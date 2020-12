Selon des responsables du Haut-Karabakh, une enclave dirigée par les Arméniens à l’intérieur des frontières internationales de l’Azerbaïdjan, plus de 1 746 soldats arméniens et du Karabakh ont été tués. L’Azerbaïdjan a annoncé jeudi qu’au moins 2 783 de ses soldats avaient été tués.

Zara Amatuni, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge en Arménie, a déclaré que les efforts pour retrouver les disparus étaient entravés par les conditions hivernales et les munitions non explosées. Un sauveteur de Le ministère arménien des situations d’urgence a déclaré que les autorités ne savaient pas combien de corps n’avaient pas encore été récupérés. Le travailleur, qui a fouillé un ravin escarpé près de la ville de Shusha, connue en Arménie sous le nom de Shushi, a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Et ainsi les pères attendent dans un brouillard de fumée de cigarette dans l’hôtel, un monument de la ville et l’un des certains endroits qui sont restés ouverts à Stepanakert au milieu des inquiétudes quant à l’avenir dans le cadre de l’accord de paix.

Lorsqu’ils apprennent que d’autres corps ont été retrouvés, ils se dirigent vers la morgue pour regarder des photos et espèrent – le cœur battant – que leur fils ne soit pas là. D’autres fois, ils traversent la place vers les bureaux du gouvernement du Haut-Karabakh pour faire pression sur eux, même si on ne sait pas ce que les autorités peuvent faire.

Lors d’une précédente guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans les années 1990, l’Azerbaïdjan a perdu le contrôle de l’enclave et de sept districts qui l’entourent. Dans la nouvelle guerre qui a éclaté le 27 septembre, l’Azerbaïdjan a vaincu l’Arménie et a regagné ses sept districts et une partie de l’enclave sous un armistice signé le 9 novembre. Les soldats de la paix russes patrouillent maintenant dans la région.