Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

KYIV, Ukraine – Le lendemain du jour où une frappe russe a frappé un centre commercial de la ville de Kremenchuk, dans le centre de l’Ukraine, tuant des dizaines de personnes et plongeant le bâtiment dans les flammes, des témoins ont décrit une scène “d’horreur” et “d’enfer”, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky augmentait demande mardi à Washington de désigner Moscou comme Etat parrain du terrorisme.

Alors que les pompiers et les secouristes parcouraient les ruines, ces chiffres menaçaient de grimper encore plus haut. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues et sept fragments de corps ont été retrouvés parmi les débris, a déclaré Monastyrsky.