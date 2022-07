Après la fusillade du centre commercial d’Indiana, un héros mais pas de solution durable

Les partisans de l’élargissement des droits sur les armes à feu n’ont pas tardé à louer les actions de M. Dicken. “Nous le répétons: la seule façon d’arrêter un méchant avec une arme à feu est un bon gars avec une arme à feu”, a déclaré la National Rifle Association. écrit dans un tweet le lundi matin.

Mais l’acte de M. Dicken, bien qu’héroïque, était aussi une licorne statistique. Un examen de 433 attaques de tireurs actifs aux États-Unis entre 2000 et 2021 a montré que seulement 22 se sont terminées par un passant tirant sur un attaquant, selon les données du Advanced Law Enforcement Rapid Response Training Center de la Texas State University. Dans 10 de ces cas, le spectateur armé était un agent de sécurité ou un agent des forces de l’ordre qui n’était pas en service. Lors d’autres rencontres, des civils tentant d’intervenir et d’arrêter un agresseur ont eux-mêmes été abattus par la police.

“C’est extrêmement rare, l’exception plutôt que la règle”, a déclaré Adam Skaggs, avocat en chef et directeur des politiques au Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, à propos de scénarios comme celui de l’Indiana. “La réalité est que plus de personnes portant des armes à feu signifient que plus de conflits dégénèrent en violence meurtrière et que plus de personnes sont abattues et tuées.”