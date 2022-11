Après la grande victoire du Dakota du Sud, Noem cherche à réduire les impôts et à interdire l’avortement

SIOUX FALLS, SD (AP) – La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, est montée sur scène mardi soir après une copieuse victoire à la réélection dans son état rouge foncé, s’exprimant derrière un signe qui a capturé son ambition de rester sous les projecteurs nationaux: “Gouverneur de l’Amérique.”

La gouverneure républicaine a acquis une notoriété nationale au cours de son premier mandat en tant que première femme gouverneure de l’État, et sa marge de victoire de 27 points de pourcentage – plus grande que ce à quoi beaucoup s’attendaient – ​​semble prouver la popularité de son approche non interventionniste face à la pandémie de COVID-19 et poussée politique vers la droite. Noem est largement considérée comme une candidate potentielle à la Maison Blanche en 2024, bien qu’elle ait dit à sa foule de partisans qui se sont réunis mardi dans un hôtel de Sioux Falls qu’elle attendait avec impatience quatre ans de plus dans le Dakota du Sud.

Son porte-parole de campagne, Ian Fury, a résumé la marge de victoire sur Twitter en un seul mot : « Mandat ».

Noem cherche à lancer son deuxième mandat en décrétant une réduction d’impôt historique, en repoussant les tentatives d’assouplissement de l’interdiction de l’avortement par l’État et en s’attaquant aux pénuries de services de garde d’enfants et de logements abordables. Mais elle travaillera avec une législature qui, bien qu’elle soit fermement détenue par les républicains, a parfois provoqué d’importants maux de tête politiques pour le gouverneur.

La victoire de Noem s’est également accompagnée de lourdes victoires républicaines d’un bout à l’autre du scrutin du Dakota du Sud. Le sénateur américain John Thune l’a surpassée en remportant 70% des voix sur son challenger démocrate, et d’autres républicains dans des courses à l’échelle de l’État avaient des marges de victoire similaires.

Les électeurs ont également rejeté une mesure de vote visant à légaliser la marijuana récréative à laquelle s’opposaient de nombreux responsables conservateurs de l’État. Pendant ce temps, ils ont approuvé un amendement constitutionnel pour élargir l’admissibilité à Medicaid.

Michael Card, stratège politique à la retraite du GOP et professeur de sciences politiques, a déclaré que toute mise en garde à la victoire de Noem ne devrait pas l’empêcher de saisir l’occasion de faire pression sur son programme à l’Assemblée législative.

Noem a déclaré dans son discours de victoire qu’elle voulait donner l’exemple à la nation de l’efficacité des gouverneurs républicains.

“Nous allons nous rappeler que la solution à nos défis réside dans moins de gouvernement, pas plus”, a-t-elle déclaré à la foule. « Nous allons reconnaître que des familles fortes sont la clé de communautés fortes.

La priorité absolue du gouverneur sera de convaincre les législateurs d’abroger la taxe de l’État sur les produits d’épicerie. Elle a ajouté, sans entrer dans les détails, qu’elle cherchait à étendre les congés familiaux payés et à créer un moyen pour les travailleurs de la garde d’enfants d’obtenir des prestations. Ces propositions sont des éléments clés de son objectif de soutenir les familles parallèlement à une tentative de faire respecter l’interdiction de l’avortement par l’État, qui a été déclenchée par la décision de juin de la Cour suprême des États-Unis.

Noem, un ardent opposant à l’avortement, fait face à une contestation de l’interdiction par le biais d’un amendement constitutionnel proposé par des citoyens qui pourrait figurer sur le scrutin de 2024. Les partisans du droit à l’avortement ont gagné dans les quatre États où l’accès était sur le bulletin de vote mardi, y compris dans le Kentucky rouge foncé.

Bien que Noem ait rarement évité les combats intra-partis avec les législateurs des États, elle aura également des alliés clés lorsque l’Assemblée législative se réunira à Pierre.

“Alors que nous entamons l’année prochaine, il y a beaucoup d’élan, et j’ai vraiment hâte de voir notre parti travailler en équipe”, a déclaré Tony Venhuizen, qui travaillait auparavant comme chef de cabinet, après avoir remporté un siège à la Chambre mardi.

Le sénateur républicain Lee Schoenbeck, qui a présidé sa chambre au cours des deux dernières années, a rapidement exprimé en septembre son opposition à la proposition de réduction de la taxe sur les produits d’épicerie du gouverneur, mais a déclaré mercredi dans un SMS qu’il “regardait et écoutait” maintenant le gouverneur. . L’abrogation de la taxe sur les produits alimentaires coûterait à l’État environ 100 millions de dollars, mais Noem a fait valoir mardi que l’État pouvait se le permettre, les récentes projections de recettes fiscales dépassant de 80 millions de dollars les prévisions.

Un groupe de législateurs de droite, qui se sont regroupés cette année sous le nom de Freedom Caucus, a également fait pression pour la réduction d’impôts, bien que le vice-président du groupe, le représentant Tony Randolph, ait déclaré qu’il était peu probable qu’il soutienne les programmes gouvernementaux qui traitent de la famille rémunérée. congés ou prestations pour les prestataires de services de garde.

Pendant ce temps, les démocrates n’ont pas été en mesure de porter leurs rangs au Capitole au-dessus d’une douzaine de législateurs et seront sans leurs anciens dirigeants de la Chambre et du Sénat. Cependant, un membre nouvellement élu de la Chambre, Kameron Nelson, est entré dans l’histoire de l’État en tant que premier législateur ouvertement gay.

Nelson a déclaré qu’il était motivé à se présenter en partie parce que l’Assemblée législative fait constamment avancer des projets de loi qui ciblent les jeunes transgenres.

“Je suis ravi d’être assis sur le sol de la maison”, a-t-il déclaré. “Ils devront mettre un visage sur tout un groupe de personnes qu’ils veulent condamner.”

Il a ajouté qu’il cherchait également à trouver un terrain d’entente avec les républicains, en particulier sur les questions d’éducation, d’expansion des ressources en santé mentale et de logement abordable.

“En tant qu’habitants du Dakota du Sud, nous voulons pouvoir subvenir aux besoins de nos familles, gagner notre vie et nous assurer que le gouvernement n’interfère pas dans nos vies personnelles”, a déclaré Nelson.

Stephen Groves, l’Associated Press