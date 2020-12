Pour les Arméniens déracinés de leurs foyers et pour les Azerbaïdjanais qui retournent dans des villes inhabitables, «Ce sera très difficile de pardonner. Carlotta Gall et Mauricio Lima et FIZULI, Azerbaïdjan – S’aventurer dans un territoire que l’Azerbaïdjan a récemment repris d’Arménie est un voyage dans un terrain vague dévasté qui rappelle un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. La route traverse des kilomètres de tranchées et de bunkers abandonnés, et village après village de ruines, les pierres blanches des fermes éparpillées, tous les objets mobiles – toits, portes, cadres de fenêtres – sont nettoyés. L’absence de vie est inquiétante. Des chars et des blindés arméniens détruits se trouvaient à côté de la route et sur les hauteurs d’une colline, ce qui témoigne de la puissance dévastatrice des drones azerbaïdjanais. Des uniformes et du matériel abandonnés signalent une retraite paniquée des soldats arméniens alors que les forces azerbaïdjanaises ont pris le contrôle du district début novembre. Des décennies après la prise du territoire environnant par l’Arménie, la ville de Fizuli, autrefois une colonie agricole prospère de quelque 30 000 habitants, est devenue une forêt, ses bâtiments publics en ruine étouffés par les arbres et les sous-bois. Le sort de la plus grande ville d’Aghdam, plus au nord, est encore plus austère, ses bâtiments s’ouvrent au ciel sur une plaine desséchée, son pont principal détruit.

«Ça va être très difficile pour moi de leur pardonner», a déclaré Elmaddin Safarov, 47 ans, un ancien combattant de l’armée, à propos des Arméniens, alors qu’il regardait l’épave d’Aghdam, où 17 de ses proches sont morts. Le conflit sur le Haut-Karabakh, une enclave ethniquement arménienne en Azerbaïdjan, a été l’un des différends territoriaux les plus insolubles au monde. Une guerre de six ans a pris fin en 1994, l’Arménie revendiquant non seulement le Haut-Karabakh mais aussi de vastes étendues de territoire environnant, et poussant plus de 800 000 Azerbaïdjanais à l’exil. L’Azerbaïdjan a repris le contrôle de Fizuli et d’une grande partie du reste du Haut-Karabakh et territoire environnant après six semaines d’une offensive militaire fulgurante contre les forces arméniennes qui s’est terminée par une trêve négociée par la Russie. La violence de la guerre – le conflit le plus intense en Europe ou dans sa périphérie de ce siècle – a ajouté de nouveaux traumatismes et tragédies à des décennies de dévastation. Pour les Arméniens, ce sont des familles déracinées, une patrie perdue, des milliers de soldats tués en se défendant contre une redoutable machine de guerre du XXIe siècle. Pour les Azerbaïdjanais, c’est l’héritage d’un quart de siècle d’expulsion de leurs maisons de l’ère soviétique, d’un territoire qui est maintenant repris mais qui ne deviendra peut-être pas habitable avant des années.