’analyses approfondies par des scientifiques du monde entier, tous visant à mieux comprendre l’origine des matières organiques et de l’eau qui ont conduit à la vie sur Terre. Bennu est également un astéroïde géocroiseur potentiellement dangereux, donc l’étudier de près peut nous aider à en savoir plus sur ses menaces potentielles pour notre planète.

Après son atterrissage assisté par parachute à 10 h 52 HE, un hélicoptère a transporté la capsule d’échantillon dans un filet de chargement jusqu’à une salle blanche temporaire où elle a été connectée à un flux continu d’azote. La purge à l’azote, comme l’appellent les scientifiques, vise à empêcher les contaminants terrestres de pénétrer dans la cartouche contenant des morceaux de Bennu afin que l’échantillon d’astéroïde reste pur pour l’analyse scientifique.

Lundi, l’échantillon de Bennu, environ 8,8 onces de roche et de poussière d’astéroïde (250 grammes), sera transporté par avion dans sa cartouche non ouverte vers le centre spatial Johnson de la NASA à Houston. Là, les scientifiques ouvriront enfin la cartouche, extrairont et pèseront l’échantillon, créeront un inventaire de ce qu’il contient et distribueront des morceaux de Bennu aux équipes de scientifiques du monde entier, selon NASA.

Bennu est un petit astéroïde géocroiseur qui frôle la Terre tous les six ans environ. Les scientifiques pensent que Bennu pourrait s’être détaché d’un astéroïde beaucoup plus gros, riche en carbone, il y a environ 700 millions à 2 milliards d’années, et avoir dérivé beaucoup plus près de la Terre depuis lors.

« La livraison réussie d’échantillons de Bennu sur Terre est un triomphe de l’ingéniosité collaborative et un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons dans un objectif commun. Mais n’oublions pas que même si cela peut sembler la fin d’un chapitre incroyable, ce n’est en réalité que le début d’un autre », a déclaré Dante Lauretta, chercheur principal d’OSIRIS-REx à l’Université d’Arizona à Tucson, dans un communiqué. « Nous avons désormais une opportunité sans précédent d’analyser ces échantillons et d’approfondir les secrets de notre système solaire. »

La mission OSIRIS-REx a été lancée en septembre 2016 et a atteint l’astéroïde Bennu en décembre 2018. Après près de deux ans d’observations, le vaisseau spatial s’est posé sur Bennu et a attrapé un échantillon de sa surface en octobre 2020. Le 10 mai 2021, OSIRIS-REx a dit au revoir à Bennu et a commencé son voyage de retour chez lui pour déposer sa précieuse cargaison.

Le vaisseau spatial se trouvait à 63 000 milles (102 000 kilomètres) de la surface de la Terre lorsqu’il a largué sa capsule d’échantillon vers l’atmosphère terrestre à 6 h 42 HE, selon la NASA. Après avoir déposé son échantillon, le vaisseau spatial OSIRIS-REx a commencé à se diriger vers sa prochaine mission d’exploration de l’astéroïde Apophis. En conséquence, la mission sera renommée OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

La capsule d’échantillon est descendue à une vitesse de 27 650 milles par heure (44 500 kilomètres par heure) et a percé l’atmosphère à 10 h 42 HE au large des côtes de Californie, à une altitude d’environ 83 milles (133 kilomètres). Environ 10 minutes plus tard, la capsule atterrissait dans le désert de l’Utah à l’aide de deux parachutes pour la ralentir.

« Toute l’équipe a eu des papillons aujourd’hui, mais c’est l’anticipation ciblée d’un événement critique par une équipe bien préparée », a déclaré Rich Burns, chef de projet pour OSIRIS-REx au Goddard Space Flight Center de la NASA, dans un communiqué. « Pour nous, c’était la Série mondiale, la neuvième manche, un moment plein de buts, et cette équipe l’a fait sortir du parc. »

C’est la première fois que la NASA renvoie des échantillons de surface d’un astéroïde. Le Japon a réalisé le même exploit en décembre 2020, en rapportant des échantillons de l’astéroïde Ryugu dans le cadre de la mission Hayabusa2.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur Twitter et ajoutez le dédié de Gizmodo à vos favoris Vol spatial page.