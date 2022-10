Après la grâce de Biden pour la marijuana, comment les politiques américaines se comparent-elles à l’échelle mondiale ?

Le président Biden a gracié jeudi des milliers de personnes reconnues coupables de simple possession de marijuana en vertu de la loi fédérale, alors que les États américains et d’autres gouvernements du monde entier reconsidèrent leur approche à l’égard de la drogue, certains s’efforçant de la décriminaliser ou de la légaliser. “Personne ne devrait être en prison juste pour avoir consommé ou possédé de la marijuana”, a déclaré Biden. a dit. Il a appelé les hauts responsables de l’administration à examiner comment la drogue est réglementée par la loi fédérale et si elle doit continuer à être traitée comme une substance de l’annexe I avec des drogues telles que l’héroïne, le LSD et l’ecstasy.

Le 6 octobre, le président Biden a gracié des milliers de personnes reconnues coupables d’un crime fédéral pour simple possession de marijuana et a exhorté les gouverneurs à faire de même. (Vidéo : Julie Yoon/The Washington Post)

Voici ce que vous devez savoir sur la façon dont les politiques et les lois américaines sur la marijuana se comparent à celles d’autres pays.

Que signifie l’offre de pardons de masse de Biden pour les personnes reconnues coupables de simple possession de marijuana?

Plus de 600 000 personnes ont été arrêtées pour possession de marijuana aux États-Unis en 2018, selon les dernières données disponibles de l’American Civil Liberties Union. (Toutes les arrestations ne conduisent pas à des accusations et à des condamnations.) Mais l’annonce de Biden ne s’applique qu’aux poursuites fédérales, une fraction des personnes concernées par les lois sur la possession. Son pouvoir de grâce ne s’étend pas aux personnes condamnées en vertu de la loi de l’État.

“Beaucoup, sinon la plupart, des personnes purgeant une peine sont dans des systèmes d’État”, a déclaré Griffen Thorne, avocat chez Harris Bricken, un cabinet d’avocats qui travaille avec des sociétés de cannabis. (Biden a également appelé jeudi les gouverneurs des États à offrir des pardons similaires.)

Personne ne purge une peine dans une prison fédérale uniquement pour le crime de possession de marijuana, ont déclaré jeudi des responsables de la Maison Blanche, bien que plus de 6 500 personnes puissent avoir de telles condamnations dans leurs dossiers.

Comment les politiques des États-Unis se comparent-elles au reste du monde ?

La possession ou la consommation de marijuana pour quelque raison que ce soit est illégale en vertu de la loi fédérale, mais en février, 37 États et le district de Columbia l’avaient autorisée à des fins médicales, selon la Conférence nationale des législatures des États. De plus, au moins 19 États et DC avaient légalisé la marijuana récréative pour les adultes en mai.

Techniquement, “chaque programme de marijuana au niveau de l’État est une violation totale de la loi fédérale”, a déclaré Thorne, mais le gouvernement fédéral a “fermé les yeux”.

Une poignée de pays ont légalisé l’usage récréatif de la marijuana, bien qu’il existe de nombreuses zones grises et mises en garde. Les endroits où il est légal de consommer du cannabis à des fins récréatives comprennent l’Uruguay, le Canada et Malte. Dans certains cas, il existe des restrictions sur l’âge, les quantités et le transport du médicament.

L’Afrique du Sud a dépénalisé la consommation de cannabis par les adultes en privé, bien que l’achat ou la vente de celui-ci reste illégal. La Thaïlande a légalisé cette année la culture et le commerce de la marijuana. Cependant, des représentants du gouvernement ont averti que l’utilisation “non productive” de la drogue – comme la fumer à l’extérieur – pourrait entraîner des sanctions telles que de courtes peines de prison.

La marijuana est désormais légale en Thaïlande. Qu’est-ce que cela signifie pour les touristes ?

Le gouvernement de coalition allemand s’est engagé avant son entrée en fonction l’année dernière à légaliser l’usage récréatif du cannabis. L’Australie autorise la marijuana médicale, mais l’utilisation récréative à domicile n’est légale que dans le Territoire de la capitale australienne, englobant Canberra et les cantons environnants. L’usage personnel de quantités limitées de cannabis est toléré aux Pays-Bas, bien qu’il soit techniquement illégal.

“Certes, il y a d’autres pays qui ont des politiques libérales et sont plus cohérents à ce sujet”, a déclaré Robert Mikos, professeur à l’Université Vanderbilt, spécialisé dans le droit de la drogue. “Mais parce que nous avons tellement d’États qui ont légalisé l’usage récréatif ou médical des adultes, je considérerais les États-Unis comme l’un des pays les plus progressistes.”

Le monde se dirige-t-il vers la légalisation de la marijuana à usage personnel ?

L’élan vers la légalisation de la marijuana s’accélère en Amérique latine et en Afrique, a déclaré Thorne.

Une décision de la Cour constitutionnelle de 2018 a ouvert la voie à l’Afrique du Sud pour décriminaliser l’usage personnel, et le président Cyril Ramaphosa a déclaré cette année que son gouvernement travaillerait au renforcement de son secteur national du cannabis, a rapporté Reuters. Le Pérou a légalisé l’usage médical en 2017 et le Zimbabwe l’a fait en 2018.

La marijuana est l’une des drogues les plus consommées au monde, avec environ 147 millions de personnes – environ 2% de la population mondiale – qui en consomment chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé. Les adultes américains âgés de 19 à 30 ans ont également consommé de la marijuana à des niveaux records l’année dernière, ont rapporté les National Institutes of Health.

Mais il existe des poches d’opposition dans certaines parties du monde, en particulier en Asie. Lors d’un référendum en 2020, les électeurs néo-zélandais ont rejeté de justesse la légalisation du cannabis à usage non médical. Il y est disponible sur ordonnance. Singapour – dont les lois strictes sur les drogues s’étendent au cannabis – a également récemment signalé qu’elle n’autoriserait pas la marijuana à des fins médicales dans un proche avenir.

Le pardon de masse pour possession de marijuana a-t-il une signification mondiale ?

Peut-être. La politique américaine en matière de drogue a longtemps influencé la façon dont le monde traite la marijuana. Depuis les années 1960, les États-Unis ont défendu les conventions et traités internationaux qui obligeaient les pays participants à interdire le cannabis récréatif, a déclaré Mikos, professeur de droit.